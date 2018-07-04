Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Quem luta pela vida luta por todas as formas de vida
João Baptista Herkenhoff

Quem luta pela vida luta por todas as formas de vida

Quando se fala em preservar produtos da terra, jardins e flores, podem alguns perguntar: como pensar em defesa do meio ambiente se nem as pessoas estão defendidas?

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:02

Públicado em 

03 jul 2018 às 21:02

Colunista

Crédito: Liane Metzler/ Unsplash
Transcorreu em 29 de junho o Dia de Cachoeiro. A fim de celebrar a data, escrevo este artigo sobre o livro “São Pedro do Cachoeiro”, da professora Ariette Moulin Costa. Informações sobre a obra, inclusive belíssimas imagens de Cachoeiro de ontem e de hoje, estão disponíveis na internet. Trata-se de um mergulho na História da Igreja Católica, não só em Cachoeiro de Itapemirim e no Espírito Santo, mas também a sua trajetória no Brasil.
A autora conhece os caminhos da didática. Graças a essa capacidade de ensinar, soube construir um livro de fácil compreensão, que instiga quem o lê a buscar novos caminhos. Tratando da história de uma igreja particular, a obra aponta para muito além da Igreja Católica e sugere uma reflexão sobre a Fé, pilar fundamental da trajetória humana.
Ariette não se debruça apenas sobre a História, ciência em que é mestra, mas visita outras áreas do conhecimento. Assim é que, com muita sensibilidade, cita Barboza Lessa e rende homenagem a Tiaraju, o bravo guarani que resistiu à invasão dos Sete Povos, invasão praticada por homens supostamente civilizados.
Neste livro, a autora desnuda um aspecto pouco conhecido dos jesuítas: a atividade desta ordem religiosa na promoção e expansão da agricultura. Se Deus criou o mundo, como Autor do Primeiro Sopro, competia aos seres humanos expandir esse Primeiro Sopro plantando frutas, verduras, mandioca, cana de açúcar e tudo o mais que o solo pudesse produzir.
Nós somos capixabas, nós somos, etimologicamente, roças de milho. Quando se fala em preservar produtos da terra, jardins e flores, podem alguns perguntar: como pensar em defesa do meio ambiente se nem as pessoas estão defendidas? Como pretender cuidado com os pássaros se crianças e idosos são desalojados de seus barracos, que são seus lares? Por que lutar pela preservação daquela espécie em extinção se as crianças pobres, famintas, sem assistência são, elas próprias, uma espécie em extinção?
A contradição é apenas aparente. Quem luta pela vida luta por todas as formas de vida: flores, pássaros e, obviamente, crianças. Quem quer a morte quer todas as mortes. Lembremo-nos de Hiroshima. Os arautos da morte não destruíram apenas as pessoas que estavam em Hiroshima. Destruíram com sua bomba toda forma de vida que pudesse existir ali.
Fui juiz em dezesseis comarcas do interior do Espírito Santo. A percepção do mundo e das coisas leva-me a lançar uma hipótese, a ser eventualmente verificada através de pesquisa científica. Nas cidades onde encontrei belos jardins (São José do Calçado, por exemplo), sempre me pareceu que os crimes violentos ocorriam menos frequentemente.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028
Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028
Imagem de destaque
Presidente da Vale acredita que acordo sobre novo contrato de ferrovias seja resolvido até o fim de 2026
Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados