Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento “Loja de Calçados"

Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall Crédito: Shutterstock

Conforto, beleza, durabilidade e preço são alguns dos aspectos avaliados na hora de escolher um sapato, já que eles refletem muito a personalidade de quem calça. Para escolher o produto ideal, muitos consumidores já têm a loja de calçados preferida, que não sai da memória.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Itapuã A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios. Ela está presente no mercado há mais de 60 anos, com lojas em 40 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede de lojas oferece variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para viagem, para adultos e crianças. 02 2º lugar - Los Neto A Los Neto iniciou suas atividades há mais de 25 anos, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo. 03 3º lugar - Pisalle A Elmo hoje possui lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG), com produtos femininos, masculinos e infantis, para todos os estilos. A Pisalle Calçados é uma rede de lojas presente na Grande Vitória, com produtos do infantil ao adulto.