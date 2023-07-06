Grupo vai abrir mais 40 farmácias no ES e prepara expansão para a Bahia

Em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, Farmes marca forte presença Crédito: Divulgação

A marca que deseja manter-se forte no mercado e consolidar a boa imagem na memória do público precisa ter comprometimento. Afinal, é a partir da relação de compromisso com o cliente que uma história de sucesso e união pode ser construída. Sai na frente, portanto, quem prioriza atendimentos humanizados e investe na comunicação com seu público-alvo.

Para o presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, a conquista de uma trajetória bem-sucedida de 26 anos só foi possível para a empresa graças ao engajamento dos colaboradores em cumprir essas premissas, que continuam sendo bandeiras do Grupo.

Hoje, com a marca renovada e a expertise de atuação no mercado de varejo farmacêutico capixaba, as expectativas de crescimento são bastante positivas.

Um dos motivos que corroboram o otimismo, para os próximos meses, é a previsão de abertura de 40 unidades no Espírito Santo e da expansão para o extremo Sul da Bahia, com outras 15 lojas, em cidades como Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, Mucuri e Nova Viçosa.

A empresa está distribuída em quase 50% do território capixaba, e a meta para 2023 é ter ao menos uma unidade em cada município.

“Projetamos um crescimento de, aproximadamente, 30% para o ano de 2023, com abertura de pelo menos mais 40 farmácias no interior do Espírito Santo e 15 na Bahia. Há também o interesse de aumentar nosso convênio e o crediário próprio. Queremos nos tornar a maior referência do varejo farmacêutico capixaba, assumindo o maior sell in/sell out (revendedores) do Estado”, destaca Bosi.

Nos últimos quatro anos, o Grupo Farmes dobrou a participação em número de lojas dentro do Estado e chegou ao total de 200 unidades distribuídas em 33 municípios.

Braz Luiz Bosi fala sobre a expansão da empresa Crédito: Divulgação

Só em 2022, foram investidos mais de R$ 10 milhões para a abertura de 26 novas lojas, o que conquistou a representatividade de 10% do mercado capixaba e um faturamento anual de todo o Grupo de mais de R$ 400 milhões. Para este ano, a projeção ultrapassa o valor de meio bilhão de reais.

Investimentos

A fim de manter esse crescimento ativo, a Farmes segue investindo em inteligência de mercado e mídias. Está em fase de implantação um aplicativo para e-commece com o objetivo de iniciar vendas 100% digitais.

"É um prazer dizer que o reconhecimento do público se deve não só aos bons preços que a Farmes oferece, mas também, e principalmente, ao bom atendimento ao cliente, à presença da empresa nas comunidades e à boa qualidade dos produtos e serviços. É isso que nos faz singular e nos aproxima ainda mais do capixaba." Braz Luiz Bosi - Presidente da Farmes

Vale ressaltar que também são promovidos treinamentos para a força de vendas, capacitação técnica de gestão com os empresários da marca e investimentos 360º nos veículos de comunicação.

“Nós nos transformamos na maior rede de farmácias do Espírito Santo porque investimos em tecnologia, comunicação, infraestrutura e profissionais qualificados, assim como possuímos uma alta capilaridade, variedade de produtos e um atendimento humanizado em todas as nossas lojas”, reforça Braz Luiz Bosi.

Essa capilaridade, aliás, é considerada pelo presidente um dos fatores diferenciais determinantes. Com a presença relevante da Farmes em diversos bairros, comunidades e municípios do Estado, é possível conhecer de perto a necessidade e o potencial de cada local por meio dos estudos de inteligência de mercado e, dessa forma, estimular a economia da região, gerando emprego e renda.

Unidade no bairro Castelo Branco, em Cariacica: contato estreito com o público Crédito: Divulgação