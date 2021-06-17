Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "delivery"

O serviço de delivery tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. Com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social, os pedidos para comer em casa passaram a fazer parte da rotina dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
2º lugar - McDonald’s
A história do Ifood começou fora do mundo digital, em 2011, como um guia impresso de cardápios, chamado de Disk Cook, com uma central telefônica para realizar os pedidos. No ano seguinte, a empresa lançou o aplicativo e o site e, com a chegada de investidores importantes como o Grupo Movile, parceiro até hoje, além de fusões com outras empresas, o Ifood passou a crescer com mais velocidade. Em 2015, a marca alcançou o primeiro milhão de pedidos.
O Uber surgiu com a ascensão dos smartphones, o advento das lojas de aplicativos e o desejo por trabalho sob demanda. O que começou com compartilhamento de viagens e caronas por meio de um app na palma da mão se expandiu para outros serviços como entrega e frete de refeições.
O McDonald’s é operado e concedido pela Arcos Dourados, a maior franquia independente que possui os direitos exclusivos da rede, que é a principal de alimentação rápida em toda a América Latina e Caribe. A companhia preza por compromissos que norteiam sua operação como qualidade, transparência e segurança do alimento, além de geração de empregos formais para jovens, apoio às comunidades onde está presente, cadeia de suprimentos sustentável e impacto ambiental, diversidade e inclusão e experiências inovadoras para toda a família.