Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Loja de Aviamentos"

Lojas de aviamentos tradicionais do ES estão no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Para soltar a criatividade no artesanato, na costura e no bordado, entre outros talentos, nada como encontrar um armarinho onde é possível comprar de tudo. No Estado, há opções de lojas tradicionais, que oferecem um amplo mix de produtos, incluindo linhas, tecidos, pedrarias, agulhas, zíperes, botões, entre outros.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Celga A história da Central de Aviamentos começou em 1989, em um pequeno espaço de 100m², oferecendo insumos para a produção de artesanato e aviamentos. O sucesso levou à ampliação do espaço e, em outubro de 2010, a empresa mudou para uma loja de 1.100 metros quadrados, na Avenida Vitória, e agora atua nos mais variados nichos de mercado: artesanato, descartáveis, presentes, utilidades do lar e artigos de festa, para atacado e varejo. O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos, em sua loja na Avenida Vitória. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente. O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço, na Praia do Canto, em Vitória, para cursos e workshops.