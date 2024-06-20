Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Artigos Para Festas"

Festa infantil: lojas de artigos para esses e outros eventos estão no Recall Crédito: Shutterstock

Encontrar todos os itens num só lugar facilita a vida de quem está organizando um evento. Lojas de artigos para festas trazem variedade de produtos, que vão desde itens para decoração, passando por embalagens e produtos de confeitaria, sempre seguindo e lançando tendências.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Colibri Festas Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Conta com unidades em Cariacica, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra e Marataízes. 02 2º lugar - Colmeia das Festas A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica, Vila Velha e Serra.