Consistência e tradição: arroz campeão segue na esteira do sucesso

Produção do Arroz Sepé, na planta industrial da Cotrisel Crédito: Divulgação

Quando o assunto é arroz, o Espírito Santo tem preferência: é Sepé! A marca já é tradição nas mesas e nos corações dos capixabas. O que reforça esse favoritismo é a conquista, mais uma vez, do primeiro lugar do prêmio Recall de Marcas A Gazeta na categoria “Arroz”.

“Conquistar novamente esta posição significa que o Sepé foi reconhecido como a marca mais lembrada pelos consumidores em sua categoria, ou seja, quando as pessoas são perguntadas sobre arroz, vem o Sepé em primeiro lugar”, afirma Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor comercial e financeiro da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), fabricante do produto.

Pedro Franceschi destaca dedicação e investimento em qualidade da fabricante Crédito: Divulgação

Ser a marca mais lembrada pelos capixabas tem um significado importante, acrescenta o diretor.

"A vitória atesta que seguimos entregando o melhor e sendo referência para nossos consumidores. Esse reconhecimento do público pode ser atribuído a vários fatores. Além da qualidade primordial do produto, há a consistência da marca ao longo do tempo, a confiabilidade percebida pelos consumidores, um bom relacionamento com os clientes e um trabalho de marketing e comunicação que se mantém conectado à mente das pessoas e aos lares dos consumidores." Pedro Milton Bolzan de Franceschi - Diretor comercial e financeiro da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), fabricante do produto

Memória afetiva

Para ficar na mente dos capixabas, uma das estratégias do Sepé é traçar ações relevantes, participar de eventos importantes, fazer-se presente na mídia tradicional e na mídia digital, prestar um bom atendimento ao consumidor e, claro, entregar produtos de extrema qualidade.

O objetivo é criar memória afetiva. No ano passado, o Sepé também lançou uma nova identidade, e o “índiozinho” ganhou um visual renovado. A novidade, observa Franceschi, foi importante para reforçar o poder da marca em encantar adultos e crianças. Para ele, a mudança foi bem recebida. “A resposta tem sido extraordinária. Nós fazemos essa avaliação por meio do aumento da percepção positiva da marca, da conquista de novos consumidores, do crescimento das vendas e da fidelização dos consumidores já existentes.”

Relacionamento forte

Além do empenho em construir um relacionamento sólido e duradouro com os clientes e estar em constante renovação para o público externo, outro diferencial do Sepé é o olhar para seus processos internos. O propósito é estreitar esses laços fortes também com os colaboradores e fornecedores. Bolzan de Franceschi diz que atitudes como essa são essenciais para o contexto atual.

“Estar atualizado às mudanças do mercado é acompanhar as tendências do setor, investir em capacitação e desenvolvimento da equipe, buscar constantemente os feedbacks e adaptar as estratégias de acordo com as demandas."

Próximos planos

Neste e no próximo ano, o Sepé quer continuar fidelizando clientes e conquistar novos mercados. “Nossos projetos podem variar de acordo com o segmento em que atuamos, mas podem incluir expansão geográfica, lançamento de produtos, aprimoramento da experiência do consumidor, investimentos em tecnologia e desenvolvimento sustentável”, reforça o diretor da Cotrisel.

Sepé é destaque no consumo das famílias capixabas Crédito: Divulgação