Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Farinha de Trigo"

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2024 está o de Farinha de Trigo Crédito: Freepik

Presente no preparo de pães, bolos e massas, a farinha de trigo está inserida no dia a dia das famílias. Na hora de escolher o ingrediente, consumidores buscam marcas que oferecem tradição, qualidade e melhor custo-benefício.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Regina Produzida pela Buaiz Alimentos, a farinha de trigo conta com ingredientes únicos e selecionados para o preparo de receitas, colocando a qualidade sempre em primeiro lugar. É ideal para preparo de receitas caseiras como pães, bolos, pizzas, massas frescas, biscoitos, entre outros alimentos. 02 2º lugar - Número Um A farinha de trigo Número Um também é produzida pela Buaiz Alimentos. É indicada para uso em qualquer receita artesanal de bolos, doces ou salgados, utilizando fermento químico ou biológico. Resulta em alimentos com excelente visual e textura. 03 3º lugar - Dona Benta É utilizada para preparar bolos, tortas, panquecas, omeletes, entre outros pratos. A farinha de trigo Dona Benta é enriquecida com ferro e ácido fólico. Ideal para preparar receitas para toda a família e celebrar momentos em família com comida caseira. 04 3º lugar - Buaiz Alimentos Indústria capixaba de alimentos fundada em 1941, que produz, entre outros, as farinhas de trigo Regina e Número Um.