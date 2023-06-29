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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Sal"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:16

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:16

Entre os segmentos analisados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta está o de Sal
Entre os segmentos analisados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta está o de Sal Crédito: Shutterstock
O sal é um tempero que não pode faltar na cozinha. Ele faz a diferença na preparação de qualquer prato, dos mais sofisticados aos mais simples.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Globo

Localizada no município de Vila Velha, a Brasisal Alimentos é especializada na industrialização e comercialização de produtos alimentícios, em especial do setor salineiro. A empresa é detentora da marca Sal Globo Refinado.

02

2º lugar - Cisne

Em 1949, instalou-se nas Salinas de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, a Refinaria Nacional de Sal S.A. Com o objetivo de produzir sal refinado a partir da salmoura proveniente das Salinas Ponta do Costa, a empresa adquiriu equipamentos e, em 1951, iniciou-se a produção do sal Cisne.

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