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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Construtora de Imóveis"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:45

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:45

mercado imobiliário, construção civil, obra
Construtora de imóveis é um dos segmentos do Recall de Marcas  Crédito: Shutterstock
Comprar a casa própria é um dos maiores investimentos de uma família ao longo da vida, portanto, é preciso escolher muito bem a uma construtora de imóveis de confiança para dar esse passo. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Morar

No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade.

02

2º lugar - MRV

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba.

03

3º lugar - Galwan

A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. Atualmente,  atua na construção de condomínios e casas, além de obras para investimento e geração de renda como hotéis, shoppings e logísticas. Tem mais de 70 empreendimentos concluídos ou com obras em andamento.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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