Proclamas - 24/07/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONE ANTÔNIO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), vaqueiro, residente na Rua Vitor dos Santos, nº 10, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e MARCILENE GERVAZ, natural de Mantena-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Vitor dos Santos, nº 10, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728536 2.: GEORGE TAYLOR DE SOUZA, natural de Domingos Martins-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Vinte e Sete, nº 02, Vila Nova, Vila Velha-ES e CAROLINE GATT POSSATTI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Vinte e Sete, nº 02, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728537 3.: PHÁBULO DAMM LOURENÇO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cornélio Caldas de Carvalho, nº 60, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e EVELYN KAROLINE GUIMARÃES FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cornélio Caldas de Carvalho, nº 60, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728538 4.: CAIO ROCHA ROCIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Manoel de Souza, nº 12, Ibes, Vila Velha-ES e ELIZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Manoel de Souza, nº 12, Ibes, Vila Velha-ES. 232728542 5.: WANDERSON VIEIRA CAMPOS, natural de Governador Valadares-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), tecnico de tecnologia de informação, residente na Rua Aricanga, nº 174, Apartamento 301, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LUCINEIDE DO NASCIMENTO FERNANDES, natural de Nova Viçosa-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua Austria, nº 272, Apartamento 202, Grã Duquesa, Governador Valadares-MG. 232728543 6.: RONALDO SERAFIM, natural de Criciuma-SC, com 55 anos de idade, divorciado(a), fotografo, residente na Rua Rosa de Ouro, nº 405, Novo México, Vila Velha-ES e PAULA AMÉLIA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Rua Eudálio Fontes Correia, nº 405, Novo México, Vila Velha-ES. 232728545 7.: BRUNO GUISSO MARQUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Estrada Jeronimo Monteiro, nº 3874, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e DÉBORAH DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Estrada Jeronimo Monteiro, nº 3874, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728547 8.: JEFESTON DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), tecnico eletronico, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 116, Dom João Batista, Vila Velha-ES e EDINELMA NOVAES PEREIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 116, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728548 9.: LEANDRO MOTTA MILANEZZI, natural de Macaé-RJ, com 34 anos de idade, Solteiro(a), operador de M4, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 13, Novo México, Vila Velha-ES e JORDANA DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 13, Novo México, Vila Velha-ES. 232728549 10.: IGOR DE FRANÇA LUCENA, natural de Manaus-AM, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Crisântemo, nº 19, Vila Nova, Vila Velha-ES e PRISCILA KAREN NUNES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida Crisântemo, nº 19, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728550 11.: PAULO ARTHUR FERREIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Miosótis, nº 55, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e RAQUEL DE SOUSA ARAÚJO, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), gastronoma, residente na Rua Rosa Branca, nº 120, Aptº 101, Novo México, Vila Velha-ES. 232728552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTT STEVE NOBRE REIS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), instrutor de academia, residente na Rua das Emas, nº 10, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e CAMILA SILVA CADATZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua das Emas, nº 10, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 30188 2.: BRUNO ALVES LOYOLA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e GRAZIELE GONÇALVES ROSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30189 3.: IGOR VICENTINI GIACOMIN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Casuarina, nº 6, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e NÁTHALI MIRANDA PINHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Casuarina, nº 6, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 30197 4.: RAFAEL SOUZA AMADO MORI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro quimico, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e THAIS REGINA DIPRÉ CANAIS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30198 5.: THIAGO DE VASCONCELOS OSCAR, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Jequié, nº 70, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ SOPRANI DE SALDES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Jequié, nº 70, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES. 30200 6.: ALVARO LOYOLA CARLOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), armazenista, residente na Rua Dom Pedro II, Nº354, Bloco 09, Ap. 112, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LAILA INÊS SILVA DA PURIFICAÇÃO, natural de Sao Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dom Pedro II, Nº354, Bloco 09, Ap. 112, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30201 7.: LUIZ FAVORETO, natural de São Gabriel-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), ferroviário aposentado, residente na Rua Santa Rosa de Lima, nº 12, Bicanga, Carapina, Serra-ES e LEBIANE DE OLIVEIRA VIANA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santa Rosa de Lima, nº 12, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30202 8.: ISMAEL SANTIAGO LIMA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Salvador, nº 595, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e THAMIRES RODRIGUES BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Salvador, nº 595, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30203 9.: WALLACE BESSA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua dos Jacarandás, nº 25, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e NATALIA REVEL PEREIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua dos Jacarandás, nº 25, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30204 10.: JOHNY DOMINGOS DOS REIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), lavador, residente na Rua do Oitizeiro, nº 459, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e VIKTORYA MONTEIRO MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua do Oitizeiro, nº 459, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE GOMES MESSIAS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Parana, 73, Planalto Serrano, Serra-ES e IÊDA SILVA QUEIROZ, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), vigilante, residente na Rua Parana, 73, Planalto Serrano, Serra-ES. 10196 2.: WILSON COSME, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, nº 25, São Judas Tadeu, Serra-ES e ROSANA DE ALMEIDA FRANCISCO, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, nº 25, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10197 3.: IAGO GONÇALVES MOZ FERREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial de cozinha, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 557, Vista da Serra I, Serra-ES e CAROLINE LUCAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 557, Vista da Serra I, Serra-ES. 10198 4.: DIEGO FÁBIO RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Cravo, nº 355, Centro da Serra, Serra-ES e ROBERTA CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cravo, nº 355, Centro da Serra, Serra-ES. 10202 5.: JHONATAN LUCIO DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de motorista, residente na Rua Pitangueira, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES e AMANDA DOS REIS ELIZIARIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Pitangueira, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 10232 6.: CLAUDIO JESUS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), encarregado de perecíveis, residente na Rua Quatro, 283, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MARIA LUCIA PEREIRA, natural de Pocrane-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Amazonas, nº 668, Planície da Serra, Serra-ES. 10233 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGENES DE BARROS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 207, Interlagos, Linhares-ES e RAYANE FRANCISCO CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 207, Interlagos, Linhares-ES. 10255 2.: THIAGO MATHIAS LORENCINI, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), coordenador de segurança, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/n, Planalto, Linhares-ES e ANA CAROLINA BOMFIM, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10256 3.: LUIZ NEY SANTOS BASTOS, natural de Estado do Espírito Santo-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Capitão José Maria, nº 1404, Centro, Linhares-ES e MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Capitão José Maria, nº 1404, Centro, Linhares-ES. 10257 4.: THIAGO EDER GONZELA, natural de Apucarana-PR, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de produto, residente na Avenida das Gaivotas, nº 183, Boa Vista, Linhares-ES e ALINE DAIANE MULLER, natural de Papanduva-SC, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida das Gaivotas, nº 183, Residencial Gaivotas, Linhares-ES. 10258 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), pensionista, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 38, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e FRANCIRLENE CHAGAS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 38, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18320 2.: LUIZ GUILHERME DA COSTA CRUZ, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Goiânia, nº 88, Itapoã, Vila Velha-ES e AMANDA ALEIXO BATISTA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Goiânia, nº 88, Aptº 1104-F, Itapuã, Vila Velha-ES. 18321 3.: LEONARDO BRITO PIRAJÁ DE OLIVEIRA, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), defensor público estadual, residente na Praça Igaratinga, nº 106, Apartamento 103 B, Condomínio São Marcos, Pituba, Salvador-BA e RENATA BOLDRINI MAURO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Mestre Gomes, nº 684, Gloria, Vila Velha-ES. 18322 4.: DAN GALVÃO PECHINCHA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Aquino de Araújo, nº 180, ED. Vivace, Apartamento 106, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NAIANA DE SOUZA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Aquino Araújo, nº 180, Apartamento 106, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DA SILVA MOUZINHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua das Flores, nº 201, Nova Esperança, Cariacica-ES e YASMINE DIANNIK BRETAS DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Flores, nº 201, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12972 2.: JOSIAS GUERRA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 63 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Helena, nº 13, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LUCIANA ALVES FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Helena, nº 13, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12973 3.: MISAEL MARCOS ALVES MOREIRA, natural de Conchas-SP, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Espirito Santo, nº 286, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e PÂMELA GOMES MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Espirito Santo, nº 286, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGOSTINHO MARCHESI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Juritis, 55, Ericina M. Pagiola, Ibiraçu-ES e PRISCILA SCARPATTI PRATA, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Juritis, 55, Ericina M. Pagiola, Ibiraçu-ES. 00815 2.: JESUS MOREIRA LINO, natural de São José do Jacuri-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Francisco Argemiro M Gratz, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00822 3.: JANILSON BATISTA CAVALCANTE, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Projetada S/n, Guatemala, Ibiraçu/es-ES e ROSIANE LOUREIRO, natural de João Neiva-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Maria Poleti de Barbi, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de julho de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS FELIPE DA SILVA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 491, Andorinhas, Vitória-ES e CINTIA DE JESUS ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente de loja, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 460, Gurigica, Vitória-ES. 24020 2.: JORGE LUIZ DA SILVA NEVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 255, Joana D'arc, Vitória-ES e JULIANE MARIA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Benedito Muniz, nº 316, Santa Martha, Vitória-ES. 24023 3.: DIOGO FERREIRA MAGGIONI, natural de Baixo Guandu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1345, Apt 404, Praia do Canto, Vitória-ES e MAYARA DE OLIVEIRA GRIJO, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1345, Apt 404 Praia do Canto, Vitória-ES. 24036 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO NASCIMENTO MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua São Jacob, nº 110, Vila Rubim, Vitória-ES e ALINE FALCO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Jacob, nº 110, Vila Rubim, Vitória-ES. 17044 2.: WILLIAN RIBEIRO DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4625, São José, Vitória-ES e DANIELE GANDRA, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4625, São José, Vitória-ES. 17045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DILSON FALCONI DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua José Cocco, nº 21, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, natural de Belford Roxo-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), depiladora, residente na Rua José Cocco, nº 20, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04387 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 605, Bloco XV Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e KARLA SCARPI VAZ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 605, Bloco XV Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLER DO NASCIMENTO SILVA, natural de Miracema-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Genuino Lopes, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e JESUINA RIBEIRO LUIZ, natural de Miracema-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Virgilio Damasceno,00012, S/N, Jardim Beverly, Miracema-RJ. 00292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 23 de julho de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMÁRIO DE JESUS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Humberto Campos, nº 19, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e ELIDA VIEIRA DE ASSIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Humberto de Campos, 19, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã