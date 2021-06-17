Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "delivery"

2º lugar - McDonald’s

A história do Ifood começou fora do mundo digital, em 2011, como um guia impresso de cardápios, chamado de Disk Cook, com uma central telefônica para realizar os pedidos. No ano seguinte, a empresa lançou o aplicativo e o site e, com a chegada de investidores importantes como o Grupo Movile, parceiro até hoje, além de fusões com outras empresas, o Ifood passou a crescer com mais velocidade. Em 2015, a marca alcançou o primeiro milhão de pedidos.

O Uber surgiu com a ascensão dos smartphones, o advento das lojas de aplicativos e o desejo por trabalho sob demanda. O que começou com compartilhamento de viagens e caronas por meio de um app na palma da mão se expandiu para outros serviços como entrega e frete de refeições.