Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "escola particular"

O ensino de qualidade faz toda a diferença para o futuro das crianças. O contato com bons professores, materiais atualizados, estruturas adequadas e atividades interativas ajudam no processo de ensino-aprendizagem. E é nesse cenário que escolas particulares se esforçam para oferecer o melhor, de modo a garantir o aprendizado de seus alunos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
2º lugar - Sesi
A história do Darwin começa a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Nos primeiros anos, a instituição funcionou em imóveis alugados em Vitória e em Vila Velha. Naquela época, a escola oferecia apenas vagas de 3º ano e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio.
O Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória foi fundado em 1943, e surgiu dos anseios da comunidade capixaba por uma instituição de ensino com filosofia católica. Os alunos da instituição contam com um projeto pedagógico de excelência em aprendizagem, destacando os valores humanos, a cidadania, o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o respeito às diferenças.
O Serviço Social da Indústria (Sesi) atende alunos da educação infantil ao ensino médio em escolas com estrutura diferenciada e metodologias inovadoras. Os alunos da rede desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação, o que proporciona socialização e vivência entre os estudantes.