Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Financeira"

Financeira é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Crédito: Drazen Zigic/ Freepik

Ter com quem contar na hora de pagar uma dívida ou realizar um sonho pode fazer toda a diferença. Para quem precisa de crédito, as financeiras são uma alternativa. Mas é preciso ficar atento na hora de contratar e avaliar muito bem as taxas e condições, para que o problema não se torne maior no futuro.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Dacasa Especialista em empréstimos pessoais, fazia parte do grupo Dadalto, que surgiu no mercado capixaba em 1937. Em 2020, encerrou as atividades, mas ainda é lembrada pelos consumidores. 02 2º lugar - Caixa A inovação faz parte do dia a dia da BMG desde 31 de julho de 1930, quando a empresa se tornou um dos primeiros bancos do Brasil. O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Além de transações bancárias, a instituição também oferece planos de seguro. Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.