Aço do ES sustenta estádios na África do Sul

A Distriferro fornece produtos para dentro e fora do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Em 2010, a Copa do Mundo de futebol foi realizada na África do Sul. Por lá, do outro lado do Atlântico, havia a presença capixaba determinante para o êxito competição. Nos estádios construídos no país africano, resiste até hoje o aço produzido no Espírito Santo. Este caso de sucesso comercial simboliza o espaço conquistado pela Distriferro em quase 30 anos de atuação no mercado no segmento de produtos siderúrgicos.

Esse é um exemplo das inúmeras histórias bem-sucedidas que a empresa construiu para se consolidar e conquistar mais uma vez o Recall de Marcas A Gazeta na categoria “Loja de Ferragens”. Uma empresa que começou nos fundos de uma garagem, atualmente fornece produtos para dentro e fora do Estado, e até para além das fronteiras brasileiras como a África do Sul.

Para o fundador e diretor-presidente da Distriferro, Alexandre Alves Barbosa, o respeito e a atenção ao consumidor, premissas da empresa, a tornaram referência no segmento.

“Nós temos uma linha de raciocínio que é o ‘preço da liberdade é a eterna vigilância’. A gente fica todo dia se policiando para tratar o cliente cada vez melhor, além de tentar acabar com todo tipo de falha. Felizmente, percebemos que nossos clientes notam isso e conquistamos o reconhecimento deles”, aponta Alexandre.

CONSOLIDAÇÃO

Quando criada, em 1994, a Distriferro produzia pequenas peças e soluções em aço. O trabalho focado na evolução constante deu liga com a dedicação dos colaboradores e, em pouco tempo, a empresa passou a fazer novos produtos ao observar uma demanda que existia no mercado.

Atualmente, a marca possui no rol de produtos uma linha completa de serralheria: materiais para portão, grades, fechamento de área, portas de aço, perfis e vigas estruturais, bem como telhas zincalumes e termoacústicas.

Esta variedade e disponibilidade são diferenciais da marca, por isso a necessidade constante em se manter com estoque renovado e pronto para atender qualquer tipo de demanda.

“A nossa diferença é que a gente procura, além de vender ferro, também superar as expectativas, buscando no mercado o que os clientes realmente precisam, seja uma inovação, um produto novo, uma adequação para atender a demanda dele”, pontua Alexandre Barbosa.

Para ele, é uma atuação permanente de entender as necessidades e oferecer ao consumidor a solução que ele procura.

"Tratamos nosso cliente com muita seriedade, respeito, o deixando à vontade para críticas e sugestões, pois podemos corrigir da melhor maneira, de forma que o resultado seja não só bom para ele, mas para nós. Ser cada vez mais assertivo no atendimento faz toda a diferença" Alexandre Alves Barbosa - Fundador e diretor-presidente da Distriferro

ENTREGA NO MESMO DIA

Atualmente, a Distriferro conta com duas unidades: uma loja em Jardim América, em Cariacica, e outra em Cobilândia, em Vila Velha, onde a chapa literalmente esquenta, é moldada e preparada para virar diversos produtos despachados no mesmo dia da compra. A velocidade entre atender e entregar é outro aspecto que coloca a empresa em posição de destaque no segmento.

Esse modelo de atendimento é fruto de experiência acumulada. A estratégia foi adotada em 2013, quando a proposta da Distriferro era estimular o cliente a realizar suas compras até as 10h e, assim, a entrega seria realizada no mesmo dia.

“Felizmente adquirimos este know how e conseguimos dar conta da demanda. Aperfeiçoamos nossa forma de trabalhar e, agora, para as compras feitas até o meio-dia, nós conseguimos realizar as entregas em Vitória, Serra e Cariacica. Isso só é possível por conta da dedicação dos colaboradores”, salienta Alexandre Barbosa.

Consolidada, mas sem tirar os pés do chão, a Distriferro mantém o foco nos dias de hoje, sem fazer projeções a médio e longo prazos.

“Já vimos empresas que começaram junto de nós e acabaram, outras que vieram depois e também já encerraram. Nossa visão não é somente ser a primeira ou a mais lembrada, mas acreditamos que o trabalho atencioso nos leva a este resultado”, afirma o fundador.