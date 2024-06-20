Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Farinha de Trigo"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:08

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:08

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2024 está o de Farinha de Trigo
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2024 está o de Farinha de Trigo Crédito: Freepik
Presente no preparo de pães, bolos e massas, a farinha de trigo está inserida no dia a dia das famílias. Na hora de escolher o ingrediente,  consumidores buscam marcas que oferecem tradição, qualidade e melhor custo-benefício.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Regina

Produzida pela Buaiz Alimentos, a farinha de trigo conta com ingredientes únicos e selecionados para o preparo de receitas, colocando a qualidade sempre em primeiro lugar. É ideal para preparo de receitas caseiras como pães, bolos, pizzas, massas frescas, biscoitos, entre outros alimentos.

02

2º lugar - Número Um

A farinha de trigo Número Um também é produzida pela Buaiz Alimentos. É indicada para uso em qualquer receita artesanal de bolos, doces ou salgados, utilizando fermento químico ou biológico. Resulta em alimentos com excelente visual e textura.

03

3º lugar - Dona Benta

É utilizada para preparar bolos, tortas, panquecas, omeletes, entre outros pratos. A farinha de trigo Dona Benta é enriquecida com ferro e ácido fólico. Ideal para preparar receitas para toda a família e celebrar momentos em família com comida caseira.

04

3º lugar - Buaiz Alimentos

Indústria capixaba de alimentos fundada em 1941, que produz, entre outros, as farinhas de trigo Regina e Número Um.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

Veja Também

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras em todos os segmentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados