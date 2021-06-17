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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "cerveja"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:16

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:16
Cerveja é uma paixão nacional e também é destaque no Recall de Marcas Rede Gazeta
Cerveja é uma paixão nacional e também destaque no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Gerrie Van der Walt/ Unsplash
A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no país. Produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada, a bebida está presente nas mais variadas confraternizações. A cerveja se popularizou e ganha cada vez mais espaço entre os capixabas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Os consumidores responderam qual a primeira marca que vem à cabeça quando se fala em cerveja.
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Heineken

Criada em 1888, a bebida é a cerveja pilsen da família Brahma. O processo de fabricação é mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante.
 A Skol é conhecida pelo slogan “A cerveja que desce redondo”. É uma bebida leve e refrescante, e conta com um processo rígido de qualidade com mais de 400 etapas entre testes e degustações. 
De origem holandesa, a Heineken é uma cerveja classificada como premium puro malte. Por acreditar que a pureza é sinal de qualidade autêntica, a empresa elabora a bebida apenas com ingredientes de origem 100% naturais e sem adição de conservantes, permanecendo por 35 dias no processo de maturação e fermentação.

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Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

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