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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "aluguel de carros"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:08

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:08

Aluguel de carros é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2021
Aluguel de carros é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2021 Crédito: Prostooleh/Freepik
Em viagens de lazer ou a negócios, ou em outros momentos especiais, o aluguel de carro é uma das formas de ter conforto e segurança. Entender as necessidades do cliente e saber como melhor atendê-lo são fundamentais para ser lembrada nesse segmento. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as empresas vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - King

A Localiza é uma rede brasileira de lojas especializadas em aluguel de automóveis em que o cliente escolhe o modelo de veículo que melhor se encaixa à sua necessidade. Ela atua nas principais cidades e aeroportos do Brasil, além de estar presente em outros países da América Latina.
Fundada em 2009, a missão da Rent a Car, segundo a empresa, é oferecer as melhores opções de aluguel de carros em todo o mundo. A plataforma de aluguel de carros on-line possui parcerias com centenas de locadoras, desde grandes marcas até empresas locais.
A Movida Aluguel de Carros está no mercado desde 2006. A empresa possui lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Adquirida em 2013 pelo Grupo JSL, hoje faz parte da empresa Movida Participações, criada em 2015.
A América Rental Car oferta o serviço de aluguel de carro de acordo com a necessidade dos clientes, em locação diária ou mensal. Com uma frota de ponta, a rede possui qualidade certificada pela ISO 9001.
Desde 1981, a King Automotores busca se destacar pela qualidade no atendimento ao cliente. Em 2008, a empresa certificou o seu sistema de gestão em conformidade com a norma NBR ISO 9001:2008. Em 2016, foi uma das primeiras empresas do Espírito Santo a atualizar sua certificação para a NBR ISO 9001:2015, demonstrando o compromisso em se manter sempre atualizada na busca da melhoria contínua.

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Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

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