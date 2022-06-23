Empresa de ônibus avança na transformação digital

A Viação Águia Branca se destaca como a principal opção de transporte rodoviário para viagens longas e curtas a partir do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Águia Branca

Viajar, a lazer ou mesmo a trabalho, é sem dúvidas uma das atividades que o capixaba mais gosta de fazer. E nessas horas a preferência tem sido pela Viação Águia Branca, referência de qualidade e sinônimo de transporte seguro. Tanto é que foi, mais uma vez, a campeã na categoria “Empresa de Ônibus” do Recall de Marcas Rede Gazeta.

Com tradição de 76 anos no mercado, a companhia se destaca como a principal opção de transporte rodoviário para viagens longas e curtas a partir do Espírito Santo, atuando também em outros sete Estados brasileiros. Nos últimos anos, tem investido na transformação digital.

“O foco no cliente é um valor nosso, pois buscamos constantemente entender suas necessidades e propor soluções eficientes. Esse é um tema que tem desdobramentos importantes, especialmente na inovação e transformação digital”, pontua o diretor Comercial da Viação Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo.

O executivo ressalta que a transformação digital da empresa nasceu justamente do movimento de observar as demandas dos passageiros.

"Percebemos a crescente digitalização da sociedade e respondemos com o fortalecimento de nossos canais digitais, trazendo mais facilidade, praticidade e tecnologia para a jornada do cliente. Isso tudo é fruto de um olhar centrado e na vontade de propor melhorias que gerem valor para todos" Thiago Chieppe Juffo - Diretor comercial

Na pandemia, que impactou fortemente o setor de transportes, esse comportamento do cliente mudou de forma ainda mais acelerada, o que, segundo Thiago Juffo, foi percebido pela empresa, que fez um movimento para atender melhor o público e colheu bons resultados.

“Enxergamos uma oportunidade de fortalecimento da relação digital com nosso cliente, uma iniciativa que já vinha sendo desenhada desde 2019 e foi impulsionada pela pandemia. Todo esse movimento teve efeito positivo e fez com que hoje cerca de 50% das vendas da empresa sejam oriundas de canais digitais”, comenta.

As inovações, porém, não tiram o foco de um dos aspectos mais importantes que ajudaram a construir a história de sucesso da empresa e mantê-la como referência, atualmente.

Thiago Chieppe Juffo ressalta que a operação segura faz parte da responsabilidade da empresa Crédito: Divulgação/Águia Branca

“A segurança é um dos principais atributos, um valor inegociável para a Viação Águia Branca. Sabemos que uma operação segura faz parte de nossa responsabilidade, mas procuramos ir além da obrigatoriedade”, afirma o executivo, destacando ainda os robustos investimentos, que somam mais de R$ 85 milhões anuais, e perpassam todas as áreas da empresa para garantir a segurança das operações.

Ele cita como exemplo o Programa Medicina do Sono, implementado pela empresa há 22 anos. A iniciativa pioneira no setor tem como objetivo a promoção da saúde dos motoristas através da educação e prevenção. Na empresa, todos os motoristas são avaliados no início e fim de cada viagem, garantindo assim mais segurança aos passageiros.

EMPRESA ÁGIL

Hoje com mais de 700 destinos atendidos, 347 linhas interestaduais e 350 pontos de venda, a Viação Águia Branca conquistou recentemente o selo de uma das empresas mais ágeis do Brasil. Para os próximos anos, a viação planeja continuar investindo em novidades para ganhar ainda mais mercado.

“Os projetos estão conectados com a evolução contínua da experiência. Faremos novos investimentos em renovação da frota para proporcionar conforto, qualidade e segurança, tríade que consideramos essencial para promover a melhor experiência de viagem”.

Ele cita o Águia Branca G8, considerado o ônibus mais moderno do Brasil, lançado em primeira mão no país pela empresa. “Isso resume o compromisso que temos com os passageiros ao trazer uma experiência diferenciada com entretenimento de bordo, assentos ampliados e mais de 140 atributos inovadores”, destaca Thiago.