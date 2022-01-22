Arquivos & Anexos
22-01-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 22/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON JAVARINI, natural de Rio Bananal-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 386, Interlagos, Linhares-ES e VIVIANE SANTOS DA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 386, Interlagos, Linhares-ES. 11612 2.: JOSUÉ DOS SANTOS FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pinheiros, S/n, Interlagos, Linhares-ES e ESHILLEY BACATOLI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), selador I, residente na Rua Pinheiros, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11613 3.: WILSON GUILHERMI DOS SANTOS JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mei, residente na Rua Derli de Assis, S/n, Lt 16 Qd 07, Planalto, Linhares-ES e EDMILA NASCIMENTO ALEXANDRE, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Parajú, nº 830, Ap 103, Movelar, Linhares-ES. 11614 4.: EDSON MATEUS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Alimentador de Linha de produção, residente na Avenida Nogueira da Gama, N° 1122, Bairro Centro, Linhares-ES e GABRIELLA GOIS DE MORAIS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativa, residente na Rua Ecoporanga, nº 675, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 11615 5.: FÁBIO TERSI FOLLI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1132 Qd 81/2, Centro, Linhares-ES e THAINARA FREGONA GOMES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã-dentista, residente na Rua Termiminós, nº 54, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 11616 6.: REINALDO ALVES PEREIRA, natural de Ibirapuã-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Contorno, nº 25, Araça, Linhares-ES e JOSIANE FLORENCIA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Avenida Contorno, nº 25, Araça, Linhares-ES. 11617 7.: DOMINGOS BONOMO DO ROSÁRIO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Conceição da Barra Nº 555, Centro, Linhares-ES e MONIELLE CARDOSO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Conceição da Barra nº 555, Centro, Linhares-ES. 11618 8.: JULIANO GONÇALVES ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Vinte e Três, N° 21, Novo Horizonte, Linhares-ES e MANUELA AMANDA PARREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Vinte e Três, nº 21, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11619 9.: PAULO CESAR SERAPHIM DOS ANJOS JÚNIOR, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), AUXILIAR ADMINISTRATIVO, residente na Rua Odilon Nunes Barroso,T04, nº 755, Planalto, Linhares-ES e NÁDILA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), BIOMÉDICA, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº , Planalto, Linhares-ES. 11620 10.: ADENILSON SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Conceição da Barra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, N° 89, Vila Capixaba, Linhares-ES e ROSEMEIRE MESSIAS DAMASCENA, natural de Ilhéus-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, N°89, Vila Capixaba, Linhares-ES. 11621 11.: PHABLO BONICENHA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 19, Interlagos, Linhares-ES e DANIELA COSSETI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Coordenadora Administrativa, residente na R. José Bonifacio - nº 800-b/ Interlagos-Linhares-ES,, Linhares-ES. 11622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO FELIPE BERNADO PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Silvania Alves, nº 864, Camurugi, Guarapari-ES e LIVIANE CHARRET BATISTA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 26 anos de idade, ignorado, do lar, residente na Rua Silvania Alves, nº 864, Camurugi, Guarapari-ES. 12709 2.: ESTANISLAW ROSA LEAL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Pintor, residente na Rua Frei Henrique de Coimbra, nº 620, Ipiranga, Guarapari-ES e ORLÊDIANE FREITAS RAMOS, natural de Arataca-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Frei Henrique de Coimbra, nº 620, Ipiranga, Guarapari-ES. 12710 3.: FÁBIO DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Barbacena-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua 13 De Maio, nº 31, Kubitschek, Guarapari-ES e ELIETE DE OLIVEIRA COSTA, natural de Iapu-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua 13 de Maio, N° 31, Kubitschek, Guarapari-ES. 12711 4.: EDGAR TEODORO DA SILVA, natural de Piedade do Rio Grande-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), Encanador, residente na Avenida Oceânica, nº 1008, Aptº 304, Praia do Morro, Guarapari-ES e CLEIDE DA COSTA BATISTA, natural de Volta Redonda-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Oceânica, nº 1008, Aptº 304, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12712 5.: GIOVANI RODY DONATELI, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Avenida Munir Abud, nº 184, Praia do Morro, Guarapari-ES e MONIKE VIEIRA FAGUNDES, natural de São Gonçalo-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), desing de sobrancelhas, residente na Avenida Munir Abud, nº 184, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12713 6.: DANIEL RAMOS DA SILVA CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Felício Bittar, nº 3, Lagoa Funda, Guarapari-ES e PAOLA RAMIRO BONIFÁCIO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), fiscal de frente de loja, residente na Rua Felício Bittar, nº 3, Lagoa Funda, Guarapari-ES. 12714 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 21 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NIKHOLAS PEREIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Manasses dos Reis, Nº516, Centro, Sooretama-ES e VITÓRIA DE OLIVEIRA ZANI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Paulo Gomes, Nº236, Centro, Sooretama-ES. 04837 2.: LEONARDO DURÃO FALCÃO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico em manutenção, residente na Rua Vitorio Bobbio, Nº302, Centro, Sooretama-ES e GEISA SANTOS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Vitorio Bobbio, Nº302, Centro, Sooretama-ES. 04838 3.: JOSÉ RAIMUNDO ROCHA DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vilmo Guizani, S/n, Salvador, Sooretama-ES e VERÔNICA BRAVIM, natural de Resplendor-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vilmo Guizani, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04839 4.: BRUNO SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Milton Ferreira, S/n, Sayonara II, Sooretama-ES e DANYELLE GONÇALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Assistente de vendas, residente na Rua Milton Ferreira, S/n, Sayonara II, Sooretama-ES. 04840 5.: ADEILSO FRANCISCO BATISTA, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Agricultor, residente na RUA BASILIO CERRI, 329, CENTRO, Sooretama-ES e LUCIMARA NOGUEIRA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Instrutor de aprendizagem em transportes, residente na RUA BASILIO CERRI, 329, CENTRO, Sooretama-ES. 04841 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 21 de janeiro de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELCY LIBERÁTO CARLOS, natural de Ecoporanga-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua C, S/nº, São Benedito, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA ROMUALDO, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua C, S/n, São Benedito, Cariacica-ES. 28538 2.: CARLOS EDUARDO CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Dom Bosco, nº 79, Dom Bosco, Cariacica-ES e JULIANA ZOPELARI BONELA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em farmácia, residente na Rua Dom Bosco, nº 79, Dom Bosco, Cariacica-ES. 28551 3.: AUGUSTO CESAR GAMA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Guarapari, nº 2, Bandeirantes, Cariacica-ES e GABRIELY LOPES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guarapari, nº 2, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28552 4.: WEVERSON DE SOUZA MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Mochuara, nº 50, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e RUHANA CALIARI FABRES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 27, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DANIEL LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e LÚCIA CARLA POLACO COVRE, natural de Itarana-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25150 2.: ÉDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, natural de Valença-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua São Pedro Apóstolo, nº 217, Maria Ortiz, Vitória-ES e IZABELA TOLENTINO COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), fiscal de caixa, residente na Rua São Pedro Apóstolo, nº 217, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25156 3.: RODRYGO ALVES DA ROCHA, natural de Recife-PE, com 40 anos de idade, solteiro(a), controlador de tráfego aéreo, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, Jardim Camburi, Vitória-ES e TATIANNA RANGEL COUTINHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ PAULO BELLUMAT SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistema, residente na Rua Presidente Lima, N° 242, Vila Velha-ES e ROBERTA EMERICH MORAES MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Presidente Lima, N° 242, Edificio Nilo Calmon, Apartamento 406, Vila Velha-ES. 19637 2.: ERICK HARTUNG, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Avenida Champagnat, nº 548, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAIS FERREIRA SIMEÃO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de projetos, residente na Avenida Rio Marinho, nº 16, Cobilandia, Vila Velha-ES. 19638 3.: DIEGO SANTOS VELOSO DE ALMEIDA, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 465, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DAYANE DA SILVA ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 465, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR MENDES ALVES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em instrumentação, residente na Rua Santa Maria, Sem Numero, Santa Luzia, Aracruz-ES e HILZINETH MEIRELLES DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Rua Mario Lopes, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00715 2.: THIAGO PEREIRA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 58, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ELISANGELA ANDRADE DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alvaro Souza, N° 58, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de janeiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MENDES DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de distribuição, residente na Travessa Santo Pinto V, nº 150, São Judas Tadeu, Serra-ES e ESTHER BATISTA DOS SANTOS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Santo Pinto V, nº 150, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11490 2.: VICTOR VINICIUS PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Barueri-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), suporte técnico, residente na Rua Tiê, 131, Novo Porto Canoa, Serra-ES e SUELEN FERREIRA DA SILVA, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pereira Barreto, 220, Bl. F Apto. 13, Munhoz Júnior, Osasco-SP. 11531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO GUIMARÃES RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Justiniano da Silva Júnior, nº 126, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATHÁLIA SILVA JULIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Justiniano da Silva Júnior, nº 259, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO JUNIOR DA SILVA ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Principal, s/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e JOSIENY ANDRADE DA CRUZ, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Cascata, N°15, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 21 de janeiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO LUIZ NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Escadaria Izauro Pirola, nº 290, Caratoíra, Vitória-ES e JULIA DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estagiária da prefeitura, residente na Escadaria Izauro Pirola, nº 290, Caratoíra, Vitória-ES. 17690 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL ROCHA, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de acabador, residente na Rua Maria Buzatto, nº 05, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e GLAUCIANE REIS DIAS, natural de Boa Esperança-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora, residente na Rua Maria Buzatto, nº 05, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 21 de janeiro de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE DA SEDE DE CARIACICA-ES. Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SEBASTIÃO LOPES DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão operador de máquinas, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Resplendor-MG,residente na Rua Guarapari, no 17, Itacibá em Cariacica-ES e MAYTHILLA ALEXANDRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, residente na Rua Guarapari, no 17, Itacibá em Cariacica-ES. 14225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Cariacica ES, 21 de janeiro de 2022 MILSON FERNANDES PAULIN Oficial do Registro Civil