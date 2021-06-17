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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "atacarejo"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:11

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:11

Atacarejo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2021
Atacarejo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2021 Crédito: Topntp26/ Freepik
Atacarejos são um tipo de supermercado que comercializa os produtos tanto para quem compra no atacado, quanto no varejo. Entre as vantagens de optar por esse tipo de estabelecimento, está a possibilidade de adquirir produtos em maior quantidade, com preços menores, ajudando na economia da família. Muitos desses comércios também possuem cartões próprios e oferecem a opção de parcelamento das compras.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as empresas vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar -  OK

Presente em todos os estados brasileiros, o Atacadão é uma das maiores empresas do país, com mais de 50 mil colaboradores. A essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.
Com o surgimento em 1950, o Mineirão começou sua história com uma pequena mercearia na zona oeste da capital mineira. Depois se tornou uma rede de mercearias até a fundação do primeiro supermercado da empresa em 1972, no coração de Belo Horizonte. De lá para cá, a rede só aumentou e vive períodos de grandes expansões em todo o país.
O OK Superatacado se expandiu no Espírito Santo e também atua em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Entre os diferenciais da empresa está o OK Dimdim, um programa de vantagens por meio de um aplicativo. Ao fazer o download, as pessoas encontram produtos com Cashback, o que significa que ganham dinheiro de volta ao efetuar a compra e o saldo acumulado pode ser usado para pagar futuras compras no OK.

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Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

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