Randon anuncia centro de distribuição e fábrica em Linhares

Unidade da Randon em Caxias do Sul (RS) Crédito: Randon/Divulgação

Em agosto, a coluna noticiou com exclusividade a decisão da empresa de vir para o Espírito Santo. A maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina, a Randon S.A. Implementos e Participações, anunciou ao mercado na tarde desta segunda-feira (29) que vai investir em Linhares, no Norte do Estado.

Por meio de fato relevante, a companhia tornou público que “dará início a constituição de dois estabelecimentos, sendo uma filial para operar como centro de distribuição de peças de reposição e, futuramente, uma subsidiária, para desenvolver atividades industriais de fabricação de reboques, semirreboques e carroçarias.

No comunicado, a multinacional afirma ainda que com essas unidades, “a Companhia objetiva aprimorar o suporte junto a rede de distribuidores do centro e do norte do Brasil, considerando a localização geográfica, próxima do público consumidor e ao porto daquele Estado”. E lembra que o negócio em terras capixabas dá sequência ao seu projeto de expansão, que neste ano já contou com a inauguração das unidades de Araraquara, no Estado de São Paulo e de Lima, no Peru.

O grupo, que é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vem negociando há um tempo e há cerca de um ano e meio as conversas com integrantes do governo do Estado e com a Prefeitura de Linhares se intensificaram. Em outubro do ano passado, uma comitiva com o prefeito Guerino Zanon e o governador Paulo Hartung, além de secretários das duas administrações, chegou a visitar a sede da empresa com o objetivo de viabilizar o empreendimento.

O investimento, o número de empregos e o início das obras deverão ser detalhados nos próximos dias, quando representantes da Randon virão ao Estado para agenda com autoridades capixabas.

A empresa que adotará o nome fantasia “Randon Linhares” vai se instalar às margens da BR 101, no bairro Canivete.

A coluna procurou o governador Paulo Hartung para saber mais informações sobre o investimento que, segundo ele, irá contribuir para diversificar a economia do Estado e fortalecer a cadeia automotiva, iniciada com instalação da Volare/Marcopolo, que montou sua fábrica em São Mateus, em 2014.

“Os detalhes vão ser apresentados pelos representantes da empresa, que logo devem vir ao Estado. Mas o que posso adiantar é que esse anúncio é muito importante para a economia capixaba e para o Norte do Espírito Santo. Faz parte dos nossos esforços para desenvolver a nossa economia por meio da diversificação. A Randon é uma empresa com uma história lindíssima e de grande importância para o setor. Hoje além de negócios no Brasil, ela tem base em vários países do mundo. Ela se internacionalizou, mas é uma multinacional verde-amarela. A vinda dela é fruto de uma trabalho duro feito pelo governo do Estado e pela equipe da Prefeitura de Linhares.”

Para o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, e para o secretário de Desenvolvimento, Luiz Fernando Lorenzoni, o novo negócio vai fortalecer o parque industrial do município. “Trabalhamos muito para conquistar os investimentos previstos no processo de expansão da Randon. A chegada da empresa vai fortalecer a economia local, ampliando as oportunidades de geração de renda e emprego”, frisou Lorenzoni.