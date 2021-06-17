Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "delivery"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:35

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:35

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de delivery.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de delivery. Crédito: Rowan Freeman/Unsplash
O serviço de delivery tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. Com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social, os pedidos para comer em casa passaram a fazer parte da rotina dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - McDonald’s

A história do Ifood começou fora do mundo digital, em 2011, como um guia impresso de cardápios, chamado de Disk Cook, com uma central telefônica para realizar os pedidos. No ano seguinte, a empresa lançou o aplicativo e o site e, com a chegada de investidores importantes como o Grupo Movile, parceiro até hoje, além de fusões com outras empresas, o Ifood passou a crescer com mais velocidade. Em 2015, a marca alcançou o primeiro milhão de pedidos.
O Uber surgiu com a ascensão dos smartphones, o advento das lojas de aplicativos e o desejo por trabalho sob demanda. O que começou com compartilhamento de viagens e caronas por meio de um app na palma da mão se expandiu para outros serviços como entrega e frete de refeições.
O McDonald’s é operado e concedido pela Arcos Dourados, a maior franquia independente que possui os direitos exclusivos da rede, que é a principal de alimentação rápida em toda a América Latina e Caribe. A companhia preza por compromissos que norteiam sua operação como qualidade, transparência e segurança do alimento, além de geração de empregos formais para jovens, apoio às comunidades onde está presente, cadeia de suprimentos sustentável e impacto ambiental, diversidade e inclusão e experiências inovadoras para toda a família.

Veja Também

Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados