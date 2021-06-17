Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "aluguel de carros"

2º lugar - King

A Localiza é uma rede brasileira de lojas especializadas em aluguel de automóveis em que o cliente escolhe o modelo de veículo que melhor se encaixa à sua necessidade. Ela atua nas principais cidades e aeroportos do Brasil, além de estar presente em outros países da América Latina.

Fundada em 2009, a missão da Rent a Car, segundo a empresa, é oferecer as melhores opções de aluguel de carros em todo o mundo. A plataforma de aluguel de carros on-line possui parcerias com centenas de locadoras, desde grandes marcas até empresas locais.

A Movida Aluguel de Carros está no mercado desde 2006. A empresa possui lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Adquirida em 2013 pelo Grupo JSL, hoje faz parte da empresa Movida Participações, criada em 2015.

A América Rental Car oferta o serviço de aluguel de carro de acordo com a necessidade dos clientes, em locação diária ou mensal. Com uma frota de ponta, a rede possui qualidade certificada pela ISO 9001.