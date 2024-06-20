Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento “Loja de Tintas"

Na hora de reformar ou decorar um imóvel, uma etapa que faz toda a diferença é a pintura. São diversas cores e materiais que conferem efeitos variados de acordo com o gosto da família. Para escolher estar de olho nas tendências e encontrar os acessórios certos, lojas de tintas oferecem serviços personalizados, orientando o consumidor na hora da compra.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
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1º lugar - Politintas
A Politintas foi fundada em 1975 e atua no segmento de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para decoração e manutenção do lar. É considerada a maior rede de lojas de tintas do Estado. Atualmente, as tintas podem ser encontradas nas lojas próprias da marca e nos canais virtuais.
02
2º lugar - Suvinil
A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje, os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.
03
3º lugar - Tinbol
A Eletrotintas foi a segunda empresa criada pelo Grupo Eletromil, com o objetivo de fortalecer o crescimento de segmento de tintas imobiliárias na Grande Vitória. Com mais de 30 anos de mercado, a Eletrotintas conta hoje com três lojas localizadas na Av. Leitão da Silva, em Vitória, e também na Rua Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha, além de uma estrutura de loja para atendimento ao mercado de Tintas Industriais.
A fábrica de tintas Coral foi fundada em 1954 e, desde 2008, faz parte do grupo holandês AkzoNobel, o maior de tintas decorativas do mundo. Suas fábricas estão localizadas em Mauá e Recife, somando 1.200 funcionários
Desde 1974 no mercado capixaba, foi a primeira empresa a se especializar no segmento de tintas no Espírito Santo. A Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem lojas espalhadas por Cariacica, Vitória e Vila Velha.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.