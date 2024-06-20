Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Academia"

Academias é um dos segmentos que tem marcas na memória dos consumidores Crédito: Freepik

Quem busca levar uma vida mais saudável tem na academia uma aliada para manter o corpo e a mente saudáveis. Hoje, há alternativas com diferentes filosofias e tipos de exercícios mais adequados para cada necessidade. É preciso um espaço com estrutura adequada e orientação profissional, para alcançar melhores resultados, reduzindo o risco de lesões.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Smart Fit A Smart Fit foi fundada em 2009 pelo empresário Edgard Corona, com objetivo de oferecer uma estrutura de qualidade a preços mais acessíveis. Hoje, é a maior rede de academias esportivas fora dos Estados Unidos, sendo líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo. Em 2022, tinha cerca de 1.225 unidades no Brasil e em outros 14 países da região, além de mais de 3,7 milhões de clientes matriculados. 02 2º lugar - Crossfit CrossFit é a marca de um programa fitness criado por Greg Glassman. Foi registrada pela CrossFit, Inc., fundada por Glassman e Lauren Jenai em 2000. Tem unidades credenciadas por todo o país, conhecidas como boxes de CrossFit. 03 3º lugar - Wellness A Rede Wellness Club possui oito unidades em quatro municípios capixabas e está em plena expansão, com mais de 17 mil alunos nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares. O foco da rede é o bem-estar integral dos alunos.