Proclamas - 29/11/2019
Proclamas
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÉFFERSON SOUZA DE JESUS, natural de Itapebi-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Oswaldo de Andrade, 31, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e MÁCIA KARINE PEREIRA SANTOS, natural de Itaobim-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Oswaldo de Andrade, 31, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07416 2.: RHUAN KARLOS SOARES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Rubem Braga, nº 39, Boa Vista I, Vila Velha-ES e ISABELLA FERREIRA SUTIL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antonio dos Santos Leao, 432, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 18007 3.: DOUGLAS DOS SANTOS REIS, natural de Ecoporanga-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Av. Vista Linda, 291, Prainha da Glória, Vila Velha-ES e KAREEN INGLEDE MEIRELES RIOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Manaus, 3201, Ataíde, Vila Velha-ES. 18008 4.: BELMIRO HENRIQUE SOARES ALOQUIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente de vendas, residente na Rua Gertrudes 31, Vila Bethania, Viana-ES e TATIANY KRYGSMAN VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Av. Délio Silva Britto, nº 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18009 5.: GILVACIR SPERANDIO, natural de Santa Teresa-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Cerejeira, 24, Centro da Serra, Serra-ES e ANA PAULA DOS SANTOS LYRIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Laranjeiras, 16, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 18010 6.: GEOVANI ALVES DA CUNHA, natural de Itaborai-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Ilha dos Ayres, nº 474, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e SIMONE SOUZA LIMA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ilha dos Ayres, nº 474, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18011 7.: FELIPE ALVES DA SILVA, natural de Itabira-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 160, Aptº 1105, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SWELLEN FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Pequim, nº 172, Araçás, Vila Velha-ES. 18012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ANDRADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, divorciado(a), mecanico, residente na Travessa das Conchas, nº 9, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e MARIA DE JESUS DA SILVA, natural de Tracuateua-PA, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa das Conchas, nº 9, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 08093 2.: FABIANO SIQUEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua da Melancia nº 12, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e STEFÂNIA FRANCISCA DE PAULA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua da Melancia nº 12, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08095 3.: LEANDRO SANTOS BRITO, natural de ILHÉUS-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Avenida Califórnia,nº 352,Barramares, VILA VELHA-ES e BRUNA SANTOS LEAL, natural de Ilhéus-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Ribeira da Pedras, Castelo Novo, Ilhéus-BA. 08097 4.: ROGÉRIO NOGUEIRA FIGUEREDO, natural de Ilheus-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Valadares, nº 304, Barramares, Vila Velha-ES e LEIDIANE SANTOS LIMA, natural de Una-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Valadares,, nº 304, Barramares, Vila Velha-ES. 08098 5.: MANOEL CARNEIRO NETTO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua da Tangerina, nº 578, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CHEILA MARIA LUZ ROCHA, natural de Pancas-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua da Tangerina, nº 578, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDINEI DOS REIS, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Belas Artes, nº 05, Aribiri, Vila Velha-ES e JUCLEIA DE JESUS FREITAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Belas Artes, nº 05, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728254 2.: FRANCIS RIBEIRO DOMINGUES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, N°19, Santos Dumont, Vila Velha-ES e LUANE MARQUES DE ALMEIDA, natural de Várzea Grande-MT, com 31 anos de idade, Divorciada(o), perfumista, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 19, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728255 3.: MICHAEL RIBEIRO CAMPANHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Gonçalo, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARCELLE MAGALHÃES RODRIGUES, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua São Gonçalo, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728258 4.: VINICIUS CUNHA LOPES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Patrimônio, nº 1555, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e JULEE GUIMARÃES BISSOLI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 5, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728259 5.: ASAPHE MANSUR FONSECA, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Presidente Florentino Vidos, nº 260, Ibes, Vila Velha-ES e ELIZABETE DE OLIVEIRAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rod. Fued Nemer, nº 580, Aracuí, Castelo-ES. 232728262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua José dos Santos Neves, nº 92, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LUCIANA BARBALHO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar admimnistrativo, residente na Rua José dos Santos Neves, nº 92, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29397 2.: CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAUJO, natural de Brasília-DF, com 45 anos de idade, divorciado(a), coordenador de tecnologia, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Ed. Jasmim/406, Cond. Viver Serra, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e FRANCIANE DA VITORIA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora das séries iniciais, residente na Rua José Modenesi, nº 651, Bela Vista, Aracruz-ES. 29414 3.: WENDYNER BERNARDO VOLPI, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de processamento de dados, residente na Rua Maricá, nº 33, Barcelona, Carapina, Serra-ES e NATHALYA RUFINO VAZ GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Maricá, nº 33, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENISIO FERREIRA SOARES, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 57 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua das Angélicas, S/n, Cascata, Serra-ES e OZÉLIA SANTOS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Angélicas, S/n, Cascata, Serra-ES. 09784 2.: REURISON TERRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Castanheiro, 01, Centro da Serra, Serra-ES e ELIZÂNGELA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), repositora, residente na Rua Castanheiro, 01, Centro da Serra, Serra-ES. 09785 3.: ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória da Conquista-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Guarani, nº 604, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e IVONEIDE BOTELHO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), agente comunitária de saúde, residente na Avenida Guarani, nº 604, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 09786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ONOFRE DE ALMEIDA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 75 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Eugenílio Ramos, 780, Jardim da Penha, Vitória-ES e SILVANA OLIVEIRA DIAS DE FREITAS, natural de Pinheiros-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Eugenílio Ramos, 780, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23425 2.: THIAGO BERTOLI GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Pedro Busatto, nº 170, Apto 501, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAWANA FLÁVIA GOMES PINTO, natural de Nova Lima-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Copacabana, nº 41, Casa 45, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 23431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDERSON RODRIGUES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua João Soares, nº 241, Bela Vista, Vitória-ES e RAYANE MIRANDA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua João Soares, nº 241, Bela Vista, Vitória-ES. 16886 2.: RAFAEL DE PAULA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José Pereira, nº 08, Nova Palestina, Vitória-ES e MICHELE ANASTACIO BARROS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Pereira, nº 08, Nova Palestina, Vitória-ES. 16887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Escadaria Lourival Ferreira Lamego, nº 157, Centro, Vitória-ES e KEZIA DA SILVA VAZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Escadaria Lourival Ferreira Lamego, nº 157, Centro, Vitória-ES. 23750 2.: SOLIVAN LOUREDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Manoel Marques, nº 45- Fundos, São Cristóvão, Vitória-ES e ZENAIDE FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA, natural de Afonso Claudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Avenida Manoel Marques, nº 45- Fundos, São Cristóvão, Vitória-ES. 23751 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EBER PIMENTEL SIMPLICIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de manutenção, residente na Rua Gentil Otaviano Fundão Santos, nº 780, Guriri Norte, São Mateus-ES e JOSIANE LEMOS GUILHERME, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 77, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO GARCIA, natural de Itapetinga-BA, com 55 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Campinas, nº 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ELIANA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Iguaí-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Campinas, nº 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06765 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala ___________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:PEDRO SOLIDADE DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, nacionalidade brasileira, natural de Camamu-BA, nascido em 11 de abril de 1993, estado civil solteiro, profissão Marceneiro, residente na Rua João Deolindo, nº 281, Vila Bethânia em Viana-ES, filho de PEDRO SOLIDADE DA CONCEIÇÃO e CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO & EVYLLYN DO CARMO CARVALHO, nacionalidade brasileira, natural de Ecoporanga-ES, nascida em 20 de dezembro de 1992, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua João Deolindo, nº 281, Vila Bethania em Viana-ES, filha de JANDIRO ANTONIO DE CARVALHO e LUCILENE CANDIDA DO CARMO CARVALHO. 2.:GABRIEL RIBEIRO FERREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascido em 19 de novembro de 1996, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rodovia BR 101 SUL, Seringal em Viana-ES, filho de ALMIR FERREIRA e LACY RIBEIRO FERREIRA & ISADORA HATAKEYAMA COSTA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 12 de julho de 1996, estado civil solteira, profissão design de interiores, residente na Rodovia BR 101 SUL, Seringal em Viana-ES, filha de ELIENAI DA SILVA COSTA e URSULA VARJÃO HATAKEYAMA COSTA Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 28 de Setembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial