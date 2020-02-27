Rainha do Carnaval de SP usa fantasia de lata e papelão no Baile do Copa

"A saia é toda de lacre de lata e o top é de caixa de longa-vida trançada, com a parte metalizada para fora", explicou, em conversa com a coluna. O modelito foi criado pelo stylist Murilo Rangel e confeccionado por Van Loureiro.
Para a musa, a tendência já vem de alguns anos até nos desfiles dos sambódromos e o resultado agradou.
Mas ela não entrou de vez com a fantasia reutilizada nos salões do hotel da Cidade Maravilhosa. A bonita causou mesmo com a roupa tampada usando uma capa que dizia "perfection is a desease (sic.) of a nation". O trecho, de "Pretty Hurts", de Beyoncé, foi usado por Renata para fazer uma crítica aos padrões de beleza e mostrar como a busca pela perfeição e por seguir padrões faz mulheres adoecerem.
"Escrevi 'desease' errado (a grafia correta é 'disease'), também, propositalmente, para mostrar o quanto nos preocupamos com os erros e o quanto as pessoas buscam defeitos para ficar apontando", completou.