Construtora pavimenta o caminho até a chave do apê próprio

Consumidor capixaba tem vínculo firmado com a Morar Construtora Crédito: Divulgação

Não importa se é na casa dos 18, dos 25 ou de mais de 30 anos. Realizar o sonho da moradia própria é um desejo da maioria dos brasileiros – ambição que não é sempre fácil de realizar. Sabendo que é importante oferecer nada menos do que a casa dos sonhos, a Cora recrutou uma equipe dedicada para entregar chaves de empreendimentos onde cada detalhe é cuidadosamente pensado e executado.

Aliás, a Morar Construtora, casa daquela que a empresa intitula como “a coruja mais amada do Espírito Santo”, é a primeira lembrada quando se fala em construtora de imóveis, de acordo com pesquisa feita no 31º Recall de Marcas A Gazeta.

Esse é mais um motivo para celebrar. A organização está otimista com o cenário do segmento, projetando o lançamento de empreendimentos e apostando na facilitação de acesso ao financiamento imobiliário, por meio de novas regras do governo federal.

“Temos uma alta expectativa de crescimento para os próximos anos com as recentes mudanças no Minha Casa, Minha Vida, válidas a partir de julho. Mais pessoas poderão ter acesso aos benefícios do programa com as taxas de juros reduzidas, prazo maior de pagamento e subsídio de até R$ 55 mil”, salienta a presidente da Morar, Aline Stefanon.

Aline Stefanon fala sobre os projetos e as expectativas da Morar Crédito: Andressa Freitas/Divulgação

Até 2024, a construtora prevê o lançamento de mais de 1.600 novos apartamentos enquadrados no programa, com opções de dois quartos, dois quartos com suíte, três quartos e unidades com quintal privativo nas regiões de Porto Canoa e Bicanga, na Serra; e em Vale Encantado e Rio Marinho, em Vila Velha.

Além disso, para oferecer uma experiência totalmente satisfatória, a Morar conta com canais exclusivos de atendimento e uma equipe de relacionamento com o cliente pronta para agir rapidamente quando preciso.

"É essa solidez e esse compromisso que garantem que nossos projetos façam diferença real na vida das famílias em todas as etapas: desde a compra até a vivência no dia a dia nos empreendimentos." Aline Stefanon - Presidente da Morar

Ainda de acordo com ela, a Morar já entregou apartamentos para mais de 10 mil famílias capixabas. Antenada com o mercado, a empresa continua acompanhando as tendências do setor, fazendo pesquisas de satisfação dos clientes para os próximos projetos.

“Essa é uma das formas que encontramos de ‘Aprimorar’, nome do nosso projeto de inovação. Nele, atuamos em três frentes: a primeira tem a participação de squads em desafios específicos centrados na experiência do cliente; a segunda envolve mais de 30 ações em andamento em diversas áreas da empresa; e a terceira consiste em um programa de intraempreendedorismo com as equipes das obras, chamado ‘Mão na Massa’”, detalha Aline Stefanon.

Para os próximos anos, ela reforça que o destaque continuará sendo o aprimoramento da experiência do cliente, bem como o estímulo de uma cultura de inovação na equipe.

Qualidade

Para Aline Stefanon, a confiança dos profissionais e a credibilidade do mercado são dois valores que andam de mão dadas para o avanço.

“Sabemos que fazemos parte da realização do sonho de várias famílias, que veem na Morar a grande oportunidade de sair do aluguel e melhorar a qualidade de vida”, afirma a presidente.

Vista de Barcelona, um dos empreendimentos da Morar na Serra Crédito: Divulgação

Esse esforço garantiu, em 2023, que a marca também recebesse, pelo 25º ano consecutivo, a certificação ISO 9001, a qual estabelece requisitos para uma gestão de qualidade. “Isso é um indício de que a Morar busca continuamente satisfazer os clientes e alcançar cada vez mais eficiência de processos e produtos”, aponta.

Cora está on

Nos últimos seis anos, a Cora anda roubando o coração das famílias capixabas. É a estratégia de comunicação mais eficiente da Morar, que ajuda a levar o propósito da marca: entrega 100% no prazo, com qualidade reconhecida e consistente durante os 42 anos de existência.

Cora, a "garota-propaganda" da Morar: olhos bem abertos no mercado Crédito: Divulgação