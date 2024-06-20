Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento “Loja de Tintas"

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1º lugar - Politintas

A Politintas foi fundada em 1975 e atua no segmento de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para decoração e manutenção do lar. É considerada a maior rede de lojas de tintas do Estado. Atualmente, as tintas podem ser encontradas nas lojas próprias da marca e nos canais virtuais.

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2º lugar - Suvinil

A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje, os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.

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3º lugar - Tinbol

A Eletrotintas foi a segunda empresa criada pelo Grupo Eletromil, com o objetivo de fortalecer o crescimento de segmento de tintas imobiliárias na Grande Vitória. Com mais de 30 anos de mercado, a Eletrotintas conta hoje com três lojas localizadas na Av. Leitão da Silva, em Vitória, e também na Rua Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha, além de uma estrutura de loja para atendimento ao mercado de Tintas Industriais.

A fábrica de tintas Coral foi fundada em 1954 e, desde 2008, faz parte do grupo holandês AkzoNobel, o maior de tintas decorativas do mundo. Suas fábricas estão localizadas em Mauá e Recife, somando 1.200 funcionários