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Recall de Marcas 2023

Grupo vai abrir mais 40 farmácias no ES e prepara expansão para a Bahia

Com investimentos concentrados na área de inteligência de mercado, Farmes projeta ampliação por meio de uma atuação focada em cada região

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 00:01

Publicado em 

06 jul 2023 às 00:01
Loja da Farmes em Cachoeiro de Itapemirim
Em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, Farmes marca forte presença Crédito: Divulgação
A marca que deseja manter-se forte no mercado e consolidar a boa imagem na memória do público precisa ter comprometimento. Afinal, é a partir da relação de compromisso com o cliente que uma história de sucesso e união pode ser construída. Sai na frente, portanto, quem prioriza atendimentos humanizados e investe na comunicação com seu público-alvo.
Para o presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, a conquista de uma trajetória bem-sucedida de 26 anos só foi possível para a empresa graças ao engajamento dos colaboradores em cumprir essas premissas, que continuam sendo bandeiras do Grupo.
Hoje, com a marca renovada e a expertise de atuação no mercado de varejo farmacêutico capixaba, as expectativas de crescimento são bastante positivas.
Um dos motivos que corroboram o otimismo, para os próximos meses, é a previsão de abertura de 40 unidades no Espírito Santo e da expansão para o extremo Sul da Bahia, com outras 15 lojas, em cidades como Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, Mucuri e Nova Viçosa.
A empresa está distribuída em quase 50% do território capixaba, e a meta para 2023 é ter ao menos uma unidade em cada município.
“Projetamos um crescimento de, aproximadamente, 30% para o ano de 2023, com abertura de pelo menos mais 40 farmácias no interior do Espírito Santo e 15 na Bahia. Há também o interesse de aumentar nosso convênio e o crediário próprio. Queremos nos tornar a maior referência do varejo farmacêutico capixaba, assumindo o maior sell in/sell out (revendedores) do Estado”, destaca Bosi.
Nos últimos quatro anos, o Grupo Farmes dobrou a participação em número de lojas dentro do Estado e chegou ao total de 200 unidades distribuídas em 33 municípios.
Braz Luiz Bosi
Braz Luiz Bosi fala sobre a expansão da empresa Crédito: Divulgação
Só em 2022, foram investidos mais de R$ 10 milhões para a abertura de 26 novas lojas, o que conquistou a representatividade de 10% do mercado capixaba e um faturamento anual de todo o Grupo de mais de R$ 400 milhões. Para este ano, a projeção ultrapassa o valor de meio bilhão de reais.

Investimentos

A fim de manter esse crescimento ativo, a Farmes segue investindo em inteligência de mercado e mídias. Está em fase de implantação um aplicativo para e-commece com o objetivo de iniciar vendas 100% digitais.
"É um prazer dizer que o reconhecimento do público se deve não só aos bons preços que a Farmes oferece, mas também, e principalmente, ao bom atendimento ao cliente, à presença da empresa nas comunidades e à boa qualidade dos produtos e serviços. É isso que nos faz singular e nos aproxima ainda mais do capixaba."
Braz Luiz Bosi - Presidente da Farmes
Vale ressaltar que também são promovidos treinamentos para a força de vendas, capacitação técnica de gestão com os empresários da marca e investimentos 360º nos veículos de comunicação.
“Nós nos transformamos na maior rede de farmácias do Espírito Santo porque investimos em tecnologia, comunicação, infraestrutura e profissionais qualificados, assim como possuímos uma alta capilaridade, variedade de produtos e um atendimento humanizado em todas as nossas lojas”, reforça Braz Luiz Bosi.
Essa capilaridade, aliás, é considerada pelo presidente um dos fatores diferenciais determinantes. Com a presença relevante da Farmes em diversos bairros, comunidades e municípios do Estado, é possível conhecer de perto a necessidade e o potencial de cada local por meio dos estudos de inteligência de mercado e, dessa forma, estimular a economia da região, gerando emprego e renda.
Farmes de Castelo Branco
Unidade no bairro Castelo Branco, em Cariacica: contato estreito com o público Crédito: Divulgação
“Tudo isso, somado à nossa troca de experiências e know-how entre os empresários associados, possibilita trazer importantes medicamentos e diversos outros produtos do varejo de farmácias e drogarias para o Espírito Santo com um ótimo preço final para atender nossos clientes”, completa o dirigente.

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