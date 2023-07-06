Loja é mão na roda para repor itens de carros novos e antigos

Uma nova unidade da Nacional Autopeças foi aberta em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação

Com o mercado automotivo novamente aquecido no Brasil, a demanda por peças de reposição acompanha este crescimento. Nesse contexto, estar preparado e ter disponível mais de 200 mil tipos de produtos catalogados, coloca a Nacional Peças em posição de destaque no segmento.

Não por acaso a empresa novamente foi a mais lembrada pelos capixabas e ficou em primeiro lugar no Recall de Marcas A Gazeta , na categoria “Loja de Autopeças”.

A conquista, aliás, corrobora com o trabalho desenvolvido em equipe e premia o esforço em focar no atendimento rápido, de qualidade e preciso que a empresa desempenha em seus 50 anos de atuação, conforme avalia o diretor financeiro Eric Perin.

“Primeiramente gostaria de agradecer aos nossos clientes e ao povo capixaba pela indicação. Os agentes mais importantes do mercado citam que fomos um divisor de águas na maneira como atuamos e que insistentemente buscamos por melhorias contínuas”, frisa.

Hoje, segundo Perin, a empresa detém um amplo conhecimento do mercado e oferece uma gama de produtos e serviços de alta qualidade.

"Além disso, investimos em tecnologia e inovação para nos manter atualizados, oferecendo o melhor para nossos clientes." Eric Perin - Diretor financeiro da Nacional Peças

DO PASSADO AO FUTURO

Para ser referência no setor de autopeças, uma loja precisa ter um estoque robusto não apenas para os modelos atuais, mas preparado para atender a demanda para modelos antigos. Neste sentido, o catálogo com milhares de peças também contempla este público bastante específico e exigente.

“Não só mantemos, como entendemos que é um diferencial significativo para as nossas lojas. Esses veículos (antigos) têm necessidades diferentes dos modelos mais recentes, pois os donos estão interessados em manter a originalidade e preferem peças de reposição específicas para o modelo e o ano”, aponta Perin.

O diretor financeiro conta que as peças são catalogadas conforme a marca, modelo e ano dos veículos. São utilizados códigos e etiquetas para identificar cada item e registradas todas as informações relevantes, como compatibilidade, similaridade e quantidade disponível.

E como passado e presente convergem no mesmo espaço, ou seja, na loja, o grupo concentra os esforços na nova unidade da Nacional Peças, montada em Jardim Camburi, bairro mais populoso da Capital capixaba. Além disso, a empresa evolui nas vendas via internet, visto a procura por clientes fora da Grande Vitória e de outros Estados.

“Estamos com foco total na nova unidade em Jardim Camburi e no nosso e-commerce. Fora isso, estamos sempre criando eventos e promoções para nos aproximar do cliente e consolidar cada vez mais nossa marca. O Grupo Nacional tem como grande objetivo prestar um trabalho perfeito e agradar aos capixabas para, quem sabe, estar aqui novamente no ano que vem”, vislumbra Perin.

Além de atender ao consumidor final com produtos para reposição, manutenção e prestação de serviço nas seis lojas distribuídas em Cariacica, Vitória, Serra e Vila Velha, a Nacional Peças também é referência no suporte para oficinas de veículos.

Segundo Perin, a empresa consegue suprir esta necessidade por ter estoque em abundância, facilidade de compra, flexibilidade no prazo de pagamento, atendimento rápido por conta dos 300 funcionários da rede e agilidade na entrega.