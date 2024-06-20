Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

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1º lugar - Extrabom

A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados. Hoje, o Extrabom é uma das maiores empresas do setor supermercadista do país, São 35 lojas espalhadas pelo Estado, e a empresa segue com a visão de ser um grupo relevante para as partes interessadas, inovador e ágil, gerando impacto positivo na sociedade, sendo líder regional. Além de tornar-se referência em experiência de compras em cada local onde atua, estando presente no dia a dia do cliente.

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2º lugar - ArcelorMittal

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na CELESC, em Santa Catarina.