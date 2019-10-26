Proclamas - 26/10/19
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ BATISTA DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Agostinho Neto, nº 14, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES e IDALINA DE SOUZA COSTA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Nestor Vieira, nº 87, Itanguá, Cariacica-ES. 26421 2.: ALESSANDRO BARCELLOS PAGOTTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Ludgério Regis Barbosa, nº 143, Santa Bárbara, Cariacica-ES e PATRÍCIA ANDREÃO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Santa Fé, nº 15, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26422 3.: WALTER MACHADO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Mangaratiba, nº 16, Florida, Cariacica-ES e LIDIA PEREIRA DA CRUZ, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), Costureira, residente na Rua Mangaratiba, nº 16, Florida, Cariacica-ES. 26423 4.: JULIO CÉSAR DO COUTO FREIRE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Cecero de Almeida, S/n, Vista Dourada, Cariacica-ES e THAISNARA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Onorio Jose Rodrigues, nº 15, Vista Dourada, Cariacica-ES. 26424 5.: FÁBIO GONÇALVES GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 12, Alzira Ramos, Cariacica-ES e ANE FRANCIELE MIRANDA, natural de Itabira-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 12, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 26425 6.: ALDAIR MENDONÇA BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pátio, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 36, Cantinho Feliz, Cariacica-ES e MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MACEDO, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), faxineira, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 36, Cantinho Feliz, Cariacica-ES. 26426 7.: ILSON TEODORO BONFIM, natural de Nova Venécia-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Cecília, nº 101, Novo Horizonte, Cariacica-ES e MARIA LUIZA SENA DE ANDRADE, natural de Coaraci-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), autônama, residente na Rua Aldo Alves Prudêncio, s/nº , Vista Dourada, Cariacica-ES. 26427 8.: CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 12, Bela Aurora, Cariacica-ES e ALBA VALÉRIA PONTES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 12, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26428 9.: PAULO SERGIO DE MEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na Rua Prefeito Vicente Santório Fantini, nº 10, Expedito, Cariacica-ES e ROSINETE DE ABREU OLIVEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Prefeito Vicente Santório Fantini, nº 10, Expedito, Cariacica-ES. 26429 10.: IZAIAS DA CONCEIÇÃO MICAELA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnico instalação de gáz, residente na Rua Sucupira, nº 47, Campo Belo II, Cariacica-ES e CIRLENE VIEIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sucupira, 47, Campo Belo II, Cariacica-ES. 26430 11.: WISTON WALLES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de expedição, residente na Rua Alberto Marinho, N°26, Bandeirante, Cariacica-ES e GÉSSICA FRANCISCA MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratorio, residente na Rua Alberto Marinho, N°26, Bandeirante, Cariacica-ES. 26431 12.: WELLINGTON GOMES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo de manutenção, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 83, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e ALINE MONTEIRO ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente juridica, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 83, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 26432 13.: GUSTAVO MADEIRA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços especiais, residente na Rua Benedito Cezário, nº 37, Cantinho Feliz, Cariacica-ES e MARCELA PESTANA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Benedito Cezário, nº 37, Cantinho Feliz, Cariacica-ES. 26433 14.: RENAN DE OLIVEIRA REIS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vasco da Gama, 277, Boa Sorte, Cariacica-ES e SUZETE DE CARVALHO AGOSTINI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Vasco da Gama, 277, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26434 15.: CARLOS HENRIQUE VALADARES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Pintor celigraf, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 217, Bandeirantes, Cariacica-ES e PRISCILA DA SILVA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 217, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26435 16.: GREGORI DA SILVA GAMA, natural de Texeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Costa Brandão, Nº891, Rosa da Penha, Cariacica-ES e FRANCIELLI MOREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Padre Antônio, nº 76, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 26436 17.: TIAGO MONTEIRO DE ANDRADE, natural de VILA VELHA-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de contas estratégicas, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 74, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e ROBERTA PEREIRA MONTEIRO, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Padre José Carlos, nº 1, Campo Grande, Cariacica-ES. 26437 18.: MARCOS JULIO ROSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Chile, nº 05, Vista Mar, Cariacica-ES e JÉSSICA PINTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recuperadora de crédito, residente na Rua Chile, 05, Vista Mar, Cariacica-ES. 26438 19.: OSMAR DE JESUS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Joana Maria da Silva, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES e SHIRLEY DA SILVA PEREIRA, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joana Maria da Silva, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26439 20.: FELIPE FREITAS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Cardoso, S/n, Campo Grande, Cariacica-ES e TATIANA BRUNA DE SENA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aguir Filho, nº 99, Romão, Vitória-ES. 26440 21.: RENAN NINS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Martinho Lutero, 07, Campo Grande, Cariacica-ES e SARAH XAVIER NEVES FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Martinho Lutero, 07, Campo Grande, Cariacica-ES. 26441 22.: WELINGTON DE JESUS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Joana Maria da Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES e GISLAINE DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joana Maria da Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26442 23.: JOSÉ FERNANDO CALDEIRA, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua do Perdão, 30, São Francisco, Cariacica-ES e MARIA ANGELA MENDES PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua do Perdão, 30, São Francisco, Cariacica-ES. 26443 24.: JONATHAS FELIPE NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Clara Nunes, 133, Padre Gabriel, Cariacica-ES e DAIANA VIEIRA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Rua Clara Nunes, nº 133, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26444 25.: BRICIANO SOUZA JULIÃO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Luiz Lameira, nº 340, Alzira Ramos, Cariacica-ES e LUDMILA MARTINS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Luiz Lameira, nº 340, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 26445 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de outubro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON EXPEDITO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Santa Cruz, nº 12, Jabaraí, Guarapari-ES e RUTE MARIA PASSOS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Avenida Santa Cruz, nº 12, Jabaraí, Guarapari-ES. 11522 2.: RODRIGO BORGES DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de suprimentos, residente na Rua Batista Gotardo, nº 95, Muquiçaba, Guarapari-ES e KARLA PASSOS CORRADI, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de exportação, residente na Rua José Carneti, nº 500, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11523 3.: GUILHERME DANIEL ALVES LADISLAU RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), oficial de suporte de operações, residente na Rua Frank Charles Nietzche, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES e STHERFANNY GLÓRIA ROSA E SILVA, natural de Mariana-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Frank Charles Nietzche, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11524 4.: JONATAS PORTO FERREIRA, natural de Montanha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Nove, nº 41, Itapebussu, Guarapari-ES e GIULIA AUGUSTA SIMÕES MORAES, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nove, nº 41, Itapebussu, Guarapari-ES. 11525 5.: RODRIGO EVANGELISTA SANTOS, natural de Dias D'Ávila-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua São Francisco, nº 95, Condados, Guarapari-ES e AMANDA BEZERRA BATISTA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua São Francisco, nº 95, Condados, Guarapari-ES. 11526 6.: MARCO TULIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Mar do Norte, nº 37, Praia do Morro, Guarapari-ES e JORDANA BIAZATTI GUEDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Mar do Norte, nº 37, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11527 7.: JOELSON MOREIRA DA SILVA, natural de Pau Brasil-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), encarregado de elétrica, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 01, Bela Vista, Guarapari-ES e NAIARA JESUS SILVA, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 01, Bela Vista, Guarapari-ES. 11528 8.: TADEU JÚNIOR BREGONCI, natural de Santa Teresa-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida João Almeida, S/nº., Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e MICHELLE BARROS DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida João Almeida, S/nº., Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11529 9.: CELSO EDUARDO CAVALCANTE PEREIRA, natural de Niterói-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Beira Mar, nº 330, Praia do Morro, Guarapari-ES e DANIELLA MELO BIGOSSI, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Avenida Beira Mar, nº 330, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11530 10.: MÁRIO VITOR PEREIRA GOGGI, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Minas Gerais, S/nº., Kubitschek, Guarapari-ES e TÂNIA REGINA DA SILVA RAMOS, natural de Muqui-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Minas Gerais, S/nº., Kubitschek, Guarapari-ES. 11531 11.: ULLISSES CORREIA DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Miami, nº 398, Praia do Morro, Guarapari-ES e ELOÁ MILITINO CARVALHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Miami, nº 398, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11532 12.: EDVALDO SANTOS SILVA, natural de Salvador-BA, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua M 1 C, nº 26, Nova Guarapari, Guarapari-ES e ROSANGELA MARIA FERREIRA DO RÊGO BARROS, natural de Recife-PE, com 61 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua M 1 C, nº 26, Nova Guarapari, Guarapari-ES. 11533 13.: FABRÍCIO PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua dos Seringais, S/nº, Jardim Guarapari, Guarapari-ES e POLYANA RAMOS SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Seringais, S/nº, Jardim Guarapari, Guarapari-ES. 11534 14.: RAFAEL RIBEIRO OTTONI, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Cannes, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES e GLEIDIANE DE FARIA BELGA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Cannes, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11535 15.: JOELSON COELHO SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança no trabalho, residente na Rua Prudente de Moraes, 07, Kubitschek, Guarapari-ES e BRENDA MARIA SENRA CARVALHO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 300, Coroado, Guarapari-ES. 11536 16.: ADEMIR ALVES DE LIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 69 anos de idade, divorciado(a), militar da reserva remunerado, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 89, Centro, Guarapari-ES e SILVÂNIA PEREIRA DA SILVA, natural de Sobradinho-DF, com 48 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 89, Centro, Guarapari-ES. 11537 17.: JOÃO ANTONIO NEPOMUSCENO JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Circular, nº 140, Kubitschek, Guarapari-ES e LIA DA CONCEIÇÃO MADDALON, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Aécio Alves Costa, nº 97, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11538 18.: THIAGO CYPRIANO PEREZ MAIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Sizenando Matos Bourguignon, nº 55, Centro, Guarapari-ES e RENATA RODRIGUES DE SANTANA, natural de Camacan-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Sizenando Matos Bourguignon, nº 55, Centro, Guarapari-ES. 11539 19.: FAGNE LEOVENIR BIANCHI XAVIER, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), desempregado, residente na Rua da Marinha, 541, Itapebussu, Guarapari-ES e ROZIANE NASCIMENTO COSTA, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua da Marinha, 541, Itapebussu, Guarapari-ES. 11540 20.: SILVANO ALVES FELIX, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 175, Coroado, Guarapari-ES e LEANE SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 175, Coroado, Guarapari-ES. 11541 21.: PAULO ROBERTO FRIZZERA VARGAS, natural de Baixo Guandu-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 168, Centro, Guarapari-ES e ELAINE MARIA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 168, Centro, Guarapari-ES. 11542 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 25 de outubro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE JUNQUEIRA VOLPE, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Almerinda Alves da Silva, nº 8, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e ANA BEATRIZ FERREIRA MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Almerinda Alves da Silva, nº 8, São Diogo I, Carapina, Serra-ES. 29266 2.: HELDER QUIRINO COSTA, natural de São José dos Campos-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Arthur Bernardes, 46, Poiares, Caraguatatuba-SP e LIZIA XAVIER RUI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança, residente na Rua Marataízes, Edificio Vitale, Apartamento 70, nº 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29268 3.: RONALD RANGEL NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), gráfico, residente na Rua Wagner Ruan de Almeida Gomes, nº 25, Caixa 01, André Carloni, Carapina, Serra-ES e LEANDRA MARIA CUNHA MAIA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Wagner Ruan de Almeida Gomes, nº 25, Caixa 01, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29270 4.: DOUGLAS VIEIRA HASTENREITER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Presidente Kennedy, 699, Jd Carapina, Carapina,, Serra-ES e DATIELE DO NASCIMENTO PEDROSO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Presidente Kennedy, 699, Jd Carapina, Carapina,, Serra-ES. 29271 5.: WEBHE ROSA DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Avenida Copacabana, 739, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JANINE BARBOSA VARGAS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Avenida Copacabana, 739, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29272 6.: GLEISON SILVA BARBOSA, natural de Caravelas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Irapuã, nº 47, Quadra 1170, Lote 34, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JESSICA E SILVA DE SANTANA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Irapuã, nº 47, Quadra 1170, Lote 34, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29273 7.: EBIS CAITANO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua São Pedro, 333, Bl 01, Ap 202, Conjunto Jacaraipe, Carapina, Serra-ES e MARILUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Nanuque-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua São Pedro, 333, Bl 01, Ap 202, Conjunto Jacaraipe, Carapina, Serra-ES. 29274 8.: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Apartamento 306, Bloco 02, Condominio Spazio Vila da Costa, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e DAIZY SOUZA AMORIM, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), fiscal de caixa, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Apartamento 306, Bloco 02, Condominio Spazio Vila da Costa, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29275 9.: JEANN MAICON ROMÃO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Avenida Central, nº 1273, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SAMANTA FERREIRA AFFONSO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Central, nº 1273, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29277 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICAEL DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Carlos Suella, nº 123, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e LEDIANE DE REZENDE SANTOS, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, S/nº, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12656 2.: UANDRESON SILVA FERREIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua 23 de Maio, 451, Vila Rica, Aracruz-ES e LUCILENE BORLINI, natural de Guraná, Aracruz-ES-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vinte e Três de Maio, 451, Vila Rica, Aracruz-ES. 12665 3.: GILIARD PEREIRA MARCIANO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Continente Asiático, 28, Nova Esperança, Aracruz-ES e RAYANE ASSIS PORTO SILVA, natural de Aracruz-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Valdir Forechi, 25, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12672 4.: RAÍ CORDEIRO FURTADO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua Benjamim Sizenando Corrêa, 205, Limão, Aracruz-ES e BIANCA DE VASCONCELOS SCHROEDER, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Benjamin Sizenando Correia, 205, São Camilo, Aracruz-ES. 12677 5.: VITOR RAIDER PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiário - estudande universitário, residente na Rua Vera Pimentel Amorim, 44, Primavera, Aracruz-ES e KELLY DANIELI POTIN BANDEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Vale Encantado, 25, Clemente, Aracruz-ES. 12678 6.: RENAN FAVALESSA CAVESSANA, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Carlos Suella, 73, Bela Vista, Aracruz-ES e BARBARA GOMES PESSOTTI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), enegenheira civil, residente na Rua Carlos Suella, 73, Bela Vista, Aracruz-ES. 12679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de outubro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ VALERIO PEGNEAU, natural de Vitoria-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1000, Ed. Marcela, Apto. 203, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA LUZIA LORENZUTTI, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1000, Ed. Marcela, Apto. 203, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07370 2.: DOUGLAS FELIPE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vasco da Gama, nº 45, Jaburuna, Vila Velha-ES e NATHALIA DOS SANTOS DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco da Gama, nº 45, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17939 3.: EDUARDO SILVA FIRME, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Curitiba, nº 320, Ed. Nice Tower, Apt 1001, Itapua, Vila Velha-ES e GIOVANNA CASAGRANDE MODOLO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), marketing, residente na Rua Curitiba, nº 320, Apt 1001, Itapoã, Vila Velha-ES. 17940 4.: RONY BALESTREIRO TORRES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Epitacio Pessoa, nº 706, Jaburuna, Vila Velha-ES e EDIMARA SOUZA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), brigada de atendimento, residente na Rua Epitacio Pessoa, nº 706, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17941 5.: ERISVALDO MARQUES DE SANTANA, natural de Coaraci-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Dom Pedro II, nº 360, Apartamento 08, Glória, Vila Velha-ES e GLAUCIENY ROSA DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Glória, nº 386, Apartamento 102, Glória, Vila Velha-ES. 17942 6.: LUCAS ALVES CARINS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico de motos, residente na Rua Thomas Antonio Gonzaga, nº 644, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e LORRAYNE MACRE DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 39, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 17943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIEL DOS ANJOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), conferente, residente na Rua Vista Linda, nº 18, Universal, Viana-ES e ANGELA DA ROSA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), faxineira, residente na Rua Vista Linda, nº 18, Universal, Viana-ES. 06732 2.: THIAGO DE SOUZA PAULINO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Luiza Cazotti, 121, Vila Bethânia, Viana-ES e MAIANI GOMES BORGES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Luiza Cazotti, 121, Vila Bethânia, Viana-ES. 06736 3.: ALTAMIRO DE JESUS DIAS, natural de Porto Seguro-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Serra, nº 10, Morada Bethânia, Viana-ES e MARILEIDE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Serra, nº 10, Morada Bethânia, Viana-ES. 06737 4.: MARCOS VINICIUS MARIANELLI, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Helena, nº 76, Vila Bethânia, Viana-ES e ANA CLARA SCHUENG FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Helena, nº 76, Vila Bethânia, Viana-ES. 06738 5.: EDUARDO ZANETTI SCHEREDER, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vesúvio, nº 39, Nova Bethânia, Viana-ES e ESTER BARBOSA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Gomes, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06739 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO LEMOS CASSIANO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua Laudemiro Canudo, nº 56, São Domingos, Serra-ES e LUCIANA CHAVES FONSECA, natural de Pavão-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Rua Laudemiro Canudo, nº 56, São Domingos, Serra-ES. 09695 2.: HENRIQUE DIAS MARINHO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Colatina, nº 659, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LEIDIANE FELICIO AZEVEDO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Colatina, nº 659, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09709 3.: DIOGO REIS TAVARES, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Juriti, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e LUCIARA TAVARES DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Juriti, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 09713 4.: FERNANDO VIEIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joana D Arc, 36, Planalto Serrano, Serra-ES e CARLA DE LIMA NASCIMENTO, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joana D Arc, 36, Planalto Serrano, Serra-ES. 09714 5.: RUBENS CONSTANTINO, natural de Aracruz-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), montador, residente na Rua Cerejeiras, S/n, Centro da Serra, Serra-ES e ENIVANI GONÇALVES DE CRISTO, natural de Itabuna-BA, com 69 anos de idade, Viúva(o), aposentada, residente na Rua Cerejeiras, S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 09715 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Rua 14 de Maio, nº 295, Comdusa, Vitória-ES e BRENDA SIQUEIRA DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Copeira, residente na Rua 14 de Maio, nº 295, Comdusa, Vitória-ES. 16826 2.: FABIO ANTONIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Mário Rosendo, nº 355, Bela Vista, Vitória-ES e SUELLEN JULIANA GONÇALVES DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Mário Rosendo, nº 355 , Bela Vista, Vitória-ES. 16827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERENRIC DE JESUS DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de armazem, residente na Estrada Capuaba, nº 23, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e TALITA BISPO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Estrada Capuaba, nº 23, Zumbí dos Palmares,, Vila Velha-ES. 232728181 2.: RONIE VON TEIXEIRA SANTANA, natural de Pedro Canario-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 23, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e KLEISSA DE MELO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, Nº23 , Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO PACHECO, natural de Alegre-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), motorista aposentado, residente na CRG Capoeirinha, S/n, Zona Rural, Alegre-ES e SONIA MARIA FERREIRA GOMES, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), Costureira, residente na CRG Capoeirinha, S/n, Zona Rural, Alegre-ES. 03346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 25 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil