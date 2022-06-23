Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall 2022

Modelo de negócio faz cooperativas se destacarem no mercado

Entre as marcas mais lembradas, empresas do setor têm como meta a promoção do desenvolvimento sustentável

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:24

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:24
OCB; cooperativismo; cooperação
O cooperativismo tem como um dos princípios o desenvolvimento sustentável Crédito: Pexels
O cooperativismo tem se consolidado como uma das principais forças da economia capixaba. O segmento já responde por 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo, gerando 9,5 mil empregos diretos. Com um investimento anual na casa de R$ 1 bilhão, o setor tem colhido como resultado o reconhecimento do mercado ano após ano.
Mais uma vez no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, as cooperativas lideraram a preferência dos consumidores em vários segmentos. A pesquisa trouxe mais uma vez no topo marcas mais lembradas pelo público, empresas como Sicoob, Unimed e Selita.
Para a Organização de Cooperativas do Brasil no Espírito Santo, a OCB/ES, isso é fruto de um trabalho cada vez mais forte de governança, gestão e transparência, como destaca o superintendente da entidade, Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão, que ainda ressalta que o modelo de negócio faz a diferença.
"No DNA do nosso modelo societário temos esse propósito, de trabalhar a prosperidade do associado, do cliente, do consumidor. É tudo muito relacionado a isso, a promoção de um desenvolvimento sustentável, pois gera riqueza e a distribui naquele mesmo local, fomentando o desenvolvimento"
Carlos André Santos de Oliveira - Superintendente da OCB/ES
O superintendente frisa duas preocupações crescentes do setor. “Uma é a social. Nós somos realmente preocupados com questões sociais e isso não é da boca para fora. Não é um modelo de negócio que só visa o lucro, mas que também pensa nas pessoas, que um indutor de desenvolvimento e cidadania para as pessoas e comunidades onde estamos”.
A outra preocupação é o aprimoramento dos seus processos. “O cooperativismo no Espírito Santo tem passado por um processo de maturidade crescente, aprimorando e melhorando sua governança, gestão e transparência. Isso tudo se reflete no quadro social das cooperativas, na sociedade, nos clientes e consumidores dos produtos e serviços, sendo possível esse reconhecimento”.
O Sistema OCB/ES conta hoje com 119 cooperativas registradas e 502 mil cooperados. A movimentação econômica anual é de R$ 6,6 bilhões, segundo dados do Anuário do Cooperativismo Capixaba 2021 referentes a 2020, o que gerou R$ 429 milhões em impostos e taxas pagos.
Com o modelo de negócio diferenciado, as cooperativas capixabas conseguiram, inclusive, crescer durante a pandemia. O superintendente da OCB/ES explica que todos os segmentos apresentaram bons resultados no período.
Carlos André Santos de Oliveira, superintendente da OCB
Carlos André Santos de Oliveira: perspectiva de crescimento de novos negócios no modelo cooperativista Crédito: Divulgação/OCB
“Quando vem a crise, nós do cooperativismo crescemos. É assim no mundo inteiro, porque conseguimos sobreviver e crescer na dificuldade, transformando ela em oportunidade”, diz o executivo ao citar grandes aportes financeiros feitos no período, como a nova indústria de leite da Selita, que demandou R$ 130 milhões em investimento; o novo hospital da Unimed Sul Capixaba, para onde foram destinados R$ 125 milhões; e a ampla expansão do Sicoob, que já atua em 74 dos 78 municípios capixabas.
Para o futuro, segundo Carlão, a perspectiva é que o modelo cresça ainda mais, e em todos os setores, com a expansão de negócios existentes e a chegada de novos.
“Vem muita coisa boa por aí. O cooperativismo agro está se diversificando cada vez mais, há novos players chegando em várias áreas, como uma nova cooperativa financeira grande, e investimentos robustos para fazer as cooperativas cresceram e se consolidarem no Estado.”
Carlos André Santos de Oliveira ressalta que as cooperativas estão aumentando cada vez mais os números de associados, consumidores e clientes dos seus produtos e serviços. “Então, a mensagem é: podem confiar no cooperativismo, pois continuaremos confiando, investindo e trabalhando para o desenvolvimento do Espírito Santo”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cooperativas Recall de Marcas 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados