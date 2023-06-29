Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Sal"

Localizada no município de Vila Velha, a Brasisal Alimentos é especializada na industrialização e comercialização de produtos alimentícios, em especial do setor salineiro. A empresa é detentora da marca Sal Globo Refinado.

Em 1949, instalou-se nas Salinas de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, a Refinaria Nacional de Sal S.A. Com o objetivo de produzir sal refinado a partir da salmoura proveniente das Salinas Ponta do Costa, a empresa adquiriu equipamentos e, em 1951, iniciou-se a produção do sal Cisne.