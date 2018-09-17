Reação violenta de PM é inaceitável

A brutalidade da reação do PM é inaceitável, de qualquer forma. É preciso ter prudência e capacidade de análise, uma garota de 14 anos, afinal, não oferece perigo, há protocolos a serem seguidos., porque há dúvidas sobre sua postura profissional e suas condições psicológicas para continuar nas ruas. Em situações assim, em que um policial é colocado sob suspeição, é sempre melhor prevenir. Para a segurança não só da sociedade, mas também a do próprio sargento.