Aço do ES sustenta estádios na África do Sul

Em 2010, a Copa do Mundo de futebol foi realizada na África do Sul. Por lá, do outro lado do Atlântico, havia a presença capixaba determinante para o êxito competição. Nos estádios construídos no país africano, resiste até hoje o aço produzido no Espírito Santo. Este caso de sucesso comercial simboliza o espaço conquistado pela Distriferro em quase 30 anos de atuação no mercado no segmento de produtos siderúrgicos.
Esse é um exemplo das inúmeras histórias bem-sucedidas que a empresa construiu para se consolidar e conquistar mais uma vez o Recall de Marcas A Gazeta na categoria “Loja de Ferragens”. Uma empresa que começou nos fundos de uma garagem, atualmente fornece produtos para dentro e fora do Estado, e até para além das fronteiras brasileiras como a África do Sul.
Para o fundador e diretor-presidente da Distriferro, Alexandre Alves Barbosa, o respeito e a atenção ao consumidor, premissas da empresa, a tornaram referência no segmento.
“Nós temos uma linha de raciocínio que é o ‘preço da liberdade é a eterna vigilância’. A gente fica todo dia se policiando para tratar o cliente cada vez melhor, além de tentar acabar com todo tipo de falha. Felizmente, percebemos que nossos clientes notam isso e conquistamos o reconhecimento deles”, aponta Alexandre.
CONSOLIDAÇÃO
Quando criada, em 1994, a Distriferro produzia pequenas peças e soluções em aço. O trabalho focado na evolução constante deu liga com a dedicação dos colaboradores e, em pouco tempo, a empresa passou a fazer novos produtos ao observar uma demanda que existia no mercado.
Atualmente, a marca possui no rol de produtos uma linha completa de serralheria: materiais para portão, grades, fechamento de área, portas de aço, perfis e vigas estruturais, bem como telhas zincalumes e termoacústicas.
Esta variedade e disponibilidade são diferenciais da marca, por isso a necessidade constante em se manter com estoque renovado e pronto para atender qualquer tipo de demanda.
“A nossa diferença é que a gente procura, além de vender ferro, também superar as expectativas, buscando no mercado o que os clientes realmente precisam, seja uma inovação, um produto novo, uma adequação para atender a demanda dele”, pontua Alexandre Barbosa.
Para ele, é uma atuação permanente de entender as necessidades e oferecer ao consumidor a solução que ele procura.
"Tratamos nosso cliente com muita seriedade, respeito, o deixando à vontade para críticas e sugestões, pois podemos corrigir da melhor maneira, de forma que o resultado seja não só bom para ele, mas para nós. Ser cada vez mais assertivo no atendimento faz toda a diferença"
ENTREGA NO MESMO DIA
Atualmente, a Distriferro conta com duas unidades: uma loja em Jardim América, em Cariacica, e outra em Cobilândia, em Vila Velha, onde a chapa literalmente esquenta, é moldada e preparada para virar diversos produtos despachados no mesmo dia da compra. A velocidade entre atender e entregar é outro aspecto que coloca a empresa em posição de destaque no segmento.
Esse modelo de atendimento é fruto de experiência acumulada. A estratégia foi adotada em 2013, quando a proposta da Distriferro era estimular o cliente a realizar suas compras até as 10h e, assim, a entrega seria realizada no mesmo dia.
“Felizmente adquirimos este know how e conseguimos dar conta da demanda. Aperfeiçoamos nossa forma de trabalhar e, agora, para as compras feitas até o meio-dia, nós conseguimos realizar as entregas em Vitória, Serra e Cariacica. Isso só é possível por conta da dedicação dos colaboradores”, salienta Alexandre Barbosa.
Consolidada, mas sem tirar os pés do chão, a Distriferro mantém o foco nos dias de hoje, sem fazer projeções a médio e longo prazos.
“Já vimos empresas que começaram junto de nós e acabaram, outras que vieram depois e também já encerraram. Nossa visão não é somente ser a primeira ou a mais lembrada, mas acreditamos que o trabalho atencioso nos leva a este resultado”, afirma o fundador.
Por essa razão, Alexandre Barbosa, considera falar em planos para os próximos anos um pouco prematuro. “Tivemos uma mudança recente de governo, passamos pela pandemia com este cenário de ‘novo normal’. Desta forma, o que pretendemos é manter a empresa dentro do atual nível de competitividade, pois isso nos favorece”, finaliza.