Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "cerveja"

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no país. Produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada, a bebida está presente nas mais variadas confraternizações. A cerveja se popularizou e ganha cada vez mais espaço entre os capixabas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Os consumidores responderam qual a primeira marca que vem à cabeça quando se fala em cerveja.
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:
3º lugar - Heineken
Criada em 1888, a bebida é a cerveja pilsen da família Brahma. O processo de fabricação é mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante.
A Skol é conhecida pelo slogan “A cerveja que desce redondo”. É uma bebida leve e refrescante, e conta com um processo rígido de qualidade com mais de 400 etapas entre testes e degustações.
De origem holandesa, a Heineken é uma cerveja classificada como premium puro malte. Por acreditar que a pureza é sinal de qualidade autêntica, a empresa elabora a bebida apenas com ingredientes de origem 100% naturais e sem adição de conservantes, permanecendo por 35 dias no processo de maturação e fermentação.