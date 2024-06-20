Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento “Loja de Calçados"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 01:00

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 01:00

Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall
Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall Crédito: Shutterstock
Conforto, beleza, durabilidade e preço são alguns dos aspectos avaliados na hora de escolher um sapato, já que eles refletem muito a personalidade de quem calça. Para escolher o produto ideal, muitos consumidores já têm a loja de calçados preferida, que não sai da memória.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Itapuã

 A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios. Ela está presente no mercado há mais de 60 anos, com lojas em 40 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede de lojas oferece variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para viagem, para adultos e crianças. 

02

2º lugar - Los Neto

A Los Neto iniciou suas atividades há mais de 25 anos, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo.

03

3º lugar - Pisalle

A Elmo hoje possui  lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG), com produtos femininos, masculinos e infantis, para todos os estilos. 
A Pisalle Calçados  é uma rede de lojas presente na Grande Vitória, com produtos do infantil ao adulto.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

Veja Também

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras em todos os segmentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados