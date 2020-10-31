Proclamas - 31/10/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACKSON ROSA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor ambulante, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 01, Kubitschek, Guarapari-ES e ELENA LÚCIA COSTA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 01, Kubitschek, Guarapari-ES. 11985 2.: GUTEMBERG SOUZA LISBÔA, natural de Camacan-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua João Moraes, nº 17, Itapebussu, Guarapari-ES e EDITH FERREIRA PIRES, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Moraes, nº 17, Itapebussu, Guarapari-ES. 11986 3.: FÁBIANO LEIROSA DA CONCEIÇÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de corte, residente na Rua José dos Santos, nº 274, Meaípe, Guarapari-ES e ANA CLÁUDIA ALVES, natural de Volta Redonda-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), cortadora de tecido, residente na Rua José dos Santos, nº 274, Meaípe, Guarapari-ES. 11987 4.: RODRIGO MACHADO DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Praiana, nº 474, Praia do Morro, Guarapari-ES e CARLA FERREIRA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Praiana, nº 474, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11988 5.: JOHNY CARLOS DA SILVA GLÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), inspetor, residente na Rua Guaçui, nº 120, Bela Vista, Guarapari-ES e DANIELE MARCELINO DA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Guaçui, nº 120, Bela Vista, Guarapari-ES. 11989 6.: ISRAEL ASTORI ARDIZZON, natural de Domingos Martins-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, nº 337, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e JECIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, nº 337, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11990 7.: JOSE DE ARAUJO APOLINARIO, natural de Mantena-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Boa Vista, S/nº, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e MÁRCIA PAES LEME SARMENTO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Boa Vista, S/nº, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 11991 8.: JONAS DO ROSARIO ARAUJO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 285, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e MARCIA RAMOS NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Crateus, Lote 9, Quadra 1, Casa 2, Chácaras Rio-Petrópolis, Duque de Caxias-RJ. 11992 9.: FELIPE ROBERTO ALVES DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 22 , Kubitschek, Guarapari-ES e GABRIELI DA SILVA LORENÇO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 22 , Kubitschek, Guarapari-ES. 11993 10.: JAZIEL SIMÕES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Avenida La Paloma, nº 21, Enseada Azul, Guarapari-ES e VANUSA DICBERNER RAMALHO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Eduardo Fairich, nº 124, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 11994 11.: JOÃO VITOR FERREIRA PEREIRA, natural de Camacan-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e ÊMILLE SANTOS REIS, natural de Camacan-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11995 12.: FÁBIO NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Articuns, s/nº , Ipiranga, Guarapari-ES e VALDINEA FERNANDES, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Articuns, S/nº, Ipiranga, Guarapari-ES. 11996 13.: JONATA DA SILVA GOMES CABRAL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Avenida Brasil Colônia, nº 431, Santa Mônica, Guarapari-ES e NADJA CAMILA SILVA SALAZAR DE JESUS, natural de Brasília-DF, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Vitória, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11997 14.: VALDECY CARLOS NETO, natural de Santa Rita do Itueto-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 40, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e MARIA LUIZA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 40, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11998 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 30 de outubro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADSON JOSÉ SILVA DOS SANTOS, natural de Conceição do Coité-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), professor de música, residente na Av. Eucalipto, 260, Vista da Serra II, Serra-ES e THAICILA CRISTINA DE OLIVEIRA CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Curitiba, 04, Cx 03, São Marcos, Serra-ES. 10427 2.: MAX ROBERTO DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), estofador, residente na Rua Seringueira, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES e CRISLANI PAIXÃO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Seringueira, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES. 10465 3.: RONILDO SANTOS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Baixo Guandu, 120, Vista da Serra I,, Serra-ES e MARIANE ANDRADE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente repositora, residente na Rua Baixo Guandu, 120, Vista da Serra I,, Serra-ES. 10476 4.: MARCOS AURELIO PAIXÃO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), ajudante prático, residente na Avenida Jacaraípe, 11, Porto Dourado, Serra-ES e FERNANDA DA SILVA ALVES, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Jacaraípe, 11, Porto Dourado, Serra-ES. 10477 5.: CLODOALDO DE SOUZA ARCANJO, natural de Ecoporanga-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção mecânica, residente na Rua Boa Esperança, nº 126, Vista da Serra I, Serra-ES e JESIANA ROSA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 41 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Boa Esperança, nº 126, Vista da Serra I, Serra-ES. 10487 6.: RICARDO MENESES DA SILVA, natural de Capela-SE, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Pitangueira, nº 07, Cidade Pomar, Serra-ES e MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pitangueira, nº 07, Cidade Pomar, Serra-ES. 10489 7.: JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Av Guarapari, 230, Maria Niobe,, Serra-ES e ELIETE GONÇALVES ISGRANCE, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), supervisora comercial, residente na Rua Terezinha, nº 8, São Marcos II, Serra-ES. 10497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALECSSANDRO JEGESKI, natural de Rio Bananal-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1608, Interlagos, Linhares-ES e JAQUELINE TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1608, Interlagos, Linhares-ES. 10503 2.: KLEBSON JORGE DA SILVA, natural de Jundiaí-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), vigiliante, residente na Rua Hermínio Capucho, nº 13, São José, Linhares-ES e DANIELE ESTEVES DE MELO ROCHA, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Hermínio Capucho, nº 13, São José, Linhares-ES. 10504 3.: ÁLEFI DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rondônia, S/nº, Aviso, Linhares-ES e JAQUELINE DA SILVEIRA, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Rondônia, S/nº, Aviso, Linhares-ES. 10505 4.: WANDERSON DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rodovia BR 101 Norte, S/nº, Movelar, Linhares-ES e HÉSCHILLEY PEREIRA MENDES, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rodovia BR 101 Norte, S/nº, Movelar, Linhares-ES. 10506 5.: BRUNO DOS SANTOS DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), inspetor monitor, residente na Rua José Martiniano de Alencar, S/nº, Interlagos, Linhares-ES e VANESSA SIMÕES ROSA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Martiniano de Alencar, S/nº, Interlagos, Linhares-ES. 10507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO PEREIRA FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Berilo, nº 17, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e JANETE BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Berilo, nº 17, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30525 2.: MURILO ANDRADE DA AJUDA, natural de Mucuri-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Londrina, nº 300, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e JÉSSYCA FERNANDA BATISTA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Londrina, nº 300, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30643 3.: WANDERSON AMARO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, nº 236, Pitanga, Carapina, Serra-ES e KELLY GRAICE BUNGENSTAB DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, nº 236, Pitanga, Carapina, Serra-ES. 30674 4.: DAVI SOUZA BENJAMIM, natural de Macapá-AP, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RANIELLY COSTA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30676 5.: LUCIANO DE SOUSA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 28, Apt. 106, Bl 1, Via Parque, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIANA NASCIMENTO ADRIANO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 28, Apt. 106, Bl 1, Via Parque, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30678 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MACHADO CHAGAS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Almirante Barroso, nº 118, Praia do Suá, Vitória-ES e YASMIN PEREIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almirante Barroso, nº 118, Praia do Suá, Vitória-ES. 24267 2.: THAINÃ DE SOUZA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Francisco de Alvarenga Rabello, nº 195, Maruípe, Vitória-ES e DANIELA APARECIDA SANTIAGO BARROS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Francisco de Alvarenga Rabello, nº 195, Maruípe, Vitória-ES. 24271 3.: MAIKON ROMANHA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), cumim, residente na Rua Manoel Francisco Ribeiro, nº 60, Consolação, Vitória-ES e MARIANA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Henrique Rosetti, nº 33, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24274 4.: THIAGO LYRIO DA SILVA CRUZ, natural de São Gonçalo-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), piloto, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 176, Itararé, Vitória-ES e ANNE CORRÊA ABREU, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 176, Itararé, Vitória-ES. 24277 5.: MAURICIO FREIXO POGIAN, natural de Mimoso do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Dukla de Aguiar, nº 113, Praia do Suá, Vitória-ES e IRYA FERNANDES MARTINS MAIA, natural de Muqui-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Dukla de Aguiar, nº 113, Praia do Suá, Vitória-ES. 24279 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO RODRIGUES ROSSI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Salustiano Portela, 213, Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES e MARIANA SANTOS PORTELA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Salustiano Portela, 213, Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES. 01049 2.: SEBASTIÃO RODRIGUES DE BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Projetada, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e CREUSA MARIA LAN, natural de Alegre-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Projetada, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 30 de outubro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ITALO ALVES COUTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Avenida França, S/nº, RVV11, Bloco 22, Aptº 404, Jabaeté, Vila Velha-ES e MARIA DE FÁTIMA BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), agente comunitário de saúde, residente na Avenida França, S/nº, RVV11, Bloco 22, Aptº 404, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08558 2.: LEONARDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Lirio, nº 02, Jabaeté, Vila Velha-ES e ERICA THAIS VELOSO DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Lirio, nº 02, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDELL PEREIRA DOS SANTOS, natural de Brasília-DF, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Quadra 4 Conjunto A, nº 7, Setor Residencial Leste (Planaltina), Brasília-DF e LORENA SARAIVA AVANCINI, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Rosa de Jesus Dias, nº 54, Boa Vista, Vitória-ES. 24084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL ZOVICO FARIA, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Sitio Boa Vista, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES e FERNANDA BORGES ANDRADE, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Sitio Boa Vista, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 30 de outubro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILMAR RIBEIRO CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), PINTOR, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e REGIANE RAMIRO VASCONCELOS, natural de Piuma-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01472 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEIMISSON RODRIGUES SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Bela Vista, nº 155, Inhanguetá, Vitória-ES e VIVIANE PEREIRA DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bela Vista, nº 155, Inhanguetá, Vitória-ES. 17174 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR OTONI DAMASCENO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2300, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RAISSA VIEIRA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ary Barroso, N° 146, Ataíde, Vila Velha-ES. 18482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON MARVILA, natural de Marataízes-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), fermentador de álcool, residente na CRG Área Rural, nº 11, Palmital, Itapemirim-ES e FLÁVIA PINHEIRO MARÔPO RODRIGUES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), engenheira química, residente na CRG Área Rural, nº 11, Palmital, Itapemirim-ES. 13982 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI ANDRADE LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Menezes, S/nº, Jucu, Viana-ES e TALITA DE CARVALHO SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Menezes, S/nº, Jucu, Viana-ES. 07094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIEN DAMIEN BRUNET, natural de POITIERS (VIENNE)-ET, com 37 anos de idade, Solteiro(a), técnico em química, residente na 8 Place San Sebastiano da PO, Montamise-ET e JOCELINA PARANHOS ROSA DE VARGAS, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua: Felicio Alcure, nº 25, Alto Universitário, Alegre-ES. 03431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 30 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: UADSON CORREA AMARAL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida dos Funcionários, nº 07, Padre Mathias, Cariacica-ES e CHEILA MARTINS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida dos Funcionários, nº 07, Padre Mathias, Cariacica-ES. 13242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1. JOSUÉ COSTA DOS SANTOS JUNIOR e THAYANE SCHMIDEL LOURENÇO CARLOS, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 30 de outubro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. CLAYTON AZEVEDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, nascido em 14 de março de 1981, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente na Sitio Santo Antonio, S/n, Jucu em Viana-ES, filho de CARLOS SERGIO DA SILVA e AIDÊ AZEVEDO DA SILVA & MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Guarapari-ES, nascida em 20 de fevereiro de 1983, estado civil solteira, profissão doméstica, residente na Sitio Santo Antonio, S/n, Jucu em Viana-ES, filha de JOSÉ UMBELINO CARNEIRO DA SILVA e MARINALVA PEREIRA DE SOUZA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 30 de outubro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TAB. DE NOTAS DO DISTRITO DE CARAPINA SERRA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. LUCAS PRATES DA SILVA, natural de Vila Velha - ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), administrador de obras, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Apto 1107, Jardim Limeiro, Carapina, Serra-ES e AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteira(o), estudante, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Apto 1107, Jardim Limeiro, Carapina, Serra-ES. 38211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Carapina, Serra-ES, 30 de Outubro de 2020. Silvio dos Santos Neto Oficial do Registro Civil