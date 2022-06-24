Recall: 30 anos revelando as marcas mais lembradas

O Recall de Marcas funciona como uma bússola para as empresas no Estado ao revelar como os consumidores pensam Crédito: Pexels

Pensar em boas estratégias de comunicação, conhecer bem o público-alvo e oferecer uma experiência única de consumo são alguns dos desafios enfrentados pelas empresas para conquistar o mercado. E a 30ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta revela quais delas ocuparam, no último ano, um espaço especial na memória dos capixabas.

Com o tema “A Resposta do Mercado há 30 anos”, a premiação acontece em um momento de retomada do consumo após dois anos de incertezas causadas pela pandemia da Covid-19. O levantamento, realizado pela Futura Inteligência, especialista em pesquisa no Espírito Santo, mapeou 80 categorias de vários segmentos da economia.

Para chegar nas marcas mais lembradas pelos consumidores, foram realizadas 2.400 entrevistas em quatro municípios da região metropolitana: Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

“A pesquisa mostra que quem continuou trabalhando a sua marca na pandemia continuou sendo lembrado. Só houve mudanças nos segmentos que não têm marca consolidada. Todas que tinham mais de 40% de lembrança antes da pandemia mantiveram essa margem”, observa José Luiz Orrico, presidente da Futura Inteligência.

BÚSSOLA PARA O MERCADO

O Recall de Marcas Rede Gazeta nasceu em 1993 e, desde então, reflete as profundas mudanças por que o mercado passou nas últimas décadas, servindo como uma bússola para as empresas no Estado ao revelar como os consumidores pensam e o que levam em conta na hora de escolher um produto ou serviço.

Para José Luiz Orrico, houve um crescimento significativo do mercado em diversos setores, com mais concorrência, que beneficiou os consumidores Crédito: Fernando Madeira

No primeiro ano, apenas 22 segmentos foram pesquisados e somente em Vitória. Em 1994, a pesquisa passou a ser realizada em quatro municípios da Grande Vitória, sendo ampliada para todo o Estado a partir de 1996.

“A metodologia sempre foi a mesma. A cada segmento se pergunta: ‘Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?’”, explica Orrico. Em 2019, o prêmio voltou a ser somente na Grande Vitória, com o fortalecimento de pesquisas específicas em municípios do interior.

MARCAS QUE VÃO E CHEGAM

Ao longo das 30 edições, alguns segmentos desapareceram devido ao avanço tecnológico, como as lojas de CD e revelação de fotografia. Já outras - como a internet e o delivery - vieram para ficar.

Para o presidente da Futura Inteligência, houve um crescimento significativo do mercado em diversos setores, com mais concorrência, que beneficiou os consumidores.

“Antigamente, você precisava ir atrás do produto. Hoje, o consumidor está mais exigente, tem mais informações e poder de decisão. A empresa não tem que ter só produto ou só preço. O atendimento e a experiência de compra passaram a ser muito importantes. É preciso encantar o consumidor, chamar a sua atenção.”

Nesse contexto, o Recall de Marcas se torna ainda mais relevante para o mercado. “A pesquisa ajuda as empresas a perceberem se as estratégias delas estão dando certo ou não, e também a planejar ações para se manterem no topo”, avalia Orrico, que chama a atenção para o domínio de marcas capixabas em diversos segmentos, como a de supermercado, ensino superior e loja de calçados.

Marcio Chagas ressalta que as marcas precisam fazer sentido na vida das pessoas Crédito: Carlos Alberto Silva

Para Marcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, as 30 edições do Recall de Marcas carregam muitas histórias de resiliência, inovação, de força de vontade e inspiração.