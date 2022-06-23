Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall 2022

Empresa de ônibus avança na transformação digital

Viação Águia Branca, com a tradição de 76 anos de estrada, é sinônimo de transporte seguro e se destaca como principal opção rodoviária a partir do ES

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:08

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:08
Viação Águia Branca
A Viação Águia Branca se destaca como a principal opção de transporte rodoviário para viagens longas e curtas a partir do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Águia Branca
Viajar, a lazer ou mesmo a trabalho, é sem dúvidas uma das atividades que o capixaba mais gosta de fazer. E nessas horas a preferência tem sido pela Viação Águia Branca, referência de qualidade e sinônimo de transporte seguro. Tanto é que foi, mais uma vez, a campeã na categoria “Empresa de Ônibus” do Recall de Marcas Rede Gazeta.
Com tradição de 76 anos no mercado, a companhia se destaca como a principal opção de transporte rodoviário para viagens longas e curtas a partir do Espírito Santo, atuando também em outros sete Estados brasileiros. Nos últimos anos, tem investido na transformação digital.
“O foco no cliente é um valor nosso, pois buscamos constantemente entender suas necessidades e propor soluções eficientes. Esse é um tema que tem desdobramentos importantes, especialmente na inovação e transformação digital”, pontua o diretor Comercial da Viação Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo.
O executivo ressalta que a transformação digital da empresa nasceu justamente do movimento de observar as demandas dos passageiros. 
"Percebemos a crescente digitalização da sociedade e respondemos com o fortalecimento de nossos canais digitais, trazendo mais facilidade, praticidade e tecnologia para a jornada do cliente. Isso tudo é fruto de um olhar centrado e na vontade de propor melhorias que gerem valor para todos"
Thiago Chieppe Juffo - Diretor comercial
Na pandemia, que impactou fortemente o setor de transportes, esse comportamento do cliente mudou de forma ainda mais acelerada, o que, segundo Thiago Juffo, foi percebido pela empresa, que fez um movimento para atender melhor o público e colheu bons resultados.
“Enxergamos uma oportunidade de fortalecimento da relação digital com nosso cliente, uma iniciativa que já vinha sendo desenhada desde 2019 e foi impulsionada pela pandemia. Todo esse movimento teve efeito positivo e fez com que hoje cerca de 50% das vendas da empresa sejam oriundas de canais digitais”, comenta.
As inovações, porém, não tiram o foco de um dos aspectos mais importantes que ajudaram a construir a história de sucesso da empresa e mantê-la como referência, atualmente.
Thiago Chieppe Juffo, diretor comercial do Grupo Águia Branca
Thiago Chieppe Juffo ressalta que a operação segura faz parte da responsabilidade da empresa Crédito: Divulgação/Águia Branca
“A segurança é um dos principais atributos, um valor inegociável para a Viação Águia Branca. Sabemos que uma operação segura faz parte de nossa responsabilidade, mas procuramos ir além da obrigatoriedade”, afirma o executivo, destacando ainda os robustos investimentos, que somam mais de R$ 85 milhões anuais, e perpassam todas as áreas da empresa para garantir a segurança das operações.
Ele cita como exemplo o Programa Medicina do Sono, implementado pela empresa há 22 anos. A iniciativa pioneira no setor tem como objetivo a promoção da saúde dos motoristas através da educação e prevenção. Na empresa, todos os motoristas são avaliados no início e fim de cada viagem, garantindo assim mais segurança aos passageiros.

EMPRESA ÁGIL

Hoje com mais de 700 destinos atendidos, 347 linhas interestaduais e 350 pontos de venda, a Viação Águia Branca conquistou recentemente o selo de uma das empresas mais ágeis do Brasil. Para os próximos anos, a viação planeja continuar investindo em novidades para ganhar ainda mais mercado.
“Os projetos estão conectados com a evolução contínua da experiência. Faremos novos investimentos em renovação da frota para proporcionar conforto, qualidade e segurança, tríade que consideramos essencial para promover a melhor experiência de viagem”.
Ele cita o Águia Branca G8, considerado o ônibus mais moderno do Brasil, lançado em primeira mão no país pela empresa. “Isso resume o compromisso que temos com os passageiros ao trazer uma experiência diferenciada com entretenimento de bordo, assentos ampliados e mais de 140 atributos inovadores”, destaca Thiago.
Outro investimento que seguirá constante é na relação digital, para ampliar a praticidade e conectividade. “Um exemplo é o Zap Passagens, sistema de atendimento por WhatsApp (4004-1010) que conecta o cliente com o agente de vendas mais próximo de uma das 350 agências, permitindo que ele compre como e de onde quiser por meio da venda assistida”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ônibus Grupo Águia Branca Recall de Marcas 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados