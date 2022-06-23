Mais infraestrutura garante qualidade na produção de café

Além do sabor, o café Cafuso reflete uma relação de proximidade e confiança com os consumidores Crédito: Divulgação/Realcafé

O café se confunde com a história do Brasil e, principalmente, com a do Espírito Santo, um dos maiores exportadores do grão no país. Ele ajuda a despertar e é presença certa em encontros e rodas de conversa mundo afora. Então, ser a marca mais lembrada neste segmento é um atestado da qualidade esperada pelos amantes da bebida.

E é nesse lugar, de primeiro do ranking, que o Cafuso foi posicionado pelo público capixaba na categoria “Café” do Recall de Marcas Rede Gazeta.

“Ser lembrado pelos capixabas é, para nós, motivo de muito orgulho e enche de motivação nossos funcionários. Acreditamos que a história do Cafuso se entrelaça com a história do nosso Estado e da nossa gente. Temos orgulho de ser da terra e ter esse reconhecimento vindo diretamente do nosso povo é a certeza de que estamos no caminho certo. O Cafuso é, sem dúvidas, um patrimônio do Espírito Santo”, afirma Bruno Giestas, diretor comercial da Realcafé, que detém a marca e integra o Grupo Tristão.

INVESTIMENTOS

Para assegurar a qualidade do produto que chega às prateleiras dos estabelecimentos comerciais e na casa das famílias, investimentos em infraestrutura também fazem parte da estratégia.

Em 2022, o Grupo Tristão está melhorando a instalação elétrica da indústria, passando a captar energia por fios de alta tensão. Também está implantando três silos de café verde para a Realcafé, uma das alternativas mais viáveis para o armazenamento de grãos, na avaliação de Bruno Giestas.

O diretor observa que na empresa há ainda uma preocupação com o fortalecimento e valorização de toda a cadeia produtiva, e uma das iniciativas foi a criação do Prêmio Realcafé de Qualidade.

"O café capixaba é um mercado importante para economia do Estado e temos investimentos importantes em todas as áreas de produção" Bruno Giestas - Diretor comercial da Realcafé

PROXIMIDADE

Para Bruno Giestas, a marca Cafuso significa mais que ser um produto, e reflete uma relação de proximidade e confiança com os consumidores.

“Nosso diferencial é o fato de sermos mais que café, somos uma história e um compromisso com nosso povo, que começa em 1935 e segue até hoje. Produzimos e entregamos o Cafuso para a mesa das famílias do Espírito Santo com os mesmos cuidados e certificações empregadas em toda nossa linha de exportação”, aponta.

O diretor lembra ainda que o café Cafuso é a primeira empresa a receber o selo de “100% Capixaba”, da Câmara de Alimentos e Bebidas do Espírito Santo. “Somos com orgulho um produto de capixaba para capixaba.”

Bruno Giestas ressalta a qualidade dos produtos da empresa Realcafé Crédito: Divulgação/Realcafé

Além do reconhecimento pela qualidade, a marca também tem se tornado referência no apoio a atletas e à cultura local.