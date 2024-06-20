Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Papelaria"

Papelarias estão no Recall de Marcas Crédito: Freepik

Sempre antenado às tendências, o setor de papelarias vem se reinventando a cada dia para se adaptar e atender às necessidades do consumidor. Seja na compra do material escolar, seja na reposição de materiais de escritório, esses estabelecimentos oferecem um amplo mix de produtos, com opções para todos os bolsos e gostos.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Castorino Santana A papelaria foi fundada em fevereiro de 1970, no Centro de Vitória, por Castorino Santana e Bertha Santana. A opção pelo segmento foi motivada pela expansão educacional naquele período. O diferencial da marca está no mix de produtos ofertados nas linhas escolar, escritório, informática, festas e presentes. Hoje, a rede tem unidades em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. 02 2º lugar - Rainha Com mais de 25 anos de mercado, a Papelaria Rainha está localizada em Vila Velha, onde reúne os mais diversos artigos de papelaria das linhas escolar e escritório, além de materiais para artesanatos e itens de decoração. 03 3º lugar - Cesconetto A história da Cesconetto teve início na década de 1980, com a família Cesconetto, de descendentes italianos. No mercado atacadista, a empresa começou em Cariacica, em um galpão, e nos anos seguintes ganhou uma melhor estrutura em Jardim América. Com a expansão das atividades, a marca expandiu suas atividades para um imóvel em Carapina, na Serra, onde se tornou a matriz do negócio e também o centro de distribuição dos produtos.