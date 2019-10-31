Arquivos & Anexos
Proclamas - 31/10/19
Proclamas
Cartório da Barra Faço saber que pretendem se casar: 1.: 08051 - EDSON DOS SANTOS JÚNIOR, brasileira, divorciado, técnico em mecânico, com trinta e um (31) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Elis Regina, nº 23, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e INGRYD VIEIRA TEIXEIRA, brasileira, solteira, manicure, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Elis Regina, nº 23, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 2.: 08050 - NIVALDO FERREIRA DUARTE, brasileiro, divorciado, autonomo, com cinquenta e nove (59) anos de idade, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado à Rua do Ananas, S/nº, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e VANUZA GOMES FIGUERÊDO, brasileira, solteira, costureira, com quarenta e seis (46) anos de idade, natural de Itamaraju-BA, residente e domiciliada à Rua do Ananas, S/nº, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 3.: 08049 - PATRICK GOMES RIBEIRO, brasileiro(a), solteiro, bancário, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Jurandir Ferreira, nº 05, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e SUELLEN FERNANDES DE SOUZA, brasileira, solteira, técnica em edificações, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Brasília-DF, residente e domiciliada à Rua Ebenezer, nº 12, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES. 4.: 08048 - LUCIANO DA CONCEIÇÃO DE JESUS, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, com trinta e oito (38) anos de idade, natural de Uruçuca-BA, residente e domiciliado à Alameda N, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e ARIANE CAMPOS ALMEIDA, brasileira, solteira, do lar, com trinta e um (31) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Alameda N, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 5.: 08047 - WALACE VORPAGEL SHNEROKE, brasileiro(a), solteiro, gerente de manutenção, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Afonso Claudio-ES, residente e domiciliado à Rua Manoel Bandeira, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e AMANDA CALDAS LOPES, brasileira, solteira, do lar, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Aimorés-MG, residente e domiciliada à Rua Manoel Bandeira, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 6.: 08046 - WHARLLEN TEIXEIRA DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Avenida Radium, nº 475, São Conrado, Vila Velha-ES e ADRIELE REIS ALVES, brasileira, solteira, recepcionista, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Porto Seguro-BA, residente e domiciliada à Avenida Radium, nº 475, São Conrado, Vila Velha-ES. 7.: 08045 - LORRAN ALVES RODRIGUES, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de produção, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Iúna-ES, residente e domiciliado à Rua Alagoas, nº 260, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e MIKAELE BARBOSA MATOS, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Alagoas, nº 260, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 8.: 08044 - JHEFERSON PEREIRA BRAGA, brasileiro(a), solteiro, mecânico, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de São José da Safira-MG, residente e domiciliado à Avenida Poeta José de Alencar, s/nº , Cidade da Barra, Vila Velha-ES e LETICIA BISPO XAVIER DA SILVA, brasileiro(a), solteira, auxiliar administrativo, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Governador Valadares-MG, residente e domiciliada à Avenida Poeta José de Alencar, s/nº , Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 9.: 08043 - PATRICK DOS SANTOS GOMES, brasileiro, solteiro, marceneiro, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Mucuri-BA, residente e domiciliado à Alameda N, S/nº, Bloco 24, Jabaeté, Vila Velha-ES e DENISE REIS PINHEIRO, brasileira, solteira, babá, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Guarapari-ES, residente e domiciliada à Alameda N, S/nº, Bloco 24, Jabaeté, Vila Velha-ES. 10.: 08042 - RAMON DA FONSECA BREDER, brasileiro(a), solteiro, autonomo, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Manhuaçu-MG, residente e domiciliado à Rua do Abacate, N° 816, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JULIANA OLIVEIRA DE FARIA, brasileiro(a), solteira, autonoma, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, residente e domiciliada à Rua Abacate nº 816, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 11.: 08041 - ALEXANDRE BEZERRA CAVALCANTE, brasileiro, divorciado, porteiro, com cinquenta (50) anos de idade, natural de Recife-PE, residente e domiciliado à Avenida França, S/n, RVVII, Bloco 08, Apto 102, Jabaeté, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA ROCHA, brasileira, solteira, porteiro(a), com cinquenta e seis (56) anos de idade, natural de Douradoquara-MG, residente e domiciliada à Avenida França, S/n, RVVII, Bloco 08, Apto 102, Jabaeté, Vila Velha-ES. 12.: 08040 - TIAGO GONÇALVES, brasileira, solteiro, operador de perfuratriz, com trinta (30) anos de idade, natural de Itaguaçu-ES, residente e domiciliado à Rua Maximiliano Ferrari, nº 160, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e VIVIANE DE SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Teixeira de Freitas-BA, residente e domiciliada à Rua Maximiliano Ferrari, nº 160, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 13.: 08039 - LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, autonomo, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua dos Pimentas, nº 623, João Goulart, Vila Velha-ES e THALYA DE AMARAL COSTA, brasileira, solteira, autonoma, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua dos Pimentas, nº 623, João Goulart, Vila Velha-ES. 14.: 08038 - RODRIGO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, autonomo, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Muqui, nº 331, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e THAYSA BATISTA RANGEL, brasileira, solteira, técnica em enfermagem, com vinte e nove (29) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Muqui, nº 331, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 15.: 08037 - EDILSON BARROS DE JESUS, brasileiro(a), solteiro, carpinteiro, com trinta e oito (38) anos de idade, natural de Jucuruçu-BA, residente e domiciliado à Avenida Princesa Isabel, N° 385, Barramares, Vila Velha-ES e ALINE DOS SANTOS QUIRINO, brasileira, solteira, do lar, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Camacan-BA, residente e domiciliada à Avenida Princesa Isabel, nº 385, Barramares, Vila Velha-ES. 16.: 08036 - BRANDEL DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro(a), solteiro, estoquista, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Avenida Atlântica, nº 6, Barramares, Vila Velha-ES e RAYANE OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro(a), solteira, recepcionista, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Avenida Atlântica, nº 6, Barramares, Vila Velha-ES. 17.: 08035 - JOSÉ ALMEIDA DOS ANJOS, brasileiro, divorciado, encarregado, com quarenta e cinco (45) anos de idade, natural de Itamaraju-BA, residente e domiciliado à Rua Agamalier de Morais, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES e ELIANE PEREIRA SANTOS, brasileiro(a), divorciada, vendedora, com quarenta (40) anos de idade, natural de Itamaraju-BA, residente e domiciliada à Rua Agamallier de Moraes, S/n, Jojãjo Goulart, Vila Velha-ES. 18.: 08034 - JOSENILDO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, pedreiro, com sessenta (60) anos de idade, natural de Maceió-AL, residente e domiciliado à Rua Maria Vesterine Monteiro, nº 314, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JOSEFA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, com quarenta e cinco (45) anos de idade, natural de São Miguel dos Campos-AL, residente e domiciliada à Rua Maria Vesterine Monteiro, nº 314, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 19.: 08033 - ROGERIO DE VASCONCELLOS PINTO, brasileiro, divorciado, técnico de manutenção, com cinquenta e um (51) anos de idade, natural de Rio de Janeiro-RJ, residente e domiciliado à Rua Continental, nº 220, Barramares, Vila Velha-ES e CONCEIÇÃO FERRUGINI DE ALCANTARA, brasileira, viúva, do lar, com quarenta e nove (49) anos de idade, natural de Nova Venécia-ES, residente e domiciliada à Rua Continental, nº 220, Barramares, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, queira acusá-lo na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de outubro de 2019. Najla A. Assad de Morais Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE GONÇALVES FERREIRA, natural de Aimorés-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 268, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e STELA KRAUSE FERREIRA, natural de Aimorés-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes,268, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29269 2.: BRUNO TEIXEIRA JACOBEM, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Tuffi Salomão Borges, nº 132, Casa, , José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e BRUNA ALVES PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tuffi Salomão Borges, nº 132, Casa, , José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29284 3.: VICENTE RAMALHO DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), borracheiro, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 74,, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 74,, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29285 4.: CHRISTIAN DOS SANTOS FERREIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE CADORINI PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29286 5.: BRUNO SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gráfico, residente na Rua B, nº 109, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e VALESCA BELINOSSI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua B, nº 109, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 29287 6.: IZAIAS BENTO NOGUEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santa Rita B, 2002, Qd 58, Lt 20, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MARCIENI DA COSTA GOMES, natural de Iapu-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na AV. FERNANDO VIANA MARTINS NR 3, SOLA DE ANCHIETA, Serra-ES. 29288 7.: MARCOS EVANGELISTA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), funcionário publico, residente na Avenida Antonio Azevedo Rodrigues, 311, Nova Zelandia, Carapina, Serra-ES e DALVA LECY DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Avenida Antonio Azevedo Rodrigues, 311, Nova Zelandia, Carapina, Serra-ES. 29289 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Vasco Alves, nº 115, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ANA PAULA CALDEIRA GALON, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco Alves, nº 115, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728192 2.: ALOISIO ESTEFANIO DE MORAIS PIRES, natural de Ribeirão Preto-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 14, Brisamar, Vila Velha-ES e JÉSSIKA BARBOSA PAIVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 14, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728195 3.: ANDERSON NUNES CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionario público municipal, residente na Rua Antônio Bezerra, nº 387, Aribiri, Vila Velha-ES e ALINE DA SILVA DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 493, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728196 4.: MD ALAMINT, natural de Alipur- Comilla-ET, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 1940, Aribiri,, Vila Velha-ES e LUANA DE OLIVEIRA BELLO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Álvaro Alvim, Nº 120, Soteco, Vila Velha-ES. 232728197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DIAS DE CASTRO, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Orminda Machado Duarte, n 160 Ap 702, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ISADORA SOLANGE GOMES, natural de João Monlevade-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Almirante Tamandaré, 85, Soteco, Vila Velha-ES. 07375 2.: OSCAR DOMINGOS DE MOURA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 36, Boa Vista I, Vila Velha-ES e CLEANE OLIVEIRA DA ROCHA, natural de Anápolis-GO, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 36, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 17896 3.: TIAGO PAULO DE MIRANDA REIS, natural de Itaperuna-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Henrique Moscoso, 1827, Apto 201, Jaburuna, Vila Velha-ES e RAQUEL MARIANA COMPER, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 1827, Centro, Vila Velha-ES. 17954 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SANTOS GOMES, natural de São João de Meriti-RJ, com 38 anos de idade, Solteiro(a), polivalente, residente na Rua Arnaldo Ferreira Castelo, nº 24, Santo Antônio, Serra-ES e NEUZIMAR PAULINO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Arnaldo Ferreira Castelo, nº 24, Santo Antônio, Serra-ES. 09722 2.: ARONILDES SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 61 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Anchieta,68, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e MARINÊS GAMA GOMES, natural de Prado-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Anchieta,68, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 09725 3.: ISRAEL DE JESUS SILVA, natural de Teolândia-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), conferente de cargas, residente na Rua Flodoaldo Borges Miguel, nº 71, Palmeiras, Serra-ES e PAMELLA ROCHA VIEIRA, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Flodoaldo Borges Miguel, nº 71, Palmeiras, Serra-ES. 09726 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARDEL ARRIVABENE PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1166, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANA CARLA RANGEL BITTI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1166, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23687 2.: LUCIANO PIRES DO SACRAMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua José Francisco Bertholdo, nº 35, Santos Dumont, Vitória-ES e ANDRESSA CASSIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua José Francisco Bertholdo, nº 35, Santos Dumont, Vitória-ES. 23688 3.: RODRIGO DUTRA LASCOSQUE, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Soldado Abílio Santos, nº 164, Apt. 301, Centro, Vitória-ES e DAIANE MARINHO DESTEFANI, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Soldado Abílio Santos, nº 164, Apt. 301, Centro, Vitória-ES. 23689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO SILVA CAMPANA, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1010, Apto, 502, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA CRISTINA GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1010, Apto, 502, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23347 2.: RICARDO ROBERT, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), consultor de vendas, residente na Av. Govr Eurico Rezende, nº 515, Apto 901, Jardim Camburi, Vitória-ES, -ES e KARLA COELHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Av. Govr Eurico Rezende, nº 515, Apto 901, Jardim Camburi, Vitória-ES, -ES. 23369 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), oficial polivalente, residente na Rua 23 de Abril, nº 26, Santo André, Vitória-ES e DANIELA DE CASTRO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua 23 de Abril, nº 26, Santo André, Vitória-ES. 16833 2.: MATEUS DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João Batista, nº 60, Resistência, Vitória-ES e ISABELLY OLIVEIRA ROSA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua São João Batista, nº 60, Resistência, Vitória-ES. 16834 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHEYMSON NASCIMENTO DIAS, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Linhares, nº 690, Universal, Viana-ES e SANDRA MARIA COUTINHO DE MATTOS, natural de Viana-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Rua Linhares, nº 690, Universal, Viana-ES. 06744 2.: NILTON GRIJO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), agente de registro, residente na Avenida Minas Gerais, Nº14, Quadra 67, Bairro Marcilio de Noronha, Viana-ES e PRISCILA E SILVA MARIA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 37 anos de idade, Solteira(o), agente de registro, residente na Avenida Minas Gerais, Nº14, Quadra 67, Bairro Marcilio de Noronha, Viana-ES. 06747 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIS GABRIEL LEMOS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de depósito, residente na Rua Eunice Loureiro Ghidetti, 49, Guaxindiba, Aracruz-ES e ALINE VERÍSSIMO MARIN, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eunice Loureiro Ghidetti, 49, São José, Aracruz-ES. 12683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de outubro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUIZ SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), coveiro, residente na Avenida Céu Azul, Sem Número, Vila do Riacho, Aracruz-ES e REGINA SANTOS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, Sem Número, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEMENTE MATIAS DIAS FILHO, natural de Belém-PA, com 69 anos de idade, divorciado(a), Coronel da polícia militar, residente na Rua Júlio César Lima Moreira, nº 25, Paul, Vila Velha-ES e ROSE MARY BRANDÃO ALVES, natural de Estado do-PA, com 67 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Júlio César Lima Moreira, Nº25, Paul, Vila Velha-ES. 04012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de outubro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PEREIRA MAURI, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua José Silveira Domingues, nº 121, Ap 2, Campo de Aviação, Alegre-ES e SORAYA DIAS SALEME, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), farmacêutica, residente na Rua José Silveira Domingues, nº 121, Campo de Aviação, Alegre-ES. 03352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 30 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil