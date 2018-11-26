"Quem anda de ônibus está de luto", diz leitora

Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Um jovem de 18 anos morreu após levar um tiro no peito durante assalto em ônibus do Transcol, por volta das 21h30 deste domingo (25), em Vila Velha. Deivid Jercey entregou o celular aos bandidos, mas acabou sendo atingido quando passageiro ao lado, que estava com fones de ouvido, se assustou com a ação dos criminosos, que dispararam um tiro.

Segundo informações da família, o adolescente voltava da casa da namorada. A tia do menino, Liliane de Souza, afirmou que ele era obediente e tranquilo. Nas redes sociais, o assassinato causou um misto de comoção e indignação. Leitores lamentaram a morte e cobraram providências das autoridades no Facebook do Gazeta Online. Confira alguns comentários:



Nós que precisamos do transporte público todos os dia temos que pedir a Deus proteção sempre, é uma bomba-relógio. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, infelizmente. Que Deus conforte a família desse jovem. (Rosi Silva Santos)



Quem anda de ônibus como eu está de luto, pois sabemos que o governo e a polícia só mentem na mídia falando sobre prevenção a assaltos! Que Deus tenha infinita misericórdia desses pais. Morreram junto com o filho. Só que já viveu essa situação sabe o tamanho da dor. Os passageiros do sistema Transcol pedem socorro! (Gleydes Loss)

Quantas pessoas vão ter que morrer mais para as autoridades começarem a fazer alguma coisa? Cadê nossos políticos? (Wanderson Magno)

Meu Deus, onde vamos parar! Cadê as autoridades? Já era para ter policiais à paisana nos ônibus. Pessoas inocentes estão indo embora. Muito triste. Que Deus nos abençoe. (Sol de Jesus Silva)

Secretário de Segurança, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Quando é com policiais militares, vocês vão até o inferno se for preciso. Agora com um cidadão de bem o senhor vai fazer o quê? (Maria Aparecida Alves Sirqueira)

E agora? Estavam esperando uma pessoa inocente morrer para enxergar a verdade. (Rose Dionizio)

Quando é um policial morto, eles não medem esforços para prender quem matou. Agora quando é um cidadão de bem qualquer, se prender, prendeu. Pior vai ser quando achar a pessoa que matou esse jovem... vão apenas ouvi-lo e liberá-lo, porque já saiu do flagrante. (Cleidiana Reis)

Misericórdia, todo santo dia tem assalto no Transcol, meu Deus. Até quando isso vai acontecer? #socorro

(Luciene Candido Paiva)

Basta saber se as câmeras estavam funcionando e se as imagens têm uma qualidade boa para identificação do criminoso. A conferir. (Christina Cordeiro)

Lamentável, meu Deus. Tenho filho jovem e, cada vez que ele sai de casa, eu peço a Deus para protegê-lo. A violência está descontrolada. (Fabiana Martins)

Nós, usuários do transporte público, estamos pedindo SOCORRO. As empresas de ônibus tinham que se manifestar também. (Elane Moreira)