Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "empresa de vigilância"

Sentir-se seguro, seja em casa, seja no trabalho, é fundamental. Nesse sentido, empresas de vigilância têm um importante papel para garantir a proteção do patrimônio do contratante. Elas podem atuar tanto em residências e condomínios, quanto em empresas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
3º lugar - VSG
A Prosegur tem mais de 40 anos de história e está presente em 25 Estados do país e no Distrito Federal. Recentemente, passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio – Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.
A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.
A Garra é uma empresa especializada em soluções de segurança que conta com uma estrutura moderna e profissionais criteriosamente selecionados, qualificados e treinados para oferecer o melhor serviço. O investimento em tecnologia de ponta, na capacitação da equipe e a orientação dos clientes são os diferenciais da empresa. A Garra tem ampla experiência no mercado de segurança, inclusive sendo reconhecida como uma das líderes do segmento.
A VSG nasceu em 1986 e superou obstáculos, se aperfeiçoou, investiu em estrutura, treinamento e, ao longo dos anos, conquistou a confiança do mercado, tornando-se referência no segmento de segurança privada. Em 2001, a VSG ampliou seus serviços com a criação da VSG Tecnologia e Serviços. Está presente em todo o Estado.