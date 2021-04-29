É hoje: lançamento do 29° Recall de Marcas começa às 16h

SRecall de Marcas Crédito: Divulgação

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 serão anunciadas para agências e anunciantes hoje (29), às 16h, no Talk Recall. O evento de lançamento da 29ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta será realizado em formato de live na página gazeta.com.br/recall.

A apresentação dos resultados e o bate-papo serão conduzidos pela jornalista e âncora do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fabíola de Paula. Ao lado dela, estarão o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, e o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

Participantes do lançamento do 29º Recall de Marcas Crédito: Divulgação

Com o slogan “marcas que se movimentam”, a edição de 2021 do Recall vai premiar empresas, instituições e órgãos que mais mexeram com a memória e com a mente dos capixabas. Neste ano, o foco é valorizar o empenho e a dedicação daqueles que movimentam as marcas todos os dias: publicitários, profissionais de marketing e de comunicação e os gestores dos negócios.

O Recall já faz parte do imaginário do público capixaba e é uma das referências em relação às marcas. A pesquisa é realizada com consumidores do Espírito Santo em 78 segmentos, que servem de parâmetro da disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca.

A pesquisa em meio à pandemia

Organizar o recall durante a pandemia foi um desafio para a equipe do Instituto Futura Inteligência, que teve que seguir todos os protocolos de higiene para manter a segurança, utilizando máscaras, face shield, álcool gel para higienizar as mãos e sempre mantendo uma distância segura do entrevistado. As entrevistas foram feitas entre fevereiro e março de 2021.

Para José Luiz Orrico, presidente do Instituto Futura Inteligência, a importância do prêmio é mostrar para o mercado as empresas que melhor trabalharam suas marcas e conseguiram se inserir na memória do consumidor. “Sempre que essa pessoa pensa em consumir determinado produto ou serviço, ele pensa naquela determinada marca. Mesmo que não se transforme em compra, a tendência é que a pessoa busque por um nome que primeiro lhe vem à cabeça. O prêmio é um reconhecimento às empresas que melhor trabalharam suas marcas”, pondera.

Manter-se relevante nos dias de hoje, em que o consumidor é constantemente impactado por conteúdos, é um desafio muito grande. Pensando nisso, o slogan deste ano trabalha o movimento e as novas possibilidades, um universo onde as marcas estão em constante mudança e ficar parado não é mais uma opção.

O diretor do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, conta que a pandemia fez com que muitas empresas que não estavam preparadas para o crescimento do setor digital perdessem receita. Por outro lado, as empresas que já estavam nesse momento de transformação, conseguiram impulsionar seus negócios, gerando novas oportunidades. Além disso, empresas que antes não buscavam agências de propaganda passaram a anunciar, gerando um crescimento no mercado.