Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "cerveja"

3º lugar - Heineken

Criada em 1888, a bebida é a cerveja pilsen da família Brahma. O processo de fabricação é mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante.

A Skol é conhecida pelo slogan “A cerveja que desce redondo”. É uma bebida leve e refrescante, e conta com um processo rígido de qualidade com mais de 400 etapas entre testes e degustações.