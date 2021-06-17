Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "aplicativo de transportes"

Aplicativos de transporte são cada vez mais utilizados por quem busca comodidade e deseja ganhar tempo no trânsito. O serviço é uma alternativa também para quem deseja evitar o transporte público, principalmente em tempos de pandemia.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Consumidores disseram qual marca é a primeira que vem à cabeça quando se trata desse serviço.
Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
3º - GVBus
O Uber surgiu com a ascensão dos smartphones, o advento das lojas de aplicativos e o desejo por trabalho sob demanda. O que começou com compartilhamento de viagens e caronas por meio de um app na palma da mão se expandiu para outros serviços como entrega e frete de refeições.
A 99 foi fundada em 2012 e, seis anos depois, foi adquirida pela DiDi, uma plataforma de transporte por celular. Além do trabalho constante pelo melhor serviço, a empresa tem a missão de impactar positivamente a população, tornando o transporte mais barato, rápido e seguro para passageiros e o dia a dia mais rentável e tranquilo para motoristas.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) representa 11 empresas operadoras do Sistema Transcol da Grande Vitória, além de representar cinco consórcios integrantes do transporte metropolitano: os Consórcio Centro Sul e Serra que operam o Serviço Seletivo; o Consórcio Cidadania, responsável pelo planejamento e operação do Serviço Especial Mão-na-Roda; e os consórcios Atlântico Sul e Sudoeste, responsáveis pela operação do Sistema Transcol.