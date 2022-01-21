Proclamas - 21/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL VENTURA THEODORO, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Dourado, nº 255, Bairro Centro, Nova Venécia-ES e ROSILENE KAMPIN MACÊDO, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), ajudante de padaria, residente na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 292, Bairro Monte Castelo, Nova Venécia-ES. 04833 2.: VALDECÍ ANDRADE PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cesar Cunha, S/n, Bairro Centro, Nova Venécia-ES e JACKELINE RAMOS DE BARROS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Cesar Cunha, S/n, Bairro Centro, Nova Venécia-ES. 04835 3.: SAMUEL ALVES MAGELE, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, Divorciado(a), braçal, residente na Rua Brasilia, nº 182, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e CLAUDIA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Brasilia, nº 182, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04836 4.: GILCIMAR CAPELETO FERREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Brasilia, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e ROSIMEIRE SILVA ROCHA, natural de Montanha-ES, com 22 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Itapemirim, nº 325, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04838 5.: HENRIQUE VIEIRA DOS REIS, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), estofador, residente na Rua Calegari, nº 753, Bairro Rubia, Nova Venécia-ES e MAURICÉIA DE SOUZA CONCEIÇÃO, natural de Nova Venécia-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Principal, nº 29, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04839 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 20 de janeiro de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO TOMÉ VENANCIO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Tiradentes, nº 45, Santa Martha, Vitória-ES e MIRALVA ALVES DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 53 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstico diarista, residente na Rua Tiradentes, nº 45, Santa Martha, Vitória-ES. 25278 2.: WEDER SCHAFFELU PELA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em planejamento de manutenção, residente na Rua Águia, nº 218, São Conrado, Cariacica-ES e MILENA DE SOUZA ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Milton Ramalho Simões, nº 11, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25285 3.: CIRO LOYOLA TESSARI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro Civil, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira,55, Mata da Praia, Vitória-ES e REBECCA PEZZODIPANE COBE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheira Civil, residente na Rua Chapot Presvot, nº 630, Apto 804, Praia do Canto, Vitória-ES. 25286 4.: JORGE SILVA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 193, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e KEYLLA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA, natural de Muriaé-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), GERENTE DE LOJA, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 193, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Amélia Siqueira, nº 28, Flexal I, Cariacica-ES e KATYUCY DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Amélia Siqueira, nº 28, Flexal I, Cariacica-ES. 14279 2.: EDSON GARCIA, natural de Aimorés-MG, com 56 anos de idade, Solteiro(a), reciclador, residente na Rua Jerusalém, nº 10, Campo Verde, Cariacica-ES e MARCELA SANTANA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua Jerusalém, nº 10, Campo Verde, Cariacica-ES. 14280 3.: JONDSON DE JESUS SILVA, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de logística, residente na Rua Cento e Dezesseis, nº 13, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e DJENIFER RIBEIRO DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cento e Dezesseis, nº 13, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14281 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIDEONI LOPES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 130, Maria Ortiz, Vitória-ES e JOSIANE LUCIO DOS SANTOS, natural de Ipatinga-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar adminkistrativo, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 130, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25151 2.: ELIEZER ARGOLO DE PONTES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Arthur Francisco, Maria Ortiz, Vitória-ES e JOSIANE DE OLIVEIRA BENTO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), coordenadora de tesouraria, residente na Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 25154 3.: RODRIGO RESENDE CYPRESTE, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA AUGUSTA CAPUCHO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25155 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CASSIO RIBEIRO ROSA, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 432, Jardim Limoeiro, Serra-ES e PAMELLA BATISTA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19634 2.: GUSTAVO NASCENTE CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), tecnico de estabilidade, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 640, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA PAULA REIS DE MELO, natural de Manhuaçu-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, N° 640, Itaparica, Vila Velha-ES. 19635 3.: RICARDO ANDRADE FERNANDES JÚNIOR, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Itabaiana, nº 133, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA TAVARES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Itabaiana, nº 133, Costa de Itaparica, Apartamento 808, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19636 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO ROSA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Mangabeira, nº 63, Ataíde, Vila Velha-ES e YARA MOREIRA DUARTE BATISTA MARINHO, natural de Vítoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Mangabeira, nº 63, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729566 2.: IRAZILDO FERREIRA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Beira Mar, nº 71, Aribiri, Vila Velha-ES e LUCIMAR SALLES ALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Beira Mar, nº 71, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729567 3.: RAMON JAVARINI GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Barra Seca, nº 79, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CAROLINE SANTOS DIAS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barra Seca, nº 79, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONACI ROSA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), encarregado, residente na Rua Antenor Brandão, 100, Vila do Riacho, Aracruz-ES e SIMARA CORREIA CHAGAS, natural de Aracruz-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Pedro Araújo Leal, 91, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00713 2.: JORGE ALVES DOS PASSOS, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Sebastião Merciê, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ELISAMA CARLA ALEXANDRE SILVA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Merciê, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00714 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de janeiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN PEREIRA DONATELLI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Perci de Carvalho, nº 679, Três Barras, Linhares-ES e IZADORA ROCHA POLEZE, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Presidente Washington Luiz, nº 2, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11610 2.: THADIER DE JESUS PIRES, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Luiz Armani, nº 36, Juparanã, Linhares-ES e JAQUELINE NASCIMENTO SILVA, natural de Prado-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Serviços Gerais, residente na Rua Lastênio Calmon, nº 456, Aviso, Linhares-ES. 11611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELTON MANOEL PEREIRA ABRAÃO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pedro Bandeira, nº 124, Nova Palestina, Vitória-ES e VANILDA PINTO PASSOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), costureira autônoma, residente na Rua Pedro Bandeira, nº 124, Nova Palestina, Vitória-ES. 17687 2.: MARLAN MENDES SABARENSE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário autônomo, residente na Rua Padre Emílio Miotti, Bela Vista, Vitória-ES e THAÍS PEREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Padre Emílio Miotti, Bela Vista, Vitória-ES. 17688 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMÁRIO OLIVEIRA SILVA, natural de Caravelas-BA, com 27 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Av Santa Leopoldina s/n, Itaparica, Vila Velha-ES e GILCIMÁRIA SOUZA DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av Santa Leopoldina s/n, Itaparica, Vila Velha-ES. 09225 2.: RAPHAEL SANT'ANA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida França, Bloco 02, Apto 402, Jabaeté, Vila Velha-ES e DANÚBIA DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Brejetuba-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), VENDEDORA, residente na Avenida França, Bloco 02, Apto 402, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENJAMIM WYLLES OGGIONE LEITE, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Jorge Simão, nº 37, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAYLA MACHADO ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Jorge Simão, nº 37, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIVANILDO FLAUZINO SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), operador empilhadeira, residente na Rua do Girassol, 10, Cascata, Serra-ES e ÉDMA DE OLIVEIRA ALVES, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Girassol, 10, Cascata, Serra-ES. 11462 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELTON DE JESUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Chacara, Nº 27, Bairro Paul, Vila Velha-ES e SUELY FERREIRA DE SOUZA, natural de Ouro Verde-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua da Chacara, Nº 27, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego São José, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e ÉDNA BATISTA GREGÓRIO, natural de Iúna-ES, com 53 anos de idade, divorciada, cuidadora, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego São José, s/n, zona rural, Brejetuba-ES- 001057. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 20 de janeiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã