Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "banco"

Os bancos são os responsáveis por operarem as mais diferentes demandas financeiras de clientes como transações bancárias, investimentos e financiamentos. Para ter um relacionamento firme com os clientes, as instituições precisam ser de confiança.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
3º lugar - Bradesco
Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.
Foi a primeira instituição bancária a operar no país. Havia apenas três bancos emissores no mundo - na Suécia, na França e na Inglaterra -, quando o príncipe D. João, recém-chegado ao Brasil, obrigado a deixar repentinamente Portugal, invadido pelas tropas de Napoleão, decidiu criar o Banco do Brasil no dia 12 de outubro de 1808.
Um dos maiores bancos privados do país, o Itaú tem como objetivo ir além da oferta de serviços bancários e de gerar valor para os acionistas. A razão da marca está na visão de contribuir para que as pessoas e as empresas tenham uma relação saudável com dinheiro e façam boas escolhas financeiras.
O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Tem como objetivo contribuir para a realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável, mediante a oferta de soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros, amplamente diversificados e acessíveis.