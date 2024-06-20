Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento "Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos"

Embutidos estão na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Shutterstock

Linguiça, mortadela e outros tipos de embutidos estão na mesa e na memória dos capixabas, que escolhem marcas locais e nacionais na hora da compra nos supermercados, com base na qualidade dos produtos.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Cofril Inaugurada no ano de 1987, em Cachoeiro de Itapemirim, a Cofril tem mais de 120 itens reconhecidos pela variedade, qualidade e sabor inconfundíveis. Carnes suínas in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados. 02 2º lugar - Sadia A empresa teve início no ano de 1944 e apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. Em 2009, junto a Perdigão, fundou o grupo BRF, e hoje está em mais de 140 países. 03 3º lugar - Perdigão Perdigão é uma marca brasileira de alimentos frigoríficos que nasceu no município de Videira, Santa Catarina, em 1934. Atualmente, pertencente ao grupo BRF.