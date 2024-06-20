Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

Empresas que desempenham um importante papel nas comunidades ao seu redor, promovendo iniciativas sociais, programas de responsabilidade ambiental e ações para promover o desenvolvimento sustentável local acabam conquistando não só a memória, como também o coração dos consumidores.
"Empresa Presente na Comunidade" foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Extrabom
A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados. Hoje, o Extrabom é uma das maiores empresas do setor supermercadista do país, São 35 lojas espalhadas pelo Estado, e a empresa segue com a visão de ser um grupo relevante para as partes interessadas, inovador e ágil, gerando impacto positivo na sociedade, sendo líder regional. Além de tornar-se referência em experiência de compras em cada local onde atua, estando presente no dia a dia do cliente.
02
2º lugar - ArcelorMittal
Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na CELESC, em Santa Catarina.
Líder no Brasil na produção de aço e um dos maiores em mineração no mundo, o Grupo ArcelorMittal possui clientes em 155 países e conta com cerca de 127 mil empregados. A ArcelorMittal Brasil opera na produção de aços no país com unidades industriais em oito Estados, entre eles o Espírito Santo, empregando 20 mil pessoas. Produz aços longos e planos de alta qualidade para indústrias automobilística, de eletrodomésticos, embalagens, construção civil e naval. Também atua em mineração, geração de energia, produção de biorredutor renovável e tecnologia da informação. Sua ampla rede de distribuição e serviços atende às demandas dos mercados doméstico e internacional.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.