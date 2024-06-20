Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Carne"

Carne é um dos 80 segmentos avaliados no Recall de Marcas Crédito: Freepik

No churrasco, grelhada, cozida... a carne está presente em diferentes preparações no prato do brasileiro. Valorizada por ser versátil, por seu sabor e valor nutricional, pode ser encontrada nos açougues, mas também embalada, com cortes variados e marcas que conquistaram a confiança e a preferência dos consumidores.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Friboi A Friboi é uma das marcas líderes de mercado no Brasil e possui mais de sete décadas de história. Com presença em mais de 150 países, a empresa conta unidades produtivas em todo o Brasil, produzindo um dos portfólios mais completos do setor. 02 2º lugar - Frisa A história da Cofril começa no ano de 1987, quando os irmãos José Carlos e Antonio Cesar, inspirados no segmento de negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos. Com o foco na constante preocupação com a qualidade, os produtos tiveram receptividade do mercado, motivando a impulsionar a produção e as vendas, que, com o decorrer do tempo, foram se expandindo para outros municípios além de Cachoeiro. A história da Frisa começou em 1968 em Colatina, na região Noroeste do ES. De lá pra cá, se tornou um dos maiores frigoríficos do país. Com unidades em Colatina, Nanuque, Teixeira de Freitas e Niterói, tem mais de 3 mil colaboradores. Produz diariamente uma ampla linha de produtos in natura e industrializados.