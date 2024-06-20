Recall de Marcas  2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Motocicleta"

A venda de motocicletas cresce a cada ano no país, seja pelo aumento do valor dos carros, dificultando o acesso, seja pela maior procura por entregadores de aplicativos. E os consumidores revelam quais marcas vêm à cabeça quando se fala em concessionária desse tipo de veículo.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Honda
Com um programa de pesquisa e desenvolvimento contínuo, a Honda trabalha para trazer inovações capazes de melhorar e facilitar a vida das pessoas. Em todos os avanços tecnológicos, a empresa busca formas sustentáveis e cada vez menos poluentes ao meio ambiente.
02
2º lugar - Yamaha
Quando a Yamaha surgiu no Japão em 1955, já existiam mais de 100 fabricantes de motocicletas no país. Isso motivou o fundador, Genichi Kawakami, a querer construir as melhores motos, com os preceitos de qualidade e inovação pulsando na alma para melhor satisfazer o consumidor. Com este espírito de melhoria contínua a Yamaha chegou ao Brasil em 1970, como a primeira fabricante de motocicletas do país.
03
3º lugar - Harley-Davidson
Parte integrante do Grupo Contauto, a Moto Vena foi constituída em 1988 com sua primeira loja. A partir do mercado crescente, a empresa se destacou dentro de um mercado altamente competitivo de motocicletas trabalhando com a marca Honda e se expandiu no Espírito Santo.
Em 1903, de um pequeno galpão em Milwaukee, Wisconsin, quatro jovens iniciaram algo que cresceria e se espalharia por geografias e gerações. Sua inovação e imaginação para o que era possível sobre duas rodas desencadearam uma revolução no transporte e no estilo de vida que faria da Harley-Davidson uma das marcas de motocicleta e estilo de vida mais desejados do mundo.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.