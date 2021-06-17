Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "atacarejo"

3º lugar - OK

Presente em todos os estados brasileiros, o Atacadão é uma das maiores empresas do país, com mais de 50 mil colaboradores. A essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.

Com o surgimento em 1950, o Mineirão começou sua história com uma pequena mercearia na zona oeste da capital mineira. Depois se tornou uma rede de mercearias até a fundação do primeiro supermercado da empresa em 1972, no coração de Belo Horizonte. De lá para cá, a rede só aumentou e vive períodos de grandes expansões em todo o país.