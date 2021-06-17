Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "aplicativo de transportes"

3º - GVBus

O Uber surgiu com a ascensão dos smartphones, o advento das lojas de aplicativos e o desejo por trabalho sob demanda. O que começou com compartilhamento de viagens e caronas por meio de um app na palma da mão se expandiu para outros serviços como entrega e frete de refeições.

A 99 foi fundada em 2012 e, seis anos depois, foi adquirida pela DiDi, uma plataforma de transporte por celular. Além do trabalho constante pelo melhor serviço, a empresa tem a missão de impactar positivamente a população, tornando o transporte mais barato, rápido e seguro para passageiros e o dia a dia mais rentável e tranquilo para motoristas.