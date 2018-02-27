"Quando o governo não sabe resolver, cria ministério", diz leitor

Em uma investida para combater a violência no país, especialmente no Rio de Janeiro, onde foi decretada intervenção federal, o presidente Michel Temer assinou, na segunda-feira (26), a medida provisória (MP) que cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública.

Passa a ser competência da nova pasta coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com os estados. Para comandar a novo ministério, Temer escolheu Raul Jungmann, que era ministro da Defesa. No mesmo dia da assinatura da MP, perguntamos aos nossos leitores, por meio de uma enquete na internet, se eles acreditavam que a criação do Ministério da Segurança Pública resolveria os problemas de violência no Brasil.

O resultado mostra o ceticismo do internauta com a medida: 87% dos leitores que participaram do fórum não acreditam que o órgão recém-criado será a solução para a violência urbana. Em meio a tantos escândalos de corrupção que assolam o país, muitos internautas demonstraram sua desconfiança, afirmando que o ministério será mais um "cabide de emprego com supersalários e muitos benefícios", como disse Rosania Quintino.

Confira alguns comentários abaixo:

Precisa é tomar vergonha e parar de injetar dinheiro no problema e começar a financiar o fim da causa. Investir em educação, emprego digno e salário decente. Mas o governo está cada vez mais se afastando dessas diretrizes, governo corrupto nenhum quer um povo que pensa, trabalha e tem tempo e recurso para investir em informação e capacitação. Mais um ministério que vai desviar milhões e diluir em contas na Suíça.

João Augusto

Existe algum outro local do mundo em que foi adotada tal medida? E qual foi o resultado? O problema no Brasil não são os programas, ministérios etc... o problema do Brasil é a falta de competência que os nossos governantes apresentam para administrar a máquina pública! Exemplo: O SUS e o modelo de saúde que encantou o mundo é o retrato da má administração pública, corrupção, remunerações vergonhosas, profissional sem qualificação... destruiu o melhor plano de saúde do mundo!

Portus Soares

Mais um ministério, mais despesas, mais cabides de emprego! O Ministério da Defesa foi criado só pra defender e esse será só pra atacar!!! Se tivemos leis severas, onde o corrupto, o ladrão, o estuprador, o traficante fossem tratados como criminosos, não estaríamos passando o que estamos passando, e certamente não teríamos esse monte de ministérios.

Anisio Freichos

Total falta de respeito criar um novo ministério para promover amigos e comprar alguns novos aliados e alimentar os gastos públicos.

Andrei Coutinho

Está parecendo empresa que, quando não dá conta da gestão, acha que contratar mais um vai resolver o problema. Temos é que ter um sistema de gestão eficiente, gerado por profissionais competentes e não com cargo de cabide político. Pronto, falei!

Elcio Pereira

No Brasil, quando o governo não sabe como resolver um problema, cria-se um ministério.

Erick Santos

Só um ministro e um monte de comissionado a mais para comer nosso suado imposto.

André Abreu

Depende de quem será o ministro, pois, no governo Temer, se seguir a linha de cargos, provavelmente será Fernandinho Beira-Mar, pois só nomeia pessoas com restrições na Justiça.

Cesar Souza

A única coisa que vai acontecer é mais desvio de dinheiro público. Normal, né?

Malton Magnago

Vai sim... Se estiveram dispostos a parar de roubar e promover a corrupção... E também tem que querer arregaçar as mangas e trabalhar com ética e transparência.

Karina Volkert Pandolfi Casotti

Mais um ministério de penduricalhos.

Paulo Rocha





Queria ter a esperança desses 13% que votaram "sim".

Victor Freitas Rocha