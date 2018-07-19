Radares desligados de madrugada nas vias estaduais

Luísa Torre (interina)

Lei que prevê que esses radares funcionem apenas entre 6 horas e meia-noite Crédito: Vitor Jubini

Radares que flagram avanço de sinal vermelho, como os que estão nos semáforos da Rodovia do Sol, em Itaparica, Vila Velha, poderão ficar desligados durante a madrugada. Foi aprovado na Assembleia Legislativa uma lei que prevê que esses radares funcionem apenas entre 6 horas e meia-noite. A justificativa é a falta de segurança de ter que parar no sinal na madrugada. A lei segue para sanção ou veto do governador.

Pegaram no pesado

Os deputados, aliás, trabalharam muito antes do recesso, que começou na quarta-feira (18). Foram aprovados 11 projetos em uma única sessão, na terça-feira.

Integração cidadã 1

O Acesso Cidadão, recurso que permite utilizar vários serviços digitais do governo do Estado com um login único, foi integrado à plataforma Brasil Cidadão, do governo Federal, que tem a mesma finalidade. É a primeira vez que uma integração dessas é feita no país.

Integração cidadã 2

A ferramenta, desenvolvida pela Prodest, tem mais de 520 mil usuários cadastrados. Por ali, dá para olhar o horário dos ônibus do Transcol, se inscrever em processos seletivos e fazer a gestão dos processos digitais.

Investimento amigo

Amanhã é dia do Amigo. É também a data prevista para que os acionistas do Vitória Apart Hospital recebam os recursos do fundo de investimento Patria, que já assumiu a gestão do hospital.

Presença ilustre

O renomado maestro Roberto Tibiriça será o convidado da Orquestra Sinfônica do Estado nos próximos dias 25 e 26. Ele será o regente na apresentação do programa com tema Tchaikovsky inesquecível.

É muito prestígio

Um artista popular entrou na quarta-feira (18) no Transcol linha 508, cantou e terminou pedindo uma colaboração. Ninguém se moveu. Ele, então, disparou: “Eu sou trabalhador e não bandido. Aliás, já pensei em ser bandido, mas tenho humildade. Vou começar por baixo. Primeiro, me candidato a vereador”, disse. Que isso, gente...

Centenário

O Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo completa, na sexta-feira (20), cem anos de fundação. Parabéns!

Concentração total

Membros da Rede, Fabiano Contarato e Gustavo de Biase foram vistos numa mesa da praça de alimentação de um shopping em Vitória conversando muito compenetrados.

Vai fazer falta?

Depois de Flávio Rocha e Rodrigo Maia, José Maria, do PSTU, também deixou a corrida presidencial.

Tecnologia nossa

A Marinha homologou a nova profundidade do canal de acesso ao Porto de Vitória. A empresa responsável pela medição de profundidade é capixaba de Vila Velha, realiza trabalhos em portos de todo o país e tem o maior número de levantamentos hidrográficos homologados pela Marinha no Brasil.

Uma das maiores castanheiras da Prainha de Muquiçaba, em Guarapari, foi cortada na quarta-feira (18), e tem muita gente chateada com isso. A prefeitura diz que está revitalizando a orla, razão pela qual a árvore foi cortada, com autorização do Idaf. Alguns já dizem que a prefeitura anda fazendo uma "caça às castanheiras". Já o Executivo municipal argumenta que elas são vegetação exótica invasora Crédito: Marcelo Moryan

Atendente pistola

Leitor conta que foi ao Detran da Reta da Penha para saber o local em que são feitas as vistorias. Ela reclamou que a informação está no site e bradou: “Vou gravar um vídeo já que vocês não leem!”.

Suvaco da cobra

A atendente ainda afirmou que o novo local era no “suvaco da cobra”. A vistoria agora é feita em Jardim Carapina, na Serra.

Versátil

Mauricio Eça, que dirigiu o filme infantil “Carrossel”, vai dirigir também o longa sobre a história do crime de Suzane Von Richthofen. Esse é um cara versátil!

Será fixação?

Depois de Carlos Bolsonaro curtir “sem querer” uma foto de Lula na praia, apareceu o nome Jair Messias Bolsonaro na lista de doações de eleitores para a campanha do ex-presidente. Ele deu R$ 1.

Novos mercados

O produtor de cachaça de Linhares Adão Cellia vai a Minas para o Festival Mundial da Cachaça de Salinas. Por lá, está de olho em mercados da Europa, Estados Unidos e Ásia.

Até na missa?

Leitor conta que foi a uma missa no domingo na Paróquia São José, em Maruípe, Vitória. Antes da benção final, uma pessoa foi ao microfone e pediu ajuda com um abaixo-assinado pela anistia dos PMs envolvidos na paralisação em 2017.

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