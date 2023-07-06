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Recall de Marcas 2023

Farmácia dá a fórmula campeã: cuidado personalizado em mercado disputado

Farmácia Mônica destaca-se no segmento de manipulação de medicamentos. Empresa inaugurou loja em Colina de Laranjeiras e modernizou unidade de Itacibá

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 00:03

Publicado em 

06 jul 2023 às 00:03
Nova loja da Farmácia Mônica, em Colina de Laranjeiras, na Serra
Loja da Farmácia Mônica em Colina de Laranjeiras, nova unidade da empresa Crédito: Divulgação
Extensa é a variedade de farmácias no Espírito Santo. São inúmeros estabelecimentos, de distintas bandeiras, com diversos atrativos. Destacar-se nesse segmento tão disputado e conseguir a fidelidade do público é desafiador e requer das empresas a apresentação de diferenciais para manterem o protagonismo.
No caso da Farmácia Mônica, essa missão vem sendo cumprida ano após ano. Em mais uma edição do Recall de Marcas A Gazeta, a empresa alcançou a liderança na categoria “Farmácia de Manipulação”.
Com 39 anos de trajetória, a Mônica não tem perdido espaço para as novas empresas no segmento. Pelo contrário, cativa cada vez mais o consumidor, aliando valores como a tradição, inovação e capacitação profissional.
A oferta de produtos veterinários e de manipulados de homeopatia, por exemplo, foi possível por meio do investimento aportado em um dos laboratórios da rede, que triplicou de tamanho.
“A empresa está em constante evolução, mantendo sempre o foco na qualidade e no atendimento personalizado. Temos trabalhado continuamente em um conceito de loja mais moderno e mais amplo. Contamos com uma manipulação completa para a família toda e temos uma novidade, a homeopatia”, afirma o diretor-presidente, Delci Pereira da Silva.
O principal atributo que faz a Farmácia Mônica permanecer na memória do capixaba é o tratamento personalizado dado a cada cliente que passa por uma de suas 27 unidades, avalia Delci. “Nosso maior diferencial, com certeza, é o foco nas necessidades e particularidades dos clientes.”
 Ele evidencia que, além da preocupação com cada consumidor, a Farmácia Mônica busca incessantemente a qualidade naquilo que oferece ao público, desde a matéria-prima dos produtos manipulados até a venda.
"Essa atenção é trabalhada em todos os níveis da organização, começando pela seleção das matérias-primas e finalizando no atendimento de qualidade que prestamos ao público. Além de contarmos com atendimento completo em drogaria e manipulação, nas nossas 27 lojas e na central de atendimento, temos uma grande variedade de produtos para a saúde, beleza e bem-estar."
Delci Pereira da Silva - Diretor-presidente da Farmácia Mônica

No pique dos 40

Para o gestor, o reconhecimento do público vem de valores atrelados à manipulação de qualidade e a tradição da empresa, que se prepara para celebrar quatro décadas de existência.
“É resultado de todo o esforço e dedicação que nossa equipe vem tendo nesses 39 anos, entregando uma manipulação de qualidade, muita tradição e um atendimento humanizado, colocando sempre as necessidades do público acima de qualquer coisa”, considera.
Farmácia Mônica
Farmácia dedica-se ao aperfeiçoamento da equipe para garantir qualidade nas entregas Crédito: Divulgação
O diretor-presidente destaca que os objetivos da empresa nos próximos anos são a expansão e a reformulação de outras unidades.
Atualmente, a Farmácia Mônica conta com lojas na Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha, situadas na Grande Vitória, além da unidade em Aracruz, na Região Norte.
“O nosso objetivo para os próximos anos é a expansão. Já inauguramos uma unidade em Colina de Laranjeiras, na Serra, e reformulamos outra com grande potencial em Itacibá, Cariacica”, sublinha.
Para este ano, a empresa está focada na ampliação da rede e no aperfeiçoamento dos colaboradores, com capacitações.
Delci Pereira, diretor-presidente da Farmácia Mônica
Delci Pereira, diretor-presidente da Farmácia Mônica: marca relevante Crédito: Divulgação
“Estamos oferecendo cursos de desenvolvimento profissional na área farmacêutica, voltados para pessoas que desejam se especializar. Essas iniciativas visam a fortalecer ainda mais a marca e consolidar sua posição no mercado capixaba”, ressalta Delci.

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