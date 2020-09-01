Proclamas - 01/09/20
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DE JESUS ALMEIDA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua São Paulo, nº 02, Cariacica Sede, Cariacica-ES e SAMARA BARBOSA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 02, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12920 2.: AMILTON DOS SANTOS TEIXEIRA FILHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, nº 447, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e KARINA CERQUEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, nº 447, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12953 3.: JÚNIO RODRIGUES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Bom Pastor, nº 14, Porto Novo, Cariacica-ES e SOFIA FERNANDES DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Bom Pastor, nº 14, Porto Novo, Cariacica-ES. 12976 4.: GENILDO DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e AUREA CELIA GUERREIRO, natural de -ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 12987 5.: JOAKSON CARDOSO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 655, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e KIMBERLYN CARVALHO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Principal, nº 348, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12988 6.: EURICO DE OLIVEIRA MELO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Idalina Leite Ferreira, nº 26, Santana, Cariacica-ES e DANIELI OLIVEIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Ralph Gomes Sales, nº 156, Flexal I, Cariacica-ES. 12990 7.: ELIOMAR EUGÊNIO DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 91, nº 380, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CELITA GERONCIO DUTRA DE BARROS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua 91, nº 380, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13006 8.: ANDSON MARTINS ARAUJO, natural de Recife-PE, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 470, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e THAYNÁ REIZANI DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 470, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13007 9.: ADEMIR PAULO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Rosa Amarela, nº 23, Santana, Cariacica-ES e ANA CRISTINA CORRÊA MIRANDA, natural de Cajapió-MA, com 53 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Rosa Amarela, nº 23, Santana, Cariacica-ES. 13008 10.: TIAGO VIRGINIO MARTINS, natural de Brejetuba-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Raul Schaeffer, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e LUCIANA DE SOUZA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Raul Schaeffer, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 13011 11.: SILAS SANTOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Santa Clara, 1215, Porto de Santana, Cariacica-ES e BEATRIZ DE OLIVEIRA PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Clara, 1215, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13015 12.: ALTAIR ROMÃO FELIX, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 569, Porto de Santana, Cariacica-ES e VALDINETE SACRAMENTO COLODINO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 569, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13017 13.: JOELSON COSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Cento e Seis, nº 38, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e ANA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCO, natural de Governador Valadares-MG, com 60 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Cento e Seis, nº 38, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13018 14.: LOURIVAL LELIS DA CONCEIÇÃO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua do Britador, nº 709, Porto de Santana, Cariacica-ES e LÍVIA CARNEIRO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Avenida Manoel coutinho, nº 222, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13023 15.: THARLLES LAMPIER RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua 108, nº 250, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LIVIA POLICARPO DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua 109, nº 777, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13026 16.: ALAN DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), brigadista, residente na Rua Carlota Schwab Ramos, nº 39, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e JULIANA COSTA SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora industrial I, residente na Rua Carlota Schwab Ramos, nº 39, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13030 17.: WESLEY JOSÉ FERREIRA VOILANTE, natural de Aimorés-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua VII, nº 57, Campo Verde, Cariacica-ES e NATALIA FERREIRA NOBRE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), segurança do trabalho, residente na Rua VII, nº 57, Campo Verde, Cariacica-ES. 13032 18.: RAFAEL ALVES DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Fortaleza, nº 4, Novo Jardim, Cariacica-ES e EDNA SILVA SANTOS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Fortaleza, nº 4, Novo Jardim, Cariacica-ES. 13033 19.: THIAGO OLIVEIRA PAPI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e JÉSSICA ANTUNES MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13034 20.: LUAN DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de metálica, residente na Rua Cleiton de Freitas, S/n, Vila Merlo, Cariacica-ES e ESTER SANTANA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Cleiton de Freitas, S/n, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13036 21.: ELIAS MIRANDA CARDOSO, natural de Ubaitaba-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), marteleteiro, residente na Rua Vinte de Julho, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e MARTA ROCHA DE JESUS, natural de Guaratinga-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vinte de Julho, S/nº, Graúna, Cariacica-ES. 13037 22.: FÁBIO CÉSAR DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), operador de equipamento, residente na Rua Cento e Um, nº 159, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARKIELE DA CRUZ MARSAL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cento e Um, nº 159, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13038 23.: EDSON ROSA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Santa Clara, nº 1143, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUCIMAR LOPES SALGADO, natural de Aimorés-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua Santa Clara, nº 1143, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13042 24.: CRISTHIMAN SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador em logística, residente na Rua 03 de Maio, nº 71, Santana, Cariacica-ES e SÂMELA ALVES SCANDIAN, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rui Barbosa, nº 39, Santana, Cariacica-ES. 13044 25.: ELSON PAIXÃO DOS SANTOS, natural de Mosqueiro-PA, com 52 anos de idade, divorciado(a), armador, residente na Rua Nova São Vicente, nº 2993, Porto de Santana, Cariacica-ES e ZENILDA PEDRO DA SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Nova São Vicente, nº 2993, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13045 26.: MURILO BRÁS FRAGA COELHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em produção de líquidos, residente na Beco Quinze de Novembro, nº 714, Porto de Santana, Cariacica-ES e LETÍCIA CALIMAN CARDOZO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Principal, nº 409, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13046 27.: FAGNER OVERNEY DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1539, Porto de Santana, Cariacica-ES e PATRÍCIA CAROLINA DA SILVA, natural de Presidente Prudente-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), supervisora de depósito, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1539, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13051 28.: JOSÉ CARLOS LIMA PÔRTO, natural de Guaratinga-BA, com 46 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua 82, nº 36, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e JENIFFER PEREIRA DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 82, nº 36, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13053 29.: VALÉRIO MONTEIRO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua B, Nº 239, Aparecida, Cariacica-ES e ROSILENE APARECIDA DE SÁ, natural de Resplendor-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B, Nº 239, Aparecida, Cariacica-ES. 13054 30.: FELIPE TONONI CESAR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), encarregado de jardinagem, residente na Rua Casemiro, nº 1139, Bairro Flexal, Cariacica-ES e JÉSSICA LOURENÇO CASSIMIRA DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Casemiro, nº 1139, Bairro Flexal, Cariacica-ES. 13055 31.: JOÃO VITOR DE SOUZA VITORINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e ANA CLARA TONONI DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de setor comercial, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 13056 32.: WALACE SANTANA RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Terezinha, 35, Itacibá, Cariacica-ES e ESTER PIMENTEL DOS SANTOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Elias Rodrigues, nº 27, Vila Oásis, Cariacica-ES. 13059 33.: MARCOS ELIAS DE JESUS, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida União, nº 242, Nova Esperança, Cariacica-ES e LUCIANA RODRIGUES, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Avenida União, nº 242, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13062 34.: JANIO DOS SANTOS ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Canaã, nº 122, Nova Canaã, Cariacica-ES e BRENDA PEREIRA DOS SANTOS SOARES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Canaã, nº 122, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13063 35.: OZÉAS DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Celso Campos, nº 25, Santa Luzia, Cariacica-ES e ROSALVA VIEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Celso Campos, nº 25, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13065 36.: JOSÉ CARLOS DIAS, natural de Mendes Pimentel-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), empacotador, residente na Rua Resplendor, nº 35, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e DEJANE SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Resplendor, nº 35, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13067 37.: CARMERINDO JOSÉ DA CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 66 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e HELENA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13068 38.: MARCELO SCHWANZ DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua B, S/n, Flexal I, Cariacica-ES e CAMILA FERREIRA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B, S/n, Flexal I, Cariacica-ES. 13069 39.: FLORISVALDO DOMINGOS RIBEIROS, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 23, Porto Belo I, Cariacica-ES e RAIANE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 23, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13070 40.: EDSON SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Inacio Gobbi, nº 1, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e MARIA PROCÓPIO LUCAS, natural de Nova Venécia-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Inacio Gobbi, nº 1, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES. 13071 41.: WELQUER DE ANISIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua 66, nº 14, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JAQUELINE COUTINHO DE MORAES SOARES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 66, nº 14, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13074 42.: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Guanhães-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua S, nº 134, Bairro Santa Luzia, Cariacica-ES e LENIR MANCINI DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua S, nº 134, Bairro Santa Luzia, Cariacica-ES. 13075 43.: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São José, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES e CELINA VIEIRA BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São José, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES. 13076 44.: WANDERSON GILIARD CAETANO PIRIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), analista de vendas, residente na Rua África, nº 234, Nova Brasília, Cariacica-ES e JOYCE CERQUEIRA MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua África, nº 234, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13077 45.: DAVID BRAINE DA GUARDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Jorge, S/n, Tucum, Cariacica-ES e ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Jorge, S/n, Tucum, Cariacica-ES. 13078 46.: NILSON ANIZIO SILVA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Quinze de Novembro, N°62, Porto de Santana, Cariacica-ES e WANESSA SOARES DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Quinze de Novembro, N°62, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13080 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 31 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS ESTEVÃO CYPRESTE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ademar Mendel, S/n, Retiro do Congo, Vila Velha-ES e ANA LUIZA MASCARENHAS ZAMPROGNO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ademar Mendel, S/n, Retiro do Congo, Vila Velha-ES. 08426 2.: ANTONIO CATARINO LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 207, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e AUZENA MARIA FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), gerente comercial, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 207, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08427 3.: JULIANDERSON BRITO ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Oití, Nº 94, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JHENIFFER BATISTA PAVANI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Raul Seixas, nº 93, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08430 4.: INGRID TELAU COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida França, S/n, Bloco 01/1010, Jabaeté, Vila Velha-ES e TAINAN DURÃES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida França, S/n, Bloco 01/1010, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08431 5.: GILENO LIMA DOS SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Presidente General Dutra, nº 337, Barramares, Vila Velha-ES e SILVÉRIA ALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente General Dutra, nº 337, Barramares, Vila Velha-ES. 08432 6.: AGILSON MIGUEL DOS SANTOS FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, Nº 326, Barramares, Vila Velha-ES e MAYLI DE JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, Nº 326, Barramares, Vila Velha-ES. 08433 7.: ROBERTO FERREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1325, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA DA LAPA DE JESÚS, natural de Canavieiras-BA, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1325, Barramares, Vila Velha-ES. 08434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 69, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e BIANCA DA HORA CARAMURÚ, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 69, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04112 2.: PATRICK DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Castelo Branco, nº 360, Vila Garrido, Vila Velha-ES e YARA DA SILVA MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Castelo Branco, nº 360, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04115 3.: DORLEY WANDERMUREM RIBEIRO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Guilhermina, nº 110, Paul, Vila Velha-ES e JOHYNE DA SILVA ANTUNES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Guilhermina, nº 110, Paul, Vila Velha-ES. 04120 4.: ANDREY GOMES GONSALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua João Bezerra, nº 275, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e CAROLINA BERNARDES CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua João Bezerra, nº 275, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04123 5.: CARLOS WELLINGTON GASPAR ARAUJO, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Rua Deocleciano de Oliveira, nº 147, Paul, Vila Velha-ES e JÉSSICA ROSSMAM ZAMBON, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Deocleciano de Oliveira, nº 147, Paul, Vila Velha-ES. 04127 6.: VILSON FRITZ FELIX, natural de Ecoporanga-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ana Siqueira, nº 950, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e WILCA RODRIGUES PINHEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ana Siqueira, nº 950, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04130 7.: MATEUS SILVA MUTIZ, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de monitoramento, residente na Rua José Bonifacio, nº 91, Bairro Sagrada Familia, Vila Velha-ES e INDYARA DE SOUZA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua José Bonifacio, nº 91, Bairro Sagrada Familia, Vila Velha-ES. 04131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de agosto de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZEU MORAES DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Francisco Antônio de Almeida, nº 30 , Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MAÍSA SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 17 anos de idade, Solteira(o), menor aprendiz (auxiliar administrativo), residente na Rua Francisco Antônio de Almeida, nº 30 , Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30364 2.: MANOEL DE JESUS SILVA, natural de Mascote-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Flor de Pessegueiro, nº 32, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e VANUSA SOUZA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Flor de Pessegueiro, nº 32, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30373 3.: ELTON JHONN SOARES SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Visconde de Pirajá, nº 399 , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e MONIQUE DE JESUS XAVIER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Visconde de Pirajá, nº 399 , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30375 4.: THIAGO NOGUEIRA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Manoel Lopes, nº 3, Taquara II, Carapina, Serra-ES e ADRIELE MARTINS DE SOUZA SÁ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Manoel Lopes, nº 3, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 30376 5.: SAMUEL PETRI LASARO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), repositor de frios, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 14, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e NICOLY KETHILLY DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 14, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30377 6.: MARCOS PAULO DIAS DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 116, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e LEILANE LOREN LOURENÇO DOS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 116, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Ubá-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Marilândia, S/nº, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e JAMILA CARLETTI, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marilândia, S/nº, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07673 2.: JOSÉ FELIPE OHNESORGE CELESTINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Sergio Cardoso, nº 07, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ANDREZA MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 1200, Apt° 201, Bloco 301, Ed. Apore, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07696 3.: HUGO LEONARDO DIAS ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANA BARROS PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2200, Apt. 902, Ed. Bertolo Malacarne, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18387 4.: LUCAS AGUIAR E SILVA, natural de Curvelo-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Belém, nº 125, Apartamento 404, Itapuã, Vila Velha-ES e LARA BARBOSA DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 165, Apartamento 701, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 18388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENDERSON BARBOSA ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, nº 87, Caratoíra, Vitória-ES e LAÍS MICAELA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, 87, Caratoíra, Vitória-ES. 17083 2.: ALINE TEIXEIRA AZEVEDO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 953, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e LARISSA RANGEL NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 953, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDACIR MARQUES DANTAS, natural de Teofilo Otoni-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Escadaria Doutor Heraldo Lucas, nº 60, Centro, Vitória-ES e ROMY MOREIRA RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 230, Centro, Vitória-ES. 24099 2.: RENAN MINETE BELO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de operação, residente na Rua João Nunes Coelho, nº 53, Mata da Praia, Vitória-ES e LORENA ROSSI FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 981, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DE SOUZA BARROS, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Sarmenghi, nº 17, Nova Conquista, Aracruz-ES e LORRAINE NUNES MATOS FANCHIOTTI, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, nº 110, Guanabara, Aracruz-ES. 12919 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 31 de agosto de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- ALEXANDRE DE ARAUJO LOUZADA e ELIZÂNGELA BISPO SILVA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão conferente, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Jiquiriça-BA, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão Balconista, residente em Vila Velha-ES. 2- LUCAS OLIVEIRA SILVA e MIRELA ALVES BIBIANO MACHADO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão backoffice, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 3- VAGNER DA SILVA e JULIA JANE OLIVEIRA OTTONI, ele natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 4- PAULO CESAR VALERIO DA SILVA e HELEN KAROLINY DE OLIVEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autonomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 31 de agosto 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil