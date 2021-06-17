Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "escola particular"

2º lugar - Sesi

A história do Darwin começa a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Nos primeiros anos, a instituição funcionou em imóveis alugados em Vitória e em Vila Velha. Naquela época, a escola oferecia apenas vagas de 3º ano e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio.

O Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória foi fundado em 1943, e surgiu dos anseios da comunidade capixaba por uma instituição de ensino com filosofia católica. Os alunos da instituição contam com um projeto pedagógico de excelência em aprendizagem, destacando os valores humanos, a cidadania, o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o respeito às diferenças.