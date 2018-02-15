"Racistas brasileiros só têm coragem nas redes sociais", diz leitor

Jovem negro denuncia racismo em bloco de carnaval no Centro de Vitória Crédito: Montagem | Gazeta Online

Na Quarta-Feira de Cinzas, o jovem Iarley Duarte publicou uma foto e um desabafo. Na imagem, ele e três amigos que se divertiam no carnaval de Vitória posavam com um desconhecido, em clima de alegria. Mas a foto foi postada pelo jovem que aparece à frente com uma outra intenção: uma brincadeira de cunho racista. A postagem viralizou e causou indignação entre os internautas, como Gilson Barbosa, que comentou: "Engraçado que os racistas brasileiros têm coragem de proferir palavras de racismo só nas redes sociais". Confira abaixo outros comentários.

Desculpe a sinceridade. O Brasil tem fama de ser um país tolerante, acolhedor. Não, isso é em lugares isolados. Aqui as pessoas se impõem pela pele, cor de olho, sobrenome, título. A pessoa toma duas e já solta tudo que tem no "coração". Às vezes solta de cara limpa.

Kleber Menezes

Quando digo que o que você posta diz muito sobre você.... Tem gente não aprendeu a lidar com as redes sociais. Espero que formalizem sim a denúncia. Postagem infeliz.

Alex Figueiredo

Racismo e preconceito no Brasil é algo muito comum. Como exemplo, tenho a experiência de sofrer preconceito por ter a pele mais escura até mesmo dentro da minha família, com pessoas que viveram comigo e conhecem minha história de vida e caráter, mas que tem uma cor mais branquinha, sobrenome, bens e tal. Agora imaginem vocês o que rola nas ruas? A marginalização pela diferença de cor aqui no Brasil é muito mais comum do que se imagina. Isso tem que ser debatido e coagido para ter um fim.

Alexandre Criale

Tem que processar mesmo para doer no bolso, já que na consciência já está podre pelo racismo! Tenho ranço de pessoas assim...

Haline Debossam Soares

Infelizmente, o racismo existe e muito ainda! Dizem que é mimimi, mas sempre ouço piadinhas sem graça ou comentários de cunho racista.

Vanessa Lacerda

Falta de humanidade e de respeito. Tenha orgulho de sua raça, jovem, e siga de cabeça erguida. Quem tem que ter vergonha é quem fez brincadeira de mau gosto.

Therezinha Vergna Vieira

Isso tem que acabar. Em um país onde a maioria é parda essas piadinhas não têm graça nenhuma. O autor desse meme merece um processo mesmo.

Rose Fontana

Não se deixe abalar com esse tipo de gente... Que Deus continue te abençoando!

Leandra Duarte Rangel de Sena

Os negros sofrem de todos os lados. E ainda tem pessoas que dizem que cotas é mordomia para os negros.

Eduaardo

Gente que horror!!! Misericórdia, cadê a empatia? Entra na justiça sim colega, isso não é normal!!

Pollyanna Monico Bergami

Se ele fosse algum “famoso”, teria mais repercussão, vivemos em um país onde a desigualdade rola de todas as formas, porém só resolvem o problema de quem “tem”!!!