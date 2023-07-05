Marca de alimentos investe em expansão e mercado internacional

Farinha de Trigo Regina é a campeã em sua categoria no Recall Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Ilustrada na embalagem da farinha de trigo mais lembrada pelos capixabas, a imagem do Convento da Penha também deve ser vista em mais Estados brasileiros e até fora do país. É o que planeja a Farinha de Trigo Regina, que aposta em um projeto de expansão em novos mercados e evidencia a presença de produtos feitos no Espírito Santo em outras localidades.

Na 31ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, a Regina se consagra novamente na primeira colocação. Para a diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, seguir na liderança da premiação demonstra a receita de sucesso da marca, composta por ingredientes como tradição, confiança, excelência e inovação.

A indústria também comemora a conquista da segunda colocação no segmento, obtida pela Número 1.

"Nossa pauta empresarial passa por questões relacionadas à inovação, à indústria 4.0, às ações internas para gestão e valorização das pessoas que fazem parte da nossa empresa e à pauta econômica e social do nosso Estado. São esses valores que queremos compartilhar, que muito nos orgulham e que são diferenciais da nossa marca." Eduarda Buaiz - Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos

Eduarda Buaiz enfatiza foco no crescimento e tecnologia Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Ela completa: “A lembrança é resultado de um trabalho contínuo com foco no crescimento e na incorporação de tecnologias ao processo de produção."

Expansão

Ainda em 2023, a empresa planeja consolidar investimentos na ordem de R$ 70 milhões. O valor inclui a compra de um novo terreno de 35 mil metros quadrados, na Rodovia Leste-Oeste, na região próxima à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, para armazenamento de trigo, e a obra para a construção da estrutura de armazenagem.

Centro de Distribuição da Buaiz Alimentos Crédito: Divulgação

Além do investimento em solo capixaba, a empresa planeja avançar em novos mercados no país e no exterior.

“Somos líderes no Espírito Santo e estamos ampliando a atuação da empresa no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, além de iniciar um movimento para colocar produtos nas prateleiras de outras regiões e fora do país”, projeta Eduarda Buaiz.

A gestora exemplifica que, no Rio de Janeiro, a marca tem ganhado mais força com a entrada em novos atacados, redes de supermercados e diferentes pontos de vendas. Ela cita ainda a participação na Super Rio Expo Trade Show, maior feira alimentícia da América Latina, e uma parceria fechada com o Grupo Pão de Açúcar, que já utiliza o trigo capixaba nas padarias da rede.

“Iniciamos em 2023 um processo de internacionalização da empresa, com o primeiro movimento acontecendo em março. Ao lado do diretor-executivo Flá- vio Schiavone e do gerente comercial Fabrício Silva, estive nos Estados Unidos cumprindo agendas com empresas do varejo mundial para apresentar a linha completa de Misturas Regina e Farinha de Trigo Regina”, informa.

Mistura pra bolos também integra portfólio da marca Regina Crédito: Divulgação

Novos produtos

Em breve, o catálogo de produtos da Buaiz Alimentos vai ganhar novidades. A empresa participou pela primeira vez do Summer Fancy Food Show, em Nova York, entre os dias 25 e 27 de junho.

Com um espaço no estande da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) no evento, a indústria prepara o lançamento da nova linha de Café Número Um Sentidos, com cafés 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas, prevista para chegar ao mercado em julho.

São três novos produtos da linha: o Café Número Um Sentidos Espresso Gourmet 100% arábica e em grãos (uma bebida especial para café espresso em embalagem de 500g), o Café Número Um Sentidos Gourmet 100% arábica (torrado e moído, em embalagem de 250g) e o Café Número Um Sentidos Montanhas Capixabas 100% arábica, torrado e moí- do, em embalagem de 250g.

A nova linha chega para compor o portfólio de café da Buaiz e atender à demanda crescente de apreciadores da bebida.