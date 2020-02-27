Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Rainha do Carnaval de SP usa fantasia de lata e papelão no Baile do Copa
Pedro Permuy

Rainha do Carnaval de SP usa fantasia de lata e papelão no Baile do Copa

Renata Spallicci desfilou pela primeira vez como rainha de bateria pela Barroca Zona Sul e, no Baile do Copa 2020, quis ir do lixo ao luxo com fantasia totalmente reciclada

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 07:00

Baile do Copa 2020: Renata Spallicci usa fantasia de lata e papelão na festa de carnaval de luxo do Copacabana Palace Crédito: Reprodução/Instagram @respallicci
Quando Renata Spallicci pisou do lado de dentro do Baile do Copa 2020 os flashes prontamente se voltaram todos para ela. A rainha de bateria da Barroca Zona Sul, escola de samba de São Paulo, quis inovar e, na contramão das superproduções caríssimas para a festa de carnaval do Copacabana Palace, foi "do lixo ao luxo", como ela mesma disse, com um costume totalmente reciclado. 
"A saia é toda de lacre de lata e o top é de caixa de longa-vida trançada, com a parte metalizada para fora", explicou, em conversa com a coluna. O modelito foi criado pelo stylist Murilo Rangel e confeccionado por Van Loureiro. 
Para a musa, a tendência já vem de alguns anos até nos desfiles dos sambódromos e o resultado agradou. 
Mas ela não entrou de vez com a fantasia reutilizada nos salões do hotel da Cidade Maravilhosa. A bonita causou mesmo com a roupa tampada usando uma capa que dizia "perfection is a desease (sic.) of a nation". O trecho, de "Pretty Hurts", de Beyoncé, foi usado por Renata para fazer uma crítica aos padrões de beleza e mostrar como a busca pela perfeição e por seguir padrões faz mulheres adoecerem. 
  Crédito: Reprodução/Instagram @respallicci
"Escrevi 'desease' errado (a grafia correta é 'disease'), também, propositalmente, para mostrar o quanto nos preocupamos com os erros e o quanto as pessoas buscam defeitos para ficar apontando", completou. 

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval do Rio Escolas de Samba Meio Ambiente Baile do Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados